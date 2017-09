Apple už není světová dvojka mezi mobily, předehnal ho Huawei

Na čínském trhu je Huawei už delší dobu jedničkou a nyní se posunul na druhou příčku v celosvětových prodejích. Je to vůbec poprvé, co někdo sesadil Apple z pozice druhého největšího prodejce smartphonů na světě. První příčku nicméně stále suverénně obhajuje korejský Samsung.

Data za letošní srpen zatím nejsou dostupná, ovšem podle firmy Counterpoint Research, která výsledky za červen a červenec zveřejnila, budou také příznivé pro Huawei. Jde však o poměrně logický vývoj - zatímco Huawei stále vydává nové modely, Apple je obměňuje jen jednou za rok, naposledy loni v září. Firma navíc připomíná, že za úspěchy Huawei stojí velké investice do výrobních procesů a také kreativní marketing.



Je ovšem prakticky jisté, že po uvedení nových iPhonů na trh v následujících týdnech se Apple opět vrátí na svou původní pozici. Huawei navíc výrazně zaostává na trzích v jižní Asii, Indii a severní Americe. Jeho „baštou“ je domácí Čína, dále je populární na Blízkém východě, jižní Americe a také u nás v Evropě.

Žebříček nejprodávanějších smartphonů ve světě za červenec 2017

Co se jednotlivých modelů týče, Counterpoint Research uvádí, že se Apple nemá čeho bát. Jeho iPhony 7 a 7 Plus jsou nejprodávanějšími telefony vůbec, následovány posledními modely Oppo, Samsungu a Xiaomi. Je tak trochu paradox, že žádný z modelů Huawei se v červnu a červenci nedostal ani do žebříčku 10 nejčastěji prodávaných telefonů ve světě.

Vysvětlení je snadné, Huawei má široké portfolio modelů a tudíž se věnuje více produktovým řadám naráz, místo aby upřednostňoval jednu jedinou. Důkazem jsou jeho řady P, Mate a Nova, které se dají všechny považovat za prémiové, a to vynecháváme ještě jeho přidruženou značku, Honor.

Podzim bude zcela jistě ve znamení souboje právě Huaweie a Applu - oba dva výrobci uvedou svůj nejnovější model s měsíčním rozestupem. Nové iPhony budou v druhé polovině září a model Mate 10 pak v polovině října.