Xiaomi chystá smartphone s periskopem. Budeme si na to muset zvykat

Ze spojení mobilních výrobců se světoznámými automobilkami se stává patrně nový trend. Vedle Huaweie, který ve spolupráci s luxusní značkou Porsche Design představil letos v březnu model Mate RS, a společnosti Oppo, jejíž model Find X se dočká speciální edice Lamborghini, by se stejným směrem měl vydat i další čínský výrobce.

Proslýchá se totiž, že speciální edici vrcholného modelu připravuje také Xiaomi. Dočkat by se jí měl očekávaný bezrámečkový Mi Mix 3 a vzejít by měla ze spolupráce s automobilkou Ferrari.

A stejně jako u Oppa má i u Xiaomi z této spolupráce vzejít špičkově vybavený smartphone. Model Mi Mix 3 Ferrari Edition by měl již v základu mít keramická záda. Srdce bude sdílet se standardní verzí (Snapdragon 845), operační paměť pak bude shodná s nejvyšší specifikací běžného Mi Mix 3 (8 GB). Lišit se bude ovšem kapacita uživatelské paměti, ta by měla být oproti nejvyšší možné variantě standardního Mi Mix 3 dvojnásobná, tedy celkem 512 GB. A vyšší kapacitu oproti standardu bude mít i baterie.

Zajímavostí ovšem je, že Xiaomi Mi Mix 3 Ferrari Edition, které má být přímou konkurencí výše zmíněného Oppo Find X Lamborghini Edition, se má koncepčně lišit od standardní verze novinky. Zatímco u „obyčejného“ Mi Mix 3 by měl výrobce dosáhnout ničím nerušeného bezrámečkového designu přesunutím čelního fotoaparátu do vysouvacího modulu, tedy po vzoru supersmartphonu NEX od společnosti Vivo (více viz Mají fantastický smartphone. Číňané válcují konkurenci), tak u speciální edice má zvolit obvyklejší řešení. Čelní kameru má totiž ukrýt do miniaturního kruhového výřezu přímo v displeji.

Čtyři paměťové varianty. Každá se skleněnými i keramickými zády

Podle serveru PhoneArena ovšem v současnosti nad speciálním Mi Mix 3 visí stále otazník. Údajně není totiž ještě dokončen. V lepším případě to může naznačovat jeho pozdější představení, v tom horším naopak možnost, že jej může Xiaomi kdykoli zrušit. V takovém případě bychom se i letos dočkali pouze standardního provedení v několika variantách.



Mi Mix 3 by měl být podle spekulací představen v září, tedy rok po loňském modelu. Letos v březnu se nicméně Mi Mix 2 dočkal drobných vylepšení, modelem Mi Mix 2S se Xiaomi snažilo udržet krok s konkurencí (více viz Před lety diktoval trend, teď si „půjčuje“ prvky konkurence).

Očekávaná novinka, jejímž srdcem má být aktuálně nejvýkonnější mobilní procesor Snapdragon 845, by měla být dostupná v celkem čtyřech paměťových variantách. Fakticky by ovšem Mi Mix 3 mělo být k mání v celkem osmi provedeních, ke každé paměťové variantě bude totiž existovat i verze s keramickými zády. Ta bude o 150 dolarů (zhruba 3 300 korun) dražší než běžné provedení se skleněnými zády.

Podle dosavadních spekulací by Mi Mix 3 měl být na zádech opatřen třemi kamerami s rozlišením 40 MPix, přední snímač by měl mít rozlišení 23 MPix. Displej má být šestipalcové úhlopříčky s rozlišením 1 440 x 2 960 pixelů. Operačním systémem by měl být nejnovější Android 9.0 (více viz Vyzkoušeli jsme nový Android P. Přináší velkou změnu v ovládání).

Ceny by měly začínat na 510 dolarech (11 300 korun) za provedení s 6 GB operační a 64 GB uživatelské paměti, ve variantě s keramickými zády tedy na 660 dolarech (zhruba 14 600 korun). Nejvyšší specifikací v případě standardního Mi Mix 3 bude 8/256 GB. Stát by měla 645 dolarů (14 300 korun), s keramickými zády pak 795 dolarů (17 600 korun). Kromě již zmíněných variant má být Mi Mix 3 k dispozici i v kombinacích 6/128 GB a 8/128 GB, a to opět vždy v provedení se skleněnými a v provedení s keramickými zády.