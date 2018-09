Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram

Větší displej byl sice u nové generace Watch prakticky hotovou věcí, předpokládalo se však, že Apple ho roztáhne na úkor obvodového rámečku. To se stalo i nestalo, rámeček sice zeštíhlil a panel teď okupuje větší procento plochy, ovšem natolik razantní zvětšení obrazovky se bez nafouknutí vnějších rozměrů ani nedalo realizovat.

Apple dává sbohem dřívějším velikostem 38 a 42 mm a nové Watch budou v prodeji ve velikostech 40 a 44 milimetrů. Díky tomu dostává u okrajů zaoblený displej opravdu značně větší prostor, mezigeneračně se zvětšil o 35 a 32 procent. Větší plocha znamená více prostoru pro zobrazení nejrůznějších informací, což samozřejmě souvisí i s novou verzí systému watchOS 5.

Nové číselníky a korunka s odezvou

Přibyly nové typy číselníků, u kterých lze informace významně personalizovat. Zobrazovat se mohou zkratky k často volaným kontaktům, časy ve vybraných destinacích, informace o sledovaných letech i stručná předpověď počasí.

Hlavní mechanický prvek k ovládání hodinek, tedy boční korunka, nově dostává hmatovou odezvu a informuje tak uživatele o provedení daného úkolu. Zklamáním naopak je, že hodinky stále neumí pracovat v always-on módu.

Nárůst rozměrů by teoreticky mohl dát i více prostoru bateriovému článku, což Apple dosud nijak nekonkretizoval. Zazněla však informace, že uživatelé mohou čekat přibližně stejnou výdrž jako u minulé generace, tedy okolo 18 hodin kombinovaného provozu. V každém případě o něco menší odběr energie zajistí nový modul Bluetooth 5.0 LE, skrze který se hodinky párují s iPhonem.

Keramika, safír i nový procesor

Další vítaná změna se váže ke konstrukci hodinek, všechny budou mít keramické víčko prosklené safírem, což u předchozích Series 3 bylo výsadou jen dražších variant.

Srdcem hodinek je nový čipset Apple S4, jehož základem je 64bitový in-house procesor a výkonnější grafická jednotka.

Oba komponenty mají mezigeneračně vykazovat dvakrát lepší výkony. I majitelé loňské generace tak mají důvod k upgradu.



Hlavní novinka zatím jen pro Američany

Zajímat by je mohl také v postranní korunce integrovaný senzor, který je po přiložení prstu na její plošku na dobu 30 sekund schopen změřit EKG, tedy elektrokardiogram, a tím detailně analyzovat kondici srdce.

Hodinky tak snadno mohou odhalit třeba srdeční arytmii. Právě v senzorech, které umí stále podrobněji sledovat zdravotní stav uživatele, je u hodinek velký potenciál. Hodinky schválil i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a Apple přislíbil, že funkce zdravotních senzorů bude ještě letos dále rozšiřovat.

Přestože hodinky půjdou do prodeje spolu s iPhony Xs a Xs Max, funkce EKG nebude při uvedení k dispozici, což padlo už během samotné tiskové konference. Už však nezaznělo, že funkce spojené s EKG budou až do odvolání přístupny pouze na půdě USA. O EKG se totiž na žádném jiném oficiálním webu Applu v souvislosti s Watch Series 4 nemluví a tisková zpráva k jejich uvedení to již přímo zmiňuje.

Zádrhel samozřejmě není na straně Applu, ale úřadů v jednotlivých zemích, kde by Watch musely rovněž projít schvalovacím procesem, což může a bude trvat mnoho měsíců.

Gyroskop rozezná možnou nehodu

O mnoho pokročilejší je i další důležitý senzor, a sice gyroskop. Díky pokročilému algoritmu je schopen odhalit, kdy uživatel upadne. V takovém případě se hodinky v dialogovém okénku zeptají, zda chce zavolat záchrannou službu. Pokud po detekovaném pádu zůstane uživatel déle než pět sekund nehybný, virtuální asistentka Siri zavolá záchranku automaticky. Tato funkce samozřejmě nebude omezena pouze na domácí americký trh.

Starší modely zlevní

Stejně jako u minulé generace bude na výběr základní verze, označená jako GPS. A pak i varianta s LTE modemem, která umožní telefonování a internetový provoz i bez iPhonu. Základní verze bude v Americe stát 399 dolarů, LTE verze o 100 dolarů víc. S příchodem nových navíc zlevní minulá generace, a to na 279 dolarů. Americké ceny jsou tradičně uváděny bez daně.

A ještě jedna důležitá poznámka: navzdory větším rozměrům zůstávají všechny náramky i řemínky vzájemně kompatibilní, takže majitelé rozsáhlé sbírky nebudou muset při koupi nových watch svou sestavu řemínků obměňovat.

U nás později a zatím jen hliníkové

Watch Series 4 budou v první vlně dostupné v 26 zemích od 21. září, ovšem LTE verze bude podporována jen v 16 z nich. Do Česka se hodinky dostanou o týden později, ovšem zatím pouze s hliníkovým pouzdrem a bez LTE.

Menší varianta začíná na 11 290 korunách, větší znamená osmisetkorunový příplatek. Není vyloučeno, že LTE verze a varianty s pouzdrem z nerezové oceli nebudou v Česku k dispozici vůbec, stejně jako tomu bylo u minulé generace.