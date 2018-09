Xiaomi ukázalo hezké hodinky a náramek s funkcí mobilního kardiologa

Hodinky Amazfit získávají rychle na popularitě a ve druhém kvartálu uzmuly

4 procenta tržního podílu, což stačilo na celkovou pátou příčku světového žebříčku. Recept vysokého odbytu je samozřejmě stejný jako u smartphonů Xiaomi, tedy co nejlepší výbava za co nejnižší cenu. A co vše má nové Amazfit za 799 jüanů (asi 2 600 korun)?

Je toho překvapivě hodně, začněme třeba dotykovým panelem typu AMOLED rozměru 1,3 palce s rozlišením 360 × 360 pixelů. Displej může zobrazovat jeden ze třinácti předprogramovaných číselníků, z nichž tři vznikly ve spolupráci s designovým studiem Territory ze San Franciska.

Panel kryje odolné Gorilla Glass 3 s vrstvou proti ulpívání otisků prstů a obklopuje jej plastové tělo průměru 43 mm a tloušťky 12,6 mm. Hmotnost hodinek je 46 gramů.

Konstrukce vyhovuje normě krytí IP68. Zatímco déšť nebo náhodné polití tekutinou nejsou problém, k plavání hodinky určené nejsou a výrobce nedoporučuje ani sprchování. Tím novinka ztrácí vůči řadě chytrých hodinek, 50m stupeň voděodolnosti, který dovoluje i plavání, je totiž stále běžnější.

Uvnitř pouzdra je čipová sada s dvoujádrovým procesorem taktu 1,2 GHz a systém Amazift OS, jež vychází z nejrozšířenějšího WearOS, si musí vystačit s 512 MB operační paměti. Úložiště má papírově velikost 4 GB, ovšem uživateli je k dispozici přibližně polovina.

Amazfit podporují 11 sportovních módů, při kterých přijde vhod vestavěná GPS (GLONASS) k přesnému záznamu trasy i optický snímač srdečního tepu. Senzor vyvinulo přímo Huami a vůči předchozímu provedení z hodinek Stratos se jeho přesnost přiblížila 98 procentům a spotřeba energie naopak klesla o

80 %. K dispozici je virtuální asistent Xiao, jehož služby však využijete jen v Číně.

Vlastní LTE modem hodinky sice nemají, ovšem telefonovat skrze ně přes spárovaný telefon půjde, mají totiž mikrofon. Internetové připojení zajišťuje wi-fi, NFC je pak schopno realizovat bezhotovostní platby přes bránu AliPay nebo UnionPay.

Hodinky mohou přes aplikaci Mijia sloužit i jako dálkový ovladač chytré domácnosti a vedle audio aparatury půjde ovládat třeba osvětlení nebo robotický vysavač.

Hodinky doplňuje odnímatelný řemínek z inovovaného silikonu, který má minimalizovat usazování nečistot. Pohání je 390mAh akumulátor, který je má v běžném režimu udržet v chodu 5 dnů a jeho dobití bude otázkou asi 2,5 hodin.

Verge jsou tedy funkcemi nabité hodinky s přislíbenou nadprůměrnou výdrží a za příjemnou cenu v přepočtu 2 600 Kč. V Číně jsou již v prodeji a je otázkou, kdy se hodinky dostanou i do ciziny.

Health band 1S: náramek s funkcí mobilního kardiologa

Neméně zajímavým příspěvkem je Amazfit Mi Health Band 1S, který navazuje na úspěšný první model. Je to opět chytrý náramek, který zastane funkci pečlivého krokoměru a hlídače spánku a navíc má jednu pokročilou funkci.

Tou je snímač, který neustále sleduje srdeční činnost a pokud detekuje jakékoli anomálie, jako je srdeční arytmie nebo síňová fibrilace, uživateli vyšle varování. Dále jej instruuje k přiložení prstu na plošku pod displejem na dobu alespoň 30 sekund k zaznamenání EKG.

Získána data jsou skrze obslužnou aplikaci nahrána na vzdálený server, odkud si je vytáhnou a zanalyzují lékaři a ti mohou následně uživateli poskytnout konzultaci. Tato služba je prvních šest měsíců pro majitele náramku zdarma, následně už bude zpoplatněna. Služba „kardiologa na telefonu“ bude dostupná jen v Číně. Alespoň tedy zpočátku.

Funkce EKG u hodinek a náramků je stále velkou vzácností a například u nových Apple Watch Series 4 si odbyla svou premiéru. Možnost nahrávat kardiogram však u nich bude omezena jen na území Spojených států.

U Huami takovou novinkou není, EKG totiž uměla už první generace náramku (do prodeje šla loni v dubnu) a jejich majitelé podle výrobce dosud do cloudu poslali přes 5 milionů kardiogramů, přičemž příznaky komorové fibrilace byly zjištěny ve více než 14 tisících případech. Nová generace náramku využívá i novějšího optického senzoru, který disponuje 98procentní přesností.

Náramek Health Band 1S je tak s cenou 699 jüanů (2 200 korun) zajímavým náramkem, který 24 hodin a sedm dní v týdnu monitoruje nejen počet nachozených kroků, ale především srdeční činnost a je jakýmsi mobilním kardiologem. Ocení jej tak nejen kardiaci, ale i starší lidé, u kterých se nemoci srdce mohou projevit s větší pravděpodobností.