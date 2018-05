ČTÚ chystá důležité aukce kmitočtů. Mají přilákat potenciálního nováčka

Očekávaný výnos z těchto aukcí by měl být nejméně osm miliard korun. Vyplývá to z informací úřadu a materiálu pro středeční jednání vlády.



Nabídka frekvencí 2x30 MHz v pásmu 700 MHz uvolněného po přechodu digitálního TV vysílání na DVB-T2 by podle záměrů ČTÚ mohla přilákat potenciálního konkurenta nynějších mobilních operátorů. Rozsah nabízených kmitočtů ovšem může až o třetinu omezit požadavek ministerstva vnitra, které zvažuje, že by na jejich části vybudovalo zabezpečenou mobilní síť pro potřeby záchranných složek.



Podmínky výběrového řízení má ČTÚ podle materiálu připravit a předložit vládě do konce srpna. „Podmínky budou stanoveny primárně s cílem podpořit rozvoj hospodářské soutěže (se zvážením všech scénářů pro motivaci vstupu dalšího možného operátora v nově zpřístupňovaných pásmech),“ uvedl úřad.

Pokud by ministerstvo vnitra nárokovalo část frekvencí a ČTÚ by nadále chtěl přilákat nového hráče, nebyl by dostatek kmitočtů pro stávající operátory. To by mohlo neúměrně vyšroubovat jejich cenu a umožnit napadení aukce v Bruselu.

Bezpečnostní složky nyní využívají systém Tetra, který má ovšem omezenou kapacitu zejména pro datové přenosy. Výstavbu mobilní sítě na vlastních frekvencích by mohlo nahradit vytvoření virtuálního mobilního operátora, který by si síť pronajímal od některého ze současných hráčů.

Podle informací ČTK by mobilní síť bezpečnostních složek měla na starosti státní firma NAKIT, která podléhá ministerstvu vnitra. Zástupci NAKIT již v předchozích měsících obcházeli významné firmy v oboru a sondovali možnosti, kdo by jim novou mobilní síť vybudoval a případně provozoval.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory. Preferovanou technologií využívající rychle datové přenosy je LTE. Kmitočty pro LTE získali operátoři ve dvou aukcích v letech 2013 a 2016 za celkově více než 11 miliard korun.