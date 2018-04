Raketové Xiaomi. Superlevné mobily útočí i na Česko

Velmi slibně se pro Xiaomi vyvíjelo už září, ve kterém svým odběratelům společnost prodala 10 milionů smartphonů. Stalo se tak vůbec poprvé, kdy byl takový objem ze skladů firmy během jednoho měsíce expedován.

Xiaomi navíc pokračuje v agresivní expanzi na nové trhy, kde dosud firma nepůsobila vůbec, nebo pouze skrze nezávislé dovozce. To byl donedávna i případ tuzemska.

Od léta působí Xiaomi v Česku oficiálně, a to prostřednictvím zatím dvou distributorů. Prvním je společnost Beryko, která provozuje i první značkové prodejní pultíky. Další je společnost Witty Trade, která je především velkoobchodním dovozcem. I tento posun Xiaomi má pozitivní vliv na prodejní výsledky.

K lepším výsledkům firmě pomohlo nedávné uvedení modelu Redmi 5A, smartphonu s 5palcovým HD displejem (720 × 1 280 pixelů), čipovou sadou Snapdragon 425 a 13MPix fotoaparátem za lákavou cenu 599 juanů (v přepočtu ani ne 2 tisíce korun).

Trefou do černého byl vstup na rostoucí indický trh, kde firma působí již třetím rokem. Zamířilo tam už přes 25 milionů smartphonů s logem Xiaomi.

Do konce září dravý výrobce prodal 60 milionů smartphonů, do stanovené mety tedy zbývá ještě celá polovina dosavadního letošního odbytu. Vzhledem k zářijovým výsledkům se tento cíl nejeví jako nereálný. Před námi je totiž vánoční sezona, při které vždy prodeje dosáhnou vrcholu.

Nejvíce se doposud Xiaomi dařilo předloni, kdy se celkové prodeje vyšplhaly na 70 milionů kusů. Byl to úspěch, přestože firma tehdy predikovala prodeje až okolo 80 milionů smartphonů. Loni pak výrobce zaznamenal poměrně výrazný, téměř 18procentní propad.

Společnost Xiaomi je proslulá svými bleskovými prodeji, kdy jsou první várky novinek rozprášeny během nejvýše několika minut formou on-line prodeje. Firma donedávna spoléhala pouze na tuto formu odbytu, nyní se soustředí na rozšiřování sítě kamenných prodejen, zejména na domácím čínském trhu.

Jen v poslední době otevřela dvacet nových a netají se sebevědomým plánem jich mít do konce roku v Číně přes dvě stovky. Do konce roku 2020 by mělo být v různých čínských městech okolo tisícovky těchto obchodů, které firma označuje jako Mi Store.

V uvedeném roce chce být Xiaomi jedničkou mezi čínskými výrobci, už v příštím roce pak hodlá překonat magickou hranici sta milionů prodaných smartphonů.

Její ambice tak rozhodně nejsou nesmělé. Xiaomi však stojí v cestě na vrchol poměrně silní soupeři, a to vivo, OPPO a především Huawei, který byl dva měsíce dokonce druhým největším prodejcem smartphonů vůbec.