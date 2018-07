Vodafone se v Česku pochlubil 5G sítí. Rychlosti jsou závratné

Mobilní operátor Vodafone předvedl v Karlových Varech první „veřejnou“ ukázku mobilní sítě 5G v Česku. Síť dosahuje zhruba desetinásobné rychlosti proti připojení přes LTE, tedy až dva Gbit/s. Uvedli to zástupci společnosti při pondělním spuštění sítě. Reálná dosahovaná rychlost během testování se pohybovala kolem 1,8 Gbit/s. LTE dosahuje v reálném provozu průměrně 40 až 50 Mbit/s.

Balancující robot

„Největší výhodou technologie 5G proti LTE bude ještě větší přenosová rychlost a co je podstatné, také výrazně kratší doba odezvy. Očekává se, že 5G přinese zlepšení služeb v robotice, řízení průmyslových aplikací nebo autonomních vozidel, která vyžadují reakční dobu maximálně v jednotkách milisekund, nebo v oblasti holografické projekce, 360stupňového videa či virtuální a rozšířené reality,“ uvedl viceprezident Vodafonu pro technologie Milan Zíka.

Důležitost a přínos krátké doby odezvy sítě demonstroval operátor společně se zástupci dodavatele síťových technologií Ericsson na jednoduchém případu. Firmy předvedly malého balancujícího robůtka, který byl řízen přes síť (byť v tomto případě jen simulovaně). Krátká doba odezvy znamenala, že se robot bez problémů udržel ve vzpřímené poloze, protože gyroskop uvnitř stihne díky krátké odezvě odeslat data o pohybu těla robota, síť je zpracovat a vyslat na základě vyhodnocení pokyn pro krokové motory v kolech. Při nárůstu odezvy na úrovně obvyklé v dnešních LTE sítích (cca na 40 milisekund) už robůtek vrávorá a na méně rovném povrchu už má problémy se stabilitou. Jakmile latence vzroste ještě více, celá řídící smyčka už nefunguje dostatečně rychle a robot padá k zemi a to i na rovném povrchu.

Pro samotnou 5G síť použil Vodafone frekvence v pásmu 3,5 GHz a technologie čínského dodavatele Huawei. Technologie byly instalovány v klasickém „skříni“ známé ze serveroven. Uvnitř skříně se nacházely všechny prvky, které jsou pro fungování sítě potřebné - některé stále ještě ve formě serverů, jež technologii simulují nebo nahrazují „hrubou silou“, jiné už v téměř finální podobě. Standardy 5G byly totiž definitivěn uzavřeny před několika týdny, takže výrobci teprva pracují na konečně podobě síťových zařízení.

Pořádná anténa

Za pozornost stojí například anténa pro 5G síť, která je mohutější, než ty stávající pro 4G a starší sítě. Ta testovací prý váží 50 kilogramů a v reálu to může být i více. Uvnitř je, zjednodušeně řečeno, 64 nezávislých antén, které jsou schopny se samy řídit a měnit svou vyzařovací charakteristiku. To pomůže 5G sítím právě s oním navýšením kapacity i zrychlením odezvy. Anténa totiž může dynamicky signál „posílat“ tam, kam je potřeba: třeba na stadion během zápasu a na zastávky MHD před ním poté, co zápas skončí.

Anténa, kteoru chce Huawei svým zákazníkům pro komerční 5G sítě nabízet, by pak měla mít schopost v sobě integrovat i technologii 4G sítí, takže na stožárech operátorů nebude třeba hledat nové místo na vysílání signálu sítí nové generace. Pro zajímavost, vysílací výkon antény v testu v Karlových Varech byl v řádu malých desítek miliwattů, v praxi se mohou používat výkony o mnoho řádů vyšší.

Síť samotná obsluhovala ještě jednu názornou ukázku. Aplikace pro ropoznávání obrazu běžící na serveru identifikovala za pomoci umělé inteligence objekty v záběru kamery mobilního telefonu a informace o identifikovaných objektech okamžitě předávala na displej prakticky v reálném čase. Tato aplikace má ukázat, jak se například za pomoci zdrojů z veřejných kamer mohou zorientovat záchranné složky při cestě k zásahu na místo nějaké nehody či živelní katastrofy.

Pilotní provoz a komerční nasazení

Většinu potřebných kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz budou operátoři v Česku dražit v příštím roce v rámci aukce, kterou připravuje ČTÚ. Už na aktuální test musí mít operátor speciální povolení a musel úřadu zaplatit za dočasnou licenci. Ta podle zástupců Vodafonu vyšla pro účely několikadenního testu na více než čtvrt milionu korun.

Do pilotního provozu připraví Vodafone ČR technologii 5G koncem letošního roku. Její komerční nasazení lze očekávat ve druhé polovině roku 2019, kdy se také čeká příchod prvních telefonů podporujících tuto technologii.

Konkurenční T-Mobile během ledna a února otestoval technologii Massive MIMO (mMIMO) pro LTE, která zároveň představuje jeden ze základních stavebních kamenů sítí páté generace. Operátor O2 v dubnu uvedl, že letos počítá s testovacím provozem mobilní sítě nové generace 5G.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.