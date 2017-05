Už je to tady. Operátoři obcházejí neomezený roaming a odebírají data

Konec roamingu, který nastane v půlce června, zamotává operátorům hlavy. Nejde ani tak o volání a SMS, tam jsou ceny včetně velkoobchodních natolik nízké, že ani neomezené služby nejsou zásadním problémem. Ten je naopak u mobilních dat. Velkoobchodní cena 7 euro za 1 GB je příliš vysoká a zákazník, který by v zahraničí využil svůj velký datový balíček v tarifu, může operátora stát hodně peněz. Samozřejmě ale platí, že zákazník cizího operátora zase přinese příjem do sítě tohoto operátora.

Příkladem budiž zákazník, který využije v roamingu 4 GB dat, která má ve svém tarifu. Za něj zaplatí 800 korun (například nový tarif Mobil M T-Mobile). Jenže operátor bude muset zahraničnímu operátorovi zaplatil zhruba 800 korun jenom za tato spotřebovaná data. Za konkrétní měsíc tak za tohoto konkrétního zákazníka nezíská vůbec nic.

Největší obavy tak mají operátoři ze zemí, kam se tolik necestuje a naopak, odkud se hodně cestuje třeba v létě na prázdniny. Zjednodušeně je to problém severní Evropy proti jižní Evropě. U českých operátorů by to zásadní problém být neměl, Česko je hojně navštěvované.

Zajímavě se s tímto problémem vypořádal slovenský operátor Orange. Tento týden představil zcela nové tarify, u kterých (a to včetně nejvyšších) dává jen 100 MB dat. Což je absurdní třeba u tarifu za 65 euro (asi 1 750 korun), který má jinak neomezené volání a SMS po celém světě. Stejných pouhých 100 MB dat dává i u nejlevnějšího tarifu s datovým balíčkem, který stojí 20 euro (asi 540 korun).

Samozřejmě s takovou nabídkou dat by na trhu neuspěl, takže v každém tarifu jsou další data. Ta jsou ale bonusová - tedy v podstatě dárek (od 500 MB do 10 GB u nejvyššího), která lze využít jen na Slovensku. Podle vyjádření operátora lze využít i tato data v roamingu, ale jen s příplatkem 0,009 euro za 1 MB. To znamená, že když bude chtít zákazník využít bonusová data v roamingu, zaplatí za 1 GB v přepočtu 240 korun. Podle operátora takové řešení odpovídá regulaci.

Případně si lze koupit další data. Ta jsou levnější, stojí 3 eura za 1 GB a lze je použít i v roamingu. Jenže to jsou už náklady navíc.

Čeští operátoři se zatím k takovému kroku neodhodlali. Zatím to vypadá, že u běžných tarifů bude možné v roamingu využít všechny služby neomezených tarifů včetně celých datových balíčků bez příplatků. Jen Vodafone zcela zrušil roaming u čistě datových tarifů - více zde.