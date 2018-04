Chaos jménem Xiaomi v Česku. Oficiální je jediný prodejní pultík

Mobily značky Xiaomi se na našem trhu vymykají běžným pořádkům. Na rozdíl od jiných, zavedených značek, které mají na českém trhu oficiální zastoupení, se Xiaomi prodává mimo klasických obchodů s elektronikou i u spousty dalších drobných prodejců, kteří se ale v některých případech tváří jako značkový obchod. Problémem ovšem bylo to, že vždy šlo o „šedý dovoz“, tedy přeprodej zboží nakoupeného z Číny.



Teď se ovšem situace mění. Výrobce Xiaomi si zvolil jako partnera společnost Beryko, která dosud vedla klasický internetový e-shop s telefony a příslušenstvím této značky a otevřel s ním první autorizovanou pobočku v Česku. Tedy spíše kiosek. Najdete jej v obchodním centru Atrium Flora.

Že skutečně jde o oficiální partnerství, nám dosvědčil i tiskový mluvčí Xiaomi pro globální trh Jack Liu: „V tento moment je naším jediným oficiálním partnerem Beryko, s jehož pomocí jsme otevřeli první Mi Zone v zemi. S Berykem rovněž do budoucna plánujeme i otevření plnohodnotného Mi Storu, ale ještě nemáme přesné datum. Je pro nás běžnou praxí, že při prodeji našich produktů spolupracujeme s lokálními zástupci.“

Ze společnosti Beryko pak spolupráci dosvědčil Ondřej Jírovec: „ V Xiaomi si jako oficiálního distributora vybrali naši firmu. Je to již několik měsíců stará informace, ale teď s ní jdeme poprvé na veřejnost.“

S Xiaomi se snaží dohodnout i další prodejce

Jak už bylo naznačeno v úvodu, Beryko není jediným prodejcem modelů Xiaomi na našem trhu. Dalším větším hráčem, který se zaměřuje na prodej prakticky všeho, co má na sobě logo tohoto výrobce (vedle mobilů třeba rýžovary nebo koloběžky), je společnost Lion Mobile s.r.o., která provozuje internetový obchod Xiaomimobile. I ten má navíc vlastní „showroom“ s názvem Xiaomi Concept Space na pražském Veleslavíně.

Ředitel této společnosti Jiří Opletal nám k situaci na trhu sdělil následující: „My jsme největší prodejce Xiaomi v ČR, nevím jestli jednají i s někým dalším, každopádně s nimi oficiální vstup do ČR řešíme už asi půl roku. Je to všechno na dlouho a poměrně náročné na komunikaci, ale slibujeme si od toho konsolidaci trhu, který je aktuálně chaotický.“

Xiaomi Concept Space showroom na pražském Veleslavíně

Celou situaci se vstupem Xiaomi na evropský trh označuje jako trochu nafouklou, protože výrobce už oficiálně působí už třeba v Polsku nebo na Ukrajině. Bere to však jako potvrzení nového trendu, že Xiaomi se začíná více poohlížet po západních trzích.

Pro velká elektra se zatím nic nemění

Polemiku se současnou situací nám zaslal i mluvčí společnosti Stark Distribution Lukáš Hrma. Firma telefony značky Xiaomi dodává například internetovému obchodu Alza: „Jeden z dovozců v uplynulém měsíci oznámil, že se stal oficiálním partnerem pro provoz sítě kamenných obchodů Mi Zone a Mi Store. Je současně možné, že do budoucna přibudou další. Z naší dosavadní komunikace s Xiaomi v Číně totiž nevyplynulo, že by některý z dovozců měl získat exkluzivní autorizaci na prodej nebo založení oficiálního obchodu,“ píše Hrma.



„Pokud nejde o spekulaci jako v předchozích letech (již se staly případy, kdy si například společnost vytvořila stránky o oficiálním dovozu, aniž by to byla pravda), může to teoreticky částečně ovlivnit rozložení sil na trhu,“ dodává.

Mi Zone v pražském obchodním centru Atrium Flora

Vedle toho jsme požádali o komentář i několik samotných prodejců elektra, kteří mají telefony Xiaomi v nabídce. „V současné době nabízíme verze produktů Xiaomi certifikované pro EU, nakupujeme od oficiálního partnera výrobce pro ČR a SK. Zda se pro nás něco změní do budoucna, ukáže až čas podle toho, kdo bude oficiálním distributorem,“ píše tisková mluvčí Datartu Iva Pavlousková.

Patricie Šedivá z Alzy nám sdělila, že v současné době nemá firma informaci o vstupu Xiaomi na český trh potvrzenou. Zájmem internetového obchodu je však s Xiaomi spolupracovat přímo, tedy není vyloučeno, že by se Alza obrátila na samotného výrobce.



Takový malý čínský Apple?

Xiaomi je jedním z předních hráčů na čínském trhu, podle posledních dat se mu v poslední době daří natolik, že se umístil na páté příčce mezi výrobci smartphonů s největším podílem na globálním trhu. Z domácích čínských značek jsou před ním už jen firmy Oppo a Huawei (psali jsme zde).



Xiaomi Mi Store v čínském Šanghaji

Firma totiž svou popularitu postavila výhradně na on-line prodeji, díky čemuž mohla smartphony nabízet za zajímavé ceny. Ovšem v poslední době se její strategie obrací a zaměřuje se na otevírání specializovaných „Mi Store“ a „Mi Zone“ kamenných obchodů, nápadně podobných designově minimalistickým prodejnám Applu.

Jeho telefony už dlouho využívají grafickou nástavbu Miui u operačního systému Android, která se také v lecčem podobá uživatelskému prostředí iPhonů. Designově ale přece jen sází spíše na originální modely, velkým trhákem byl třeba loňský model Mi Mix, který má displej přes většinu přední strany, s prakticky nulovými rámečky na bocích a nad displejem. Letos láká zákazníky na svůj nejnovější topmodel Mi 6, který má displej se zahnutými boky, dvojitý fotoaparát na zádech či nejmodernější hardware.



Vstřícný krok směrem k evropským zákazníkům udělal výrobce před rokem, kdy konečně vyrobil telefon podporující evropské frekvence LTE (psali jsme zde). Do té doby je totiž žádný jeho model neuměl, což jsme často připomínali v recenzích jako jedno ze zásadních negativ. Situace se od té doby rapidně zlepšila a na českém trhu už je velká část modelů Xiaomi s plnou podporou evropských pásem LTE.