Vyzkoušeli jsme nový Android P. Přináší velkou změnu v ovládání

Nový Android P zkoušíme na modelu Nokia 7 Plus, který patří do výčtu několika smartphonů zařazených do beta programu. To je možné vlastně díky jedné „interní“ novince systému: Google už delší dobu připravuje takzvaný Project Treble, což je nové řešení pro urychlení aktualizací systému.

Právě toto řešení umožnilo na vybraných přístrojích, které jsou jinak součástí AOSP programu (Android Open Source Project) pro vývojáře a nadšence. Nokia 7 Plus je jedním z podporovaných přístrojů a čirou náhodou jsme ji měli v danou chvíli k dispozici. A náhoda je to výhodná, protože Nokia 7 Plus v běžné verzi disponuje čistým Androidem 8.0 Oreo, takže můžeme změny v čistém systému dobře rozpoznat.

Zatím bez některých funkcí

Na druhou stranu jak se ukazuje podle zahraničních zkušeností, na každém telefonu z AOSP programu funguje nový systém malinko jinak a v našem případě třeba chybí některé možnosti a nastavení, které systém dává třeba na telefonech Nexus. Ale to je detail, funkce by se měly postupně objevovat a navíc v tomto případě jde většinou o drobnosti. V aktuální betaverzi chybí i podstatné věci, ale ty chybí obecně na všech přístrojích – Google je dodá až v dalších aktualizacích betaverze.

Zatím tak třeba nemůžeme zkoumat zajímavou oblast, kterou Google nazývá Digital wellbeing. Chybí položky Dashboard, App Timer a Wind Down, které mají pomoci uživateli zjistit, jak moc svůj telefon používá a pak jej v tomto používání trochu „umírnit“. Není tu ani funkce Slices, která má ve výstupu vyhledávání rovnou nabízet akce v aplikacích, které mohou s klíčovým slovem souviset. A také chybí konkrétní funkce některých aplikací. Google slíbil třeba AR navigaci v Google mapách, nové funkce v Google Photos (automatické skenování dokumentů, kolorizování fotek) nebo funkce Google Lens přímo ve fotoaparátu. Ale tyto novinky přijdou samostatně s aktualizacemi těchto aplikací.

Nové ovládání

Naplno zkoumat už ovšem můžeme nový způsob ovládání, který budí zatím vcelku velké otazníky. Google se totiž rozhodl, že místo současného ovládání systému tlačítky zapojí více gesta. A na ta je třeba si trochu zvykat, navíc je vidět, že je bude Google ještě trochu ladit. Kontroverzi budí i to, že se prý Google u gest inspiroval Applem a jeho iPhonem X.

Ale to jsou trochu hloupé hlasy. Gesta v podobném rozsahu totiž už dávno před Applem používal Palm u svého operačního systému WebOS, který se však neprosadil. A v mnohém současné ovládání Androidu P připomíná i to, co zavedl Huawei jako jednu z možností u svých modelů řady P se čtečkou pod displejem: tady může uživatel gesta provádět na čtečce a lištu s ovládacími tlačítky nepotřebuje.

Na tento způsob ovládání jsme u Huawei docela zvyklí, a tak jsme na nová gesta v Androidu P byli hodně zvědaví. A zatím jsou pocity trochu smíšené, gesta totiž nejsou dotažena k definitivní dokonalosti. Základem je fakt, že pro gesta stále systém používá plošku v dolním okraji displeje, kde jen nejsou tři tlačítka, ale na domovské obrazovce tlačítko jedno jediné: to, které dříve bylo čistě Home tlačítkem. Odtud vše začíná. Klepnutí na něj funguje vždy jako Home tlačítko. Tah z něj směrem nahoru (a ten nemusí začínat přímo na tlačítku, stačí kdekoli na liště) má dvě funkce: kratší otevře přehled spuštěných aplikací, spouští tedy multi-tasking. Delší pak otevře celé menu s aplikacemi, jako tomu bylo u čistého Androidu 8.0 ve verzi AndroidOne dosud.

Naučit se správně „dlouhý“ tah není v podstatě problém, ale přijde nám to jako trochu zbytečné řešení. Mezi spuštěnými aplikacemi lze totiž listovat i tahem tlačítka do pravé strany – tak lze snadno mezi aplikacemi přepínat. Tento tah nám navíc připomíná způsob, jakým multi-tasking a přehled spouští právě Huawei – tahem po čtečce do strany (a to kterékoli). Tah home tlačítka směrem vlevo přitom u Androidu P žádnou funkci nemá, takže multi-tasking se dal elegantně vyřešit takto. Mimochodem, v přehledu spuštěných aplikací by měly nově jít provádět některé akce – betaverze zatím dovoluje jen kopírování textu, ale ani to na naší Nokii 7 Plus nefunguje (na nexusech to prý jde).

Vedle hlavního tlačítka se pak podle příležitosti objevují další. Když spustíme aplikaci, vlevo se objeví obligátní tlačítko zpět, které známe ze všech verzí Androidu. Vpravo se pak objevuje zcela nové tlačítko – pro potvrzení rotace obrazovky. V nastavení se totiž nachází šikovná volba, která zakáže automatické otáčení, ale dá uživateli možnost otočení obrazovky potvrdit právě tímto tlačítkem ručně. Je to skvělé, takto je příjemnější třeba používání telefonu vleže. Jinak je ale prostor vpravo od home tlačítka nevyužitý, což je škoda. Uvidíme, jestli ho Google nenechá třeba vývojáře aplikací použít k nějakým dalším akcím, to by mohlo být zajímavé.

Mimochodem, v menu nastavení systému se nachází volba, která možnost tahem vzhůru z domovského tlačítka zapíná a vypíná. To dává určitou naději, že nové ovládání bude volitelné a možná bude přístupný i starší způsob. Ale zatím přepínač na funkci ovládání nemá v betaverzi jakýkoli vliv.

Lepší notifikace

Poměrně nám chybí nějaká snadná systémová možnost pro stažení notifikační lišty. Ano, v nastavení systému může být volba, že k tomu může sloužit čtečka otisků prstů, ale to musí telefon takovou funkci mít. A Nokia 7 Plus ji nemá. Přitom při ovládání gesty je to škoda.

Notifikace jsou pak v systému výrazně vylepšeny. Projevuje se tu nová grafika, podle nás jsou upozornění lépe čitelná a přehlednější. Novou grafiku má i menu s přepínači. Kromě grafiky ale mají notifikace i více funkcí a uživatel nad nimi má lepší kontrolu. Nově se dá opravdu zbavit notifikací „permanentních“ - třeba té, která upozorňuje, že Facebook Messenger se spuštěnými Chatheads běží na pozadí.

Notifikace odstraníte tahem. Když tak učiníme několikrát, systém se rovnou v tomto tahu zeptá, zda si přejeme takovou notifikaci v budoucnu zobrazovat, nebo zda má být vypnuta. Tato možnost sice v nastavení systému byla, ale jednak ji musel uživatel najít a druhak právě u permanentních notifikací nefungovala. Teď funguje. Takže teď nás tu „otravuje“ jen věčné upozornění na možnost odeslat k betaverzi zpětnou vazbu, ale to je pochopitelné.

Notifikace by měly dostat také více možností akcí a vývojáři do nich budou moci ze svých aplikací „posílat“ i některé nové grafické prvky. Ale to zatím v aktuální betaverzi Androidu P vyzkoušet nemůžeme.

Tlačítka na boku

Další na první pohled drobnou novinkou je nové ovládání hlasitosti. Při stisku bočních tlačítek hlasitosti se nově lišta určující její úroveň neobjeví v horním okraji obrazovky, ale přímo vedle tlačítek vpravo na displeji, navíc ve vertikálním provedení. Je to vizuálně přehlednější, ale kdo chce hlasitost nastavovat tahem prstu, má tu trochu menší prostor a nastavení tak bude méně přesné. Stiskem tlačítek ale nastavení funguje s dostatečnou přesnosti.

Zcela nový je však způsob fungování ovládání. Stisk bočních tlačítek totiž nově ovládá pouze hlasitost médií, tedy hlasitost uvnitř aplikací. A to i na domovské obrazovce, když žádná aplikace nebo její zdroj zvuku aktivní není. Zdá se to být zvláštní, ale ve skutečnosti je to skvělá volba: telefon nejčastěji používáme v tichém režimu, ale v aplikacích (třeba při sledování videa) si zvuk pustíme. Pak aplikaci opustíme a na to, že byl v ní zvuk zapnutý, často zapomeneme. Když si na to vzpomeneme, je nejprve nutné spustit nějakou aplikaci se zvukem a hlasitost zase stáhnout, nebo vstoupit do samotného nastavení hlasitosti v menu a změnu udělat tady.

U Androidu P nic takového nutné není, stačí stisknout boční tlačítka a tím snadno zajistíme, že příště, až spustíme třeba oblíbenou hru, tak na nás nezačne „řvát na plné koule“. K rychlému nastavení hlasitosti vyzvánění pak slouží přepínač, který se po stisku bočního tlačítka objeví nad lištou: přepíná mezi vyzváněním, vibracemi nebo úplným utlumením. Nové funkce má v Androidu P dostat i režim nerušit, ale ty souvisí hlavně s oblastí Digital wellbeing, která zatím v betaverzi chybí.

Podobně jako hlasitost pak má na boku své menu i tlačítko vypínací. Po jeho podržení se tu objeví volby pro vypnutí, restartování nebo zachycení screenshotu.

Další budou následovat

To je zatím z větších změn v systému vše. Kromě drobností jako nového barevného provedení první úrovně menu nastavení nebo detailnějších možností někde hlouběji zatím na řadu významných novinek čekáme. Na spoustu z nich jsme velmi zvědaví, stejně tak jako jsme zvědaví na to, jak nakonec Google ve finální verzi systému využije aktuální novinky.

Ty jsou zatím zajímavé, ale mají ještě potenciál k rozvoji. Zajímavé bude také pozorovat, jak se v budoucnu u Androidu P vypořádají s ovládáním výrobci, kteří si systém hodně přizpůsobují obrazu svému (typicky Huawei a Samsung, ale i další). Je otázkou, zda nebude mít Google tendenci jim ovládání trochu více diktovat. Ostatně větší požadavky na výrobce jsou jednou z nepřímých novinek Androidu P. Google prý bude po výrobcích chtít nové boční tlačítko, které bude sloužit ke spouštění Assistentu nebo dalších AI funkcí – má ho nové LG G7 a měly by ho v budoucnu dostat i další smartphony. Jak moc bude povinné, to zatím nevíme, stejně jako toho nevíme spoustu o samotném Androidu P.