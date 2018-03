Modely Porsche Design od Huawei jsme doposud kritizovali za to, že je to jen pozlátko. V podstatě se nelišily od běžných provedení, jen na ně bylo přilepeno slavné logo. Ale s novým Porsche Design Huawei Mate RS se to mění. Přístroj si bere to nejlepší z výbavy špičkového Huawei P20 Pro a přidává k tomu ještě mnoho věcí navíc. Jednoduše, tohle je nejlepší smartphone na světě, a to doslova o parník.

Špičkový hardware v podobě procesoru Kirin 970 s umělou inteligencí nebo 6 GB RAM je tu samozřejmostí. Mate RS si také ze špičkového P20 Pro bere jeho výborný fotoaparát Leica se třemi čočkami s až pětinásobným hybridním zoomem, který by v současnosti měl být tím nejlepším foťákem v mobilu, opět s výrazným náskokem před konkurencí.

K tomu ovšem přidává Mate RS i další trumfy. Například vnitřní paměť má kapacitu 256 nebo dokonce 512 GB, víc vám ve smartphonu momentálně nikdo jiný nenabídne. Šestipalcový displej s rozlišením 1 440 x 2 880 pixelů nemá vykrojení, ale namísto toho je tu přehnutí přes boční hrany, takže Porsche Design verze jde tentokrát i svým vzhledem vlastní cestou. To je další plus. Kdo zaplatí ohromnou cenu za telefon se slavnou značkou, dostane tentokrát i jedinečný design. Na výběr je mezi černou a výrazně červenou variantou, obě vypadají výborně.

Dvě čtečky otisků prstů

A do třetice je tu další „nej“. Mate RS dostal hned dvě čtečky otisků prstů. Jedna je na zadní straně, což je proti modelům P20 změna, ty mají čtečku vpředu. K tomu však má Mate RS i čtečku pod displejem, v sériovém provedení je to první aplikace čtečky od velké zavedené značky. Celkově Huawei předběhlo zatím jen Vivo, které však není v Evropě běžně dostupné (i když i to se asi brzy změní).

Uživatel si pak může vybrat, kterou ze čteček chce používat, a to aktuálně podle příležitosti. Když vytahuje telefon z kapsy, může snadno sáhnout po čtečce na zádech, kterou lze nahmatat poslepu. Když telefon leží na stole, stačí přiložit prst na displej a je odemčeno. V této dvojí aplikaci má Huawei světové prvenství.

Porsche Design Huawei Mate RS je smartphone, který konkurenci výrazně utíká. Má nejlepší možný foťák, jedinečnou konfiguraci čteček i obří porci paměti. Výrobce si za to nechá pořádně zaplatit, základní provedení s 256 GB paměti přijde na 1 695 eur, v přepočtu tedy asi 43 000 korun.

Za dvojnásobnou porci paměti se připlácí zhruba 10 000 korun, oficiální cenovka je 2 095 eur. Čeští zájemci budou muset pro tento špičkový smartphone na letiště. V Česku oficiálně přístroj v prodeji nebude, ale k dispozici bude v buticích Porsche Design, jeden takový obchod se nachází na pražském letišti Václava Havla.