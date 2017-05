Než datový roaming zdarma, tak ho raději vypneme, oznámil Vodafone

Zákazníci Vodafonu nebudou moci datovou SIM používat v zahraničí již od 11. června, od tohoto data totiž operátor začne uplatňovat novou roamingovou regulaci Evropské unie. Operátor tento krok vysvětluje tím, že podobu datových tarifů vytvářel pro jejich využití v České republice. Vyplývá to z informací uvedených v samoobsluze Můj Vodafone.

„Se změnou podmínek roamingu se ale mění náklady, které na zajištění služby máme, a na to jsme museli reagovat,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Operátor tak stál před rozhodnutím, volit mohl mezi dvěma možnostmi. První bylo zvýšení datových tarifů, druhou pak konec poskytování roamingu. Kuklová podotýká, že v případě volby první možnosti by se tento krok dotkl všech zákazníků využívajících datovou SIM - tedy i těch, kteří do zahraničí nejezdí.

„Proto jsme zvolili druhou možnost a od 11. června 2017 u datových SIM karet roaming přestáváme poskytovat,“ doplnila s tím, že z roamingové regulace totiž vyplývá, že operátoři jej nemusejí nabízet ve všech svých tarifech. „Pokud ho ale nabízejí, musí být roaming v rámci EU, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku ‚jako doma‘. My jsme se rozhodli změnit podmínky některých datových tarifů tak, že v nich nebudeme dále nabízet roaming,“ upřesnila.

Nová pravidla se ovšem netýkají jen aktuálně nabízených datových SIM, tedy datových tarifů Mobilní připojení 1,5 GB, Red Data+ 4 GB, Red Data+ 10 GB. V zahraničí se nebude možné připojit ani s následujícími tarify/balíčky: Mobilní připojení 500 MB / 1 GB / 4 GB / 10 GB, Red Data+ člen, Mobilní připojení Turbo, Připojení Flexidata, Připojení na dlouho, Připojení na stálo, Internet v mobilu naplno, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+ a Data LTE 1,5 GB / 2 GB / 3 GB / 4 GB / 10 GB.

Výjimkou budou pouze SIM pro sdílení dat vydané k hlasovým tarifům Red LTE nebo #jetovtobě - s těmito SIM se bude možné připojit i v zahraničí.

Zákazníci mohou bez sankce odstoupit od smlouvy

Možnost volby operátorů vyplývající z roamingové regulace potvrdil i mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina: „Není povinností operátora u všech svých tarifů nabízet roaming. Pokud roaming nenabízí, pravidla o regulaci roamingu se na něj přirozeně nevztahují.“ V souvislosti s krokem Vodafonu mimo jiné upozornil, že jde o jednostrannou změnu smlouvy - zákazník tak může vyjádřit svůj nesouhlas a smlouvu ukončit bez jakékoli sankce.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu podmínek, všechny zákazníky, kterých se změna týká, dopředu informujeme, a pokud se změnou nesouhlasí, mohou do 10. června 2017 odstoupit od smlouvy bez sankce,“ dodala Kuklová.

Zákazníci, kteří se změnou podmínek nesouhlasí, tak mají čas pouze do 10. června. V opačném případě pro ně začnou platit nové smluvní podmínky, tedy z nich vyplývající nemožnost využívat datový tarif mimo ČR. Od 11. června pak nebude možné k datovým SIM roaming jakkoli získat.

Roaming by mohl zmizet i z dalších tarifů

Krok Vodafonu se týká sice jen datových tarifů, ovšem to neznamená, že by se vymanění roamingu nemohlo týkat i dalších tarifů, a to třeba hlasových. Tuto možnost naznačil například T-Mobile, podle kterého EU roaming bez příplatku představuje výrazný nárůst nákladů.

„Uvedenou možnost proto nemůžeme vyloučit,“ reagoval Lukáš Hrabal z tiskového oddělení T-Mobilu na dotaz, zda operátor zvažuje, že by u některých tarifů přestal roaming nabízet. Rozhodujícím faktorem bude podle Hrabala až zhodnocení roamingového provozu po zavedení nové regulace.

Na změny související s regulací roamingu se připravuje také O2, podle mluvčí Lucie Pecháčkové je operátor představí v následujících dnech.