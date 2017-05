Roamingové kličky vymýšlejí operátoři napříč Evropou. Někde zdarma nebude

Zrušení roamingových poplatků je rozhodně skvělá zpráva pro zákazníky, kteří už nebudou muset brát ohled, jestli volají či po webu brouzdají doma, nebo na dovolené či služební cestě. Opačně to ale mají někteří operátoři, kteří podle studie Digital Fuel Monitor poskytuji v tarifech do 30 eur měsíčně zákazníkům k neomezenému volání a SMS i neomezená data.

Zatímco maloobchodní poplatky se za pár dní stanou minulostí, ty velkoobchodní - které si platí operátoři mezi sebou - nikoli. Nadále bude platit, že za GB spotřebovaný zákazníkem v cizí síti bude muset operátor zaplatit svému zahraničnímu partnerovi až 7,7 eura, tedy přibližně 200 korun.

Pokud tedy třeba na dovolené u moře zhlédne zákazník dva fotbalové zápasy v HD rozlišení nebo si z mobilu udělá wi-fi hotspot, operátor za něj na velkoobchodních poplatcích zaplatí víc, než od něj měsíčně dostane za jeho tarif.

Podmínky tzv. spravedlivého užívání (FUP) vydané Evropskou komisí na to pamatují. A předpokládají několik možností, jak se s tím mohou vyrovnat. Tedy jak udělat bezplatný roaming opět alespoň částečně placeným.

V Litvě zůstane roaming zpoplatněn. Ale jen málo

Nejdál to zatím došlo v Litvě. Tamní telekomunikační regulátor v souladu s podmínkami Komise dovolil síťovým operátorům na jejich žádost i po 15. červnu poplatky účtovat. To může, pokud by bezplatný roaming mohl ohrozit životaschopnost byznysu operátorů.

“Ověřili jsme propočty operátorů a rozhodli se dovolit jim účtovat příplatky za roaming pro volání a data. Ty mohou být ale účtovány pouze za účelem pokrytí ztrát z roamingových služeb,” vysvětlila mluvčí litevského regulačního úřadu Gintarė Ribinskienė s tím, že situace je způsobena vysoce konkurenčním prostředím a nízkými cenami na tamním trhu.

Opravdu: o tarifu litevského BITE s neomezeným hlasem, SMS a internetem za 26,85 eura (709 korun) si zákazníci českých operátorů mohou nechat jen zdát. Na druhou stranu ale i kvůli tomu budou Litevci ochuzeni o bezplatný roaming, který si bude od léta zbytek Evropy užívat.

Zas tak zlé to pro ně ale nebude: průměrné povolené doplatky, které zveřejnil litevský regulátor, činí 1,4 eurocentu (37 haléřů) za minutu hovoru a 4 eura (105 korun) za prosurfovaný gigabajt. V případě volání jde o čtvrtinu současných, již regulovaných poplatků. V případě dat je to méně než desetina toho, co se platí do 15. 6. V obou případech je to potom samozřejmě méně než paralelně povolené velkoobchodní ceny.

Neomezená data nebudou v zahraničí úplně neomezená

Jinde nežádají operátora o celkové zpoplatnění, ale věří, že jim byznys ochrání předpis Komise, který dovolí účtovat roamingové poplatky při překročení určitého datového limitu v zahraničí i pro neomezené tarify. Ten se spočte jako podíl dvojnásobku měsíční ceny tarifu bez DPH a regulované velkoobchodní ceny za gigabajt.

Například v případě lotyšského operátora, taktéž ze skupiny BITE, se výsledek počítá jako 2*19.25 / 7.7. Svým zákazníkům tedy začne lotyšské BITE po přečerpání 5 GB v zahraničí účtovat necelý eurocent za jeden spotřebovaný MB (za gigabajt tedy v přepočtu asi 245 korun).

Na stejnou ochranu před nadměrným užíváním dat v zahraničí potom spoléhají i v Polsku. “Náš 60gigový balíček se tak v souladu s pravidly přetransformuje na 4gigový,” zní z tiskového oddělení polského Orange.

Vzhledem k nízkým základním balíkům dat se toto opatření týká českých operátorů až při několikátém následném dokupu (popsali jsme v textu o roamingu pro zákazníky českých operátorů).

Poláci se bojí, že jejich tarify zneužijí Češi

Polští operátoři se svými velmi nízkými cenami se obávají ještě jedné věci - tarifové turistiky. Pro Čechy totiž může být atraktivní přejít na polské tarify a bez příplatku je používat v Česku. Polské telekomunikační firmy by se ale na velkoobchodních poplatcích nedoplatily. K tomu se navíc přidává i fakt, že mnohem víc Poláků jezdí do zahraničí, než zahraničních návštěvníků míří do Polska. Operátoři se tak obávají, že pro ně bezplatný roaming bude problém.

“Polský trh je specifický. Je nejlevnější v Evropě a zároveň naši občané hodně cestují, nejen jako turisté,” potvrzuje mluvčí operátora Play Marcin Gruszka.

Z konkurenčního Orange potom zní, že k prevenci využijí další nástroj, který jim do rukou dává Komise. “Budeme měřit čas, který naši klienti stráví připojení v zahraniční síti. Regulace umožňuje zahraniční služby zvlášť zpoplatnit, pokud během čtyř měsíců zákazník stráví v zahraničí alespoň polovinu,” popisuje mediální zástupce polského Orange.

Fintu slovenského Orange zkoumá regulátor

Další možností je zrušit u některých tarifů roaming úplně. To totiž nikdo nezakazuje. A pro příklad nemusíme chodit daleko - u čistě datových tarifů se k tomu odhodlal český Vodafone (psali jsme zde).

Za zatím asi nejkreativnější lze považovat řešení slovenského Orange. Ten v nových tarifem nabízí jen 100 MB dat. Zbytek až do výše 10 gigabajtů je jen “bonus”. A co čert nechtěl - bezplatně lze bonus využít jen v jejich domácí síti (více zde).

Zda tento krok operátoru projde, zatím není jisté. “Od zveřejnění této nabídky jsme v kontaktu s operátorem i Evropskou komisí a tento postup prověřujeme,” řekl mluvčí slovenského Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.