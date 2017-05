Roaming končí. Kolik budu platit s předplacenkou nebo tarifem?

Rok a osm měsíců - přibližně taková doba uplyne 15. června od přijetí návrhu na zrušení poplatků za roaming v EU. Europoslanci přijali nový zákon již

27. října 2015, a to v prvním čtení bez nutnosti dodatečných změn. Potvrdili tak dohodu zástupců členských zemí a Evropského parlamentu z června téhož roku (více zde).

Konec roamingu v EU přesto přichází později, než se původně plánovalo. Jeho zrušení totiž Evropský parlament posvětil již v dubnu 2014, stát se tak mělo do konce roku 2015. Členské státy se ovšem poté shodly na pomalejším modelu (více zde). Předpokladem ke zrušení roamingových poplatků v EU byla postupná regulace jejich maximální výše, Evropská komise s ní začala již v roce 2007. K poslední úpravě došlo loni v dubnu (více zde).

1 Kdy roaming v EU končí?

Jak již bylo výše zmíněno, nejzazším termínem je letošní 15. červen. Nejzazším proto, že po uvedeném datu operátoři již nesmějí zákazníkům účtovat při využití služeb na území unijního státu jakékoli příplatky, zároveň jim však nic nebrání v tom, aby princip „v roamingu jako doma“ (Roam like at home) uplatnili ještě před uvedeným datem.

A to je i příklad i některých tuzemských operátorů. Jako první totiž bezpříplatkový EU roaming zavedl T-Mobile, a sice 2. dubna. Vztahuje se ovšem pouze na nové tarify Mobil (více zde), starší tarify se stejné výhody dočkají „až“ 11. června. Se čtyřdenním předstihem se pak dočkají také zákazníci Vodafonu. Pouze zákazníci O2 si budou muset počkat až do “mezního“ 15. června (více zde).

2 Kde všude budu za čerpané služby platit jako doma?

Roamingová regulace se zaměřuje nejen na státy EU, vztahuje se i na vybrané státy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Jmenovitě bude tedy princip „v roamingu jako doma“ (RLAH) uplatňován v následujících státech: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island (EHP), Itálie, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko (EHP), Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko (EHP), Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

3 Vztahuje se regulace i na hovory mezi jednotlivými státy EU?

Ano i ne. Je totiž nutné rozlišovat, odkud je hovor veden. Bude-li se zákazník s českou SIM nacházet v Unii a hovor bude směrovat do jiného členského státy, tedy nejen do Česka, jde o hovor podléhající regulaci. V takových případech bude hovor skutečně zpoplatněn sazbou domácího tarifu.

Pozor ovšem v případě volání z Česka do jiného unijního státu, jde totiž o mezinárodního hovory. V takovém případě se tak regulace EU neuplatňuje, mezinárodní hovory budou i po 15. červnu nadále zpoplatněny sazbou dle platného ceníku konkrétního operátora.

Nastane tak paradoxní situace, kdy hovor z české SIM z Česka do Španělska bude výrazně dražší než stejný hovor s tou samou SIM, ale uskutečněný v roamingu třeba z Německa, Polska nebo Itálie.

4 Budu moci i za hranicemi čerpat volné jednotky svého tarifu?

Ano i ne. Čerpat bude možné pouze jednotky, které lze v síti tuzemského operátora uplatnit pro volání/SMS do ostatních sítí. Pokud má tedy zákazník tarif s volnými jednotkami pouze do vlastní sítě, nebude je moci v EU využít. Hovory i SMS budou v takovém případě zpoplatněny standardní sazbou pro volání/SMS do ostatních sítí.

5 Ovlivní nějak konec EU roamingu předplacenky?

Regulace Evropské unie se kromě tarifní nabídky vztahuje samozřejmě i na předplacené služby, také předplacenkáři tak budou moci čerpat služby za ceny jako doma. Vesměs bude platit to samé jako u tarifů: volné jednotky do sítě nebude možné v EU uplatnit.

Podobně nebude možné v EU uplatnit ani benefit v podobě například výhodnějších sazeb na vybraná čísla. Týká se to třeba Programu čtyřka u předplacenek Vodafonu. Zákazníci T-Mobilu s Twist kartou a balíčkem Twist STO se pak budou muset v EU spokojit jen s jedním z jeho benefitů - k dispozici budou mít pouze 100 MB dat (100 minut do sítě nebude možné čerpat).

6 Mám PředplaDENku, budu za 20 korun volat neomezeně i v EU?

Ano. Podle Jitky Pajurkové z tiskového oddělení O2 budou moci zákazníci PředplaDENku využívat i v EU po 15. červnu za stejných podmínek jako v Česku. Za 20korunový denní poplatek tak budou mít k dispozici den neomezeného volání a neomezeného internetu pro chatování.

Pozor by si ovšem měli dát zákazníci s tarifem NA!DLOUHO, jehož součástí je benefit v podobě volání po první minutě zdarma. Platí totiž standardně pouze do sítě O2, jen v případě dobití kreditu v minimální výši 300 Kč je pak po dobu 30 dnů uplatnitelný i na hovory do ostatních sítí. Čerpat jej v takovém případě bude možné tedy i v EU, ovšem jen po velmi omezené období. Operátor totiž již 27. června volání do ostatních sítí po první minutě zdarma přestane nabízet. Všechny hovory z EU tak budou stát 5,90 Kč.

7 Budou služby čerpané v EU skutečně bez příplatku?

Ani na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, přestože model, který vejde 15. června v platnost, vypadá na první pohled jednoduše. Kvůli volání, SMS i datům bez příplatku totiž panují obavy z možného zneužití. Operátoři proto nebudou zcela bezbranní.

Budou mít totiž právo roamingové služby poskytované za vnitrostátní ceny omezit. Přikročit k němu budou moci ovšem jen na základě politiky přiměřeného využívání. Ve zkratce: budou moci sledovat a vyhodnocovat spotřebu a přítomnost zákazníka v domovském státě, a to po dobu nejméně čtyř měsíců. Bude-li u něj převažovat roamingová spotřeba a zároveň jeho přítomnost v EU/EHP, mohou přistoupit k účtování příplatku nad rámec vnitrostátní maloobchodní ceny. Avšak až dva týdny poté, co zákazníka informují o převažující roamingové spotřebě a přítomnosti a vyzvou ho k úpravě chování.

Otázkou ale je, zda operátoři opravdu chování zákazníků budou monitorovat. Vyžaduje to nové systémy, které nejsou levné.

8 Jak vysoké příplatky si bude moci operátor naúčtovat?

I po 15. červnu, nebo od doby, kdy operátor začne uplatňovat princip „v roamingu jako doma“ (RLAH), budou stejně jako doposud maximální výše možných příplatků regulovány. V případě neplnění politiky přiměřeného využívání nesmí být vyšší než schválená maxima, tedy 0,05 EUR/min. (cca 1,32 Kč), 0,02 EUR/SMS (cca 0,52 Kč) a 0,05 EUR/MB (cca 1,32 Kč).

Zároveň ovšem nesmí součet domácí maloobchodní ceny a účtovaného příplatku u regulovaných služeb v EU překročit následující limity - 0,19 EUR (5 Kč) za minutu hovoru, 0,06 EUR (1,59 Kč) za SMS a 0,20 EUR (5,30 Kč) za 1 MB dat. Všechny ceny (vč. výše uvedených maximálních výší příplatků) jsou bez DPH.

9 Jak to bude se spotřebou mobilních dat?

V případě dat je situace trochu komplikovanější. Prováděcí nařízení Evropské komise myslí totiž i na případy, kdy zákazník využívá například tarif s neomezenými datovými službami. Operátoři budou moci spotřebu dat v roamingu limitovat.

„V případě neomezených datových služeb a datových balíčků, jejichž cena za MB (cena balíčku bez DPH/datový limit) je nižší než regulovaný velkoobchodní roamingový cenový strop, mohou mobilní operátoři uplatnit limit pro spotřebu roamingových datových služeb, který se vypočítá jako podíl dvojnásobku ceny datového balíčku bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že limit se počítá z ceny celého balíčku očištěného o netelekomunikační služby (např. mobilní telefon) a fixní služby (např. xDSL, IPTV).

10 Musí operátor roaming nabízet u každého tarifu?

Nemusí. Příkladem jsou třeba datové SIM Vodafonu, u nichž nebude operátor od 11. června poskytovat roaming, a to s vysvětlením, že datové tarify jsou vytvořené pro využití v Česku (více zde).

Operátoři totiž koncem roamingu v EU přijdou o jeden z příjmových zdrojů - provoz domácí SIM v zahraniční síti jim totiž přestane generovat příjem, přitom musí za spotřebované služby zahraničnímu síťovému partnerovi zaplatit.

11 Je tedy možné, že operátoři přestanou roaming nabízet?

Ano, tuto alternativu nelze vyloučit a nekteří tuzemští operátoři tuto možnost nezavrhují. Rozhodne ovšem až vyhodnocení roamingového provozu.

Někteří zahraniční operátoři ovšem na vyhodnocování nečekají a svou nabídku rázně upravili již nyní. Například slovenský operátor Orange všechny své tarify limituje jen 100 MB dat. Tento strohý datový objem bude k dispozici zákazníkovi i v EU. Další data odstupňovaná podle ceny tarifu jsou totiž bonusem, který je určen ke spotřebě výhradně na Slovensku (více zde).

12 Mám neomezený tarif s 1,5 GB, jaký limit bude v roamingu?

Výpočet výše roamingového limitu, do kterého by měly být datové služby na základě prováděcího nařízení poskytovány pouze za vnitrostátní maloobchodní ceny a podmínky, je jednoduchý.

Cena neomezeného tarifu s 1,5 GB dat je 749 korun, bez DPH tedy 619 Kč. Dvojnásobek ceny bez DPH tak činí 1 238 korun. Tuto částku je nutné vydělit regulovaným cenovým stropem, který činí 7,7 eura, v přepočtu tedy přibližně 204 korun. Limit pro spotřebu dat v roamingu tak činí 6 GB (1,5 GB v ceně tarifu a zbylých 4,5 GB za cenu, kterou operátor požaduje za datové balíčky v ČR).

Teprve po dosažení tohoto limitu mohou operátoři uplatňovat roamingový příplatek (1,32 Kč za 1 MB dat). Podobným způsobem mohou operátoři limitovat také množství datových služeb poskytovaných prostřednictvím předplacených tarifů, v takovém případě se ovšem datový limit odvíjí od podílu zbývajícího kreditu a velkoobchodního roamingového cenového stropu.

13 Co když je roamingový limit nižší než FUP mého tarifu?

Ačkoli výše uvedený neomezený tarif (s FUP 1,5 GB) patří k nejrozšířenějším, operátoři právě v souvislosti s blížícím se koncem roamingu v EU představili nové tarify s výrazně vyššími datovými objemy. Při výpočtu roamingového limitu dle výše uvedeného příkladu je ovšem v některých případech limit hluboko pod FUPem domácího tarifu.

U Vodafonu na takové případy narazíte u tarifů Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB. V případě prvního uvedeného totiž roamingový limit činí lehce přes 8,5 GB, u druhého pak necelých 14,5 GB. Podle vyjádření Veroniky Exnerové z tiskového oddělení Vodafonu ovšem nebude operátor tyto limity uplatňovat, zákazník tak bude mít i v EU k dispozici data svého tarifu v plné výši.

Stejný přístup bude uplatňovat také T-Mobile, u kterého stejná situace nastává v případě tarifů Mobil XL (FUP 16 GB) a Mobil XXL (FUP 60 GB). Vypočtené roamingové limity totiž v těchto případech činí 12 respektive 20 GB u vyššího tarifu. Podle Lukáše Hrabala z tiskového oddělení bude T-Mobile možné příplatky a další kroky povolené legislativou EU zvažovat až v případech zneužívání EU roamingu (např. permanentně roamující SIM či SIM s vyšším provozem v roamingu než v ČR).

14 Jak to bude s mým tarifem?

Chování domácích tarifů v EU po 15. červnu volání (v ČR/v EU) SMS (v ČR/v EU) data (v ČR/limit v EU**) cena tarifu Neomezený tarif s 1,5 GB neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 1,5 GB/6 GB 749 Kč Red Naplno 5 GB neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 5 GB/6 GB 777 Kč Red Naplno 20 GB neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 20 GB/14 GB *** 1 777 Kč Mobil L neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 8 GB/8 GB*** 999 Kč Mobil XL neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 16 GB/12 GB*** 1 499 Kč Mobil XXL neomezeně/neomezeně* neomezeně/neomezeně* 60 GB/20 GB*** 2 499 Kč PředplaDENka neomezeně/neomezeně* 2 Kč/2 Kč neomezeně pro chat/neomezeně pro chat 20 Kč/den Twist s balíčkem Twist STO 100 minut do sítě + 3,90 Kč do ostatních sítí/3,90 Kč 1,90 Kč/1,90 Kč 100 MB/100 MB 100 Kč (cena balíčku Twist STO) Předplacená karta Vodafone s neomezeným voláním v síti a Programem čtyřka neomezeně v síti + 4 čísla za 1,90 Kč + 3,50 Kč do ostatních sítí/3,50 Kč 1,90 Kč/1,90 Kč 60 MB za 49 Kč na týden/60 MB za 49 Kč na týden 99 Kč (cena balíčku neomezeného volání v síti)

* v případě převažující roamingové spotřeby může operátor účtovat příplatky

** datový limit v roamingu (výpočet uveden v bodě 12) závisí na kurzu eura

*** limity nebudou uplatňovány (zákazník může i v EU čerpat data svého tarifu)