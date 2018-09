Nejvíce chytrých hodinek prodá Apple. Nejčastěji staré modely

0:09 , aktualizováno 0:09

Apple vkročil do segmentu chytrých hodinek před čtyřmi lety a dnes mu jednoznačně kraluje. Jeho nadvláda pokračovala i v uplynulém čtvrtletí, ale celkový tržní podíl meziročně mírně poklesl. Značně si naopak polepšil Fitbit, a to téměř trojnásobně. Vyplývá to ze statistik společnosti Counterpoint Research.