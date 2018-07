Důvodem obchodní války USA a Číny mají být 5G sítě. Důkazů je málo

Nejen z technologického hlediska je letos schválený standard 5G mobilních sítí jednou z nejdůležitějších událostí posledních let. Obecné předpoklady jsou totiž takové, že 5G se stane jakousi novou všeobjímající technologií, standardem, na kterém bude závislé téměř vše. Tak jako je dnes internet závislý na protokolech a technologiích vyvinutých vlastně v jeho samotných počátcích, má být náš budoucí svět v podstatě stejně postaven na 5G. Zjednodušeně řečeno: zatímco dnes náš svět stojí na základech protokolu TCP-IP, svět budoucí bude stát na 5G technologiích.

Na sítích páté generace mají být umožněny aplikace, které dovedou jakousi „internetizaci všeho“ od utopických myšlenek do skutečné reality. Na 5G se mají spoléhat města při řízení dopravy i zajišťování bezpečnosti, využívat technologii mají samořiditelná auta a 5G například umožní i pokrok v dálkové medicíně a dalších oborech.

Vzhledem k tomu, že 5G má být po delší době další skutečně „všeobjímající“ technologií, je jasné, že na ni je nahlíženo i ze strategického hlediska. Dodavatelé infrastruktury si mohou dobrými kontrakty zajistit živobytí na dlouho dopředu. Státy mají s 5G šanci přehodnotit aktuální modely přidělování licencí a možná tak mohou dát větší šanci konkurenci. Zároveň ale přikládají 5G i strategicko-bezpečnostní význam, který bez pochyby sítě mají. S tím se opět otevírá otázka dodavatelů pro budoucí sítě, když mnohé státy vnímají čínské dodavatele jako bezpečnostní riziko.

Válka kvůli 5G

Zde právě přicházejí úvahy o aktuální obchodní válce a 5G sítích coby jedné z jejích příčin. Na první pohled to může z pozice USA vypadat logicky: čínští dodavatelé, zejména Huawei a v omezené míře i ZTE, získali při vývoji 5G sítí velmi dobrou pozici a patří na tomto poli ke světové špičce. Je tedy logické, že budou mezi dodavateli poměrně často preferovanými firmami.

USA naproti tomu nemají moc svých vlivných společností, které by měly na rozvoj 5G vliv. V podstatě jde „pouze“ o výrobce čipsetů. Hlavní slovo tu má Qualcomm a snaží se i Intel, který se v mobilním světě stále ne a ne prosadit. Firma by chtěla, aby se to s 5G změnilo. USA se tak mohou aktuální obchodní válkou snažit zamezit vstupu čínských firem s 5G technologiemi na svůj trh, nebo alespoň tento nástup zpomalit. Takto argumentuje zpravodajský server CNBC v nedávném článku. Podle něj chce válkou Trump získat čas, aby země dovedla na poli 5G získat alespoň nějakou výhodu pro sebe.

EU a USA ztrácí

Pravdou je, že USA a Evropa z hlediska nástupu 5G technologií na dravé čínské rivaly trochu ztrácejí. Evropští dodavatelé jako Nokia a Ericsson rozhodně nejsou při přípravě svých řešení tak „agresivní“ jako například Huawei. A i když i oni přispěli do standardů 5G sítí celou řadou vlastních nápadů, právě čínské firmy svůj příspěvek k nové technologii dramaticky navýšily a budou z toho těžit i do budoucna: získají peníze mimo jiné i díky povinnému „férovému“ sdílení patentů, jež se staly součástí standardů.

Z tohoto hlediska je ona obchodní válka jen těžko funkčním řešením. Navíc když ji Trump částečně vede i vůči Evropě, která je pro něj z hlediska dodávek klíčové infrastruktury pro 5G jedinou další možností. Díky množství patentů si Číňané v podstatě zajistili, že na 5G vydělají, i když do USA žádnou 5G techniku nedodají. Navíc je vzhledem k jejich technologické síle téměř nemyslitelné, že by se alespoň nějakou měrou nakonec stejně do budování 5G sítí v USA čínské firmy nezapojily.

Obchodní válka tak vlastně může jen prohlubovat ztrátu obou regionů vůči Číně: cla prodraží budování 5G sítí pro americké operátory. Ti sice mohou využít služeb evropských dodavatelů, ale ti zase vzhledem k nižší konkurenci mohou šponovat ceny a protahovat termíny dodání, obzvlášť když budou chtít obsloužit „domácí“ trh. Určitý čas, který tím USA v nástupu 5G ztratí, sice mohou využít tradiční americké „síťové“ firmy jako Cisco nebo HP k tomu, aby se lépe etablovaly i na poli páteřní techniky pro 5G, ale jejich role nikdy vzhledem k jejich malému zapojení ve standardech nebude příliš významná. A tak je otázkou, jestli USA pomalejším nástupem 5G netratí víc než bez obchodní války.

Nové obchodní modely

CNBC ovšem přináší ještě jeden argument pro aktuální obchodní válku, a to „zdržovací taktiku“. Ten je vlastně mnohem zajímavější a smysluplnější než ty dosavadní. Podle serveru mají čínské firmy v 5G oblasti velkou výhodu v tom, že jsou státem podporované a mohou technologie u státních operátorů rychle ve velkém nasazovat. Čínští dodavatelé se stali mistry v rychlé škálovatelnosti řešení a jejich masovém nasazení.

Stejný model přitom používají i světoví operátoři a CNBC argumentuje, že je na čase to změnit. A to nikoli na úrovni operátorů, kteří jsou se stávající situací spokojení. Velcí hráči si mohou velké roll-outy dovolit, ti menší ne, a tak konkurence nepřichází. Server tvrdí, že cestou je změnit způsob přidělování spektra z aktuálního aukčního modelu na více velkoobchodní model, který by umožnil přístup ke spektru i menším hráčům a podle jejich aktuálních potřeb.

Americká administrativa prý na něčem podobném pracuje, otázkou je, jak rychle může být taková zásadní změna strategie připravena a jestli může být skutečně funkční. To nikdo neví a v tom tkví další riziko. Ale nový přístup by mohl dát USA určitý náskok v následném rozvoji služeb na 5G založených: ty by nemusely být v podstatě tak „operátorské“ a jednotlivé firmy, které by na toto pole chtěly vstoupit, by měly vstup usnadněn. Tím by mohla růst jak kreativita různých řešení, tak konkurence. A z toho by měl pramenit rychlejší rozvoj technologií, a tudíž obrácení aktuálního trendu, kdy čínské firmy získaly náskok mimo jiné i díky „objemu“.

Evropa sleduje

Z tohoto postupu by si podle CNBC měla vzít příklad i Evropa, která podle serveru za Čínou i USA v nasazení 5G zaostává. Otázkou je, jak si může místní přece jen regionálně hodně rozdrobený trh vzít příklad z nového přístupu. Obzvlášť když vlastně z aktuální obchodní války mezi Čínou a USA Evropa moc nevytěží. Na poli 5G technologií totiž místní firmy přece jen tahají za kratší provaz. Čína umí sítě a vlastně i čipsety (Huawei, MediaTek a další), USA umí čipsety a mají tradici v serverové síťové infrastruktuře. Evropa má ovšem jen své dva tradiční dodavatele síťové infrastruktury (Nokia, Ericsson), kteří celosvětově především soupeří s Huawei a zdá se, že toto soupeření je hodně vysiluje. Už třeba proto, že v Evropě je nikdo proti čínské konkurenci neochrání a v USA jsou vlastně také „těmi cizími“.

To už má větší šanci díky 5G posílit korejský Samsung, který se také do budování standardů těchto sítí intenzivněji zapojil. Firma není coby dodavatel infrastruktury světově významná, ale schopnost Samsungu dodat kompletní řešení od sítí přes čipsety až po terminály (stejně jako Huawei), by mu mohla přinést nové příležitosti.