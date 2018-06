Aukce kmitočtů pro 5G sítě začne ve druhé polovině roku 2019

Vyplývá to ze základních principů aukce, které k veřejné diskusi zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na svých stránkách. Vedle kmitočtů v pásmu 700 MHz úřad nabídne i frekvence v pásmu 3,5 GHz. Za obě pásma chce získat kolem osmi miliard korun. Záměr v květnu schválila vláda.

ČTÚ bude nabízet šest duálních bloků o šířce pět MHz. Stávající operátoři budou limitováni - nebudou smět spolu s již získanými kmitočty v sousedním pásmu 800 MHz překročit limit 20 MHz. Úřad předpokládá, že stejně jako v předchozích aukcích stanoví vyvolávací cenu aukčních bloků na základě srovnání dosažených cen v už uskutečněných aukcích v zemích Evropské unie.

Regulátor také pro držitele přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, kteří jsou zároveň držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz, zvažuje uložení podmínky poskytnutí národního roamingu ve prospěch žadatelů, již jsou nebo budou držiteli přídělů rádiových kmitočtů pouze v kmitočtovém pásmu 3 400-3 800 MHz rovněž určené pro sítě 5G.

Úspěšní zájemci v aukci získají kmitočty na 15 let. Poskytovat služby budou muset začít do dvou let od obdržení přídělu. Vedle toho budou muset plnit rozvojová kritéria pro pokrývání jednotlivých oblastí ČR.

Nejrychlejší sítě se nicméně Češi dočkají již letos. ČTÚ v září spustí ve spolupráci s finskou Nokií časově omezený pilotní provoz mobilní sítě 5G, a to za účelem otestování rychlosti a odezvy. Odhalit má případné překážky rozvoje nové generace sítí (více viz Češi se ještě letos dočkají nejrychlejší sítě. Ale jen na chvíli).

První komerční síť 5G plánuje spustit v roce 2020 skupina Deutsche Telekom v Německu. Nový standard v provozu otestovala již loni v říjnu, první čtyři vysílače umožňující přenos signálu 5G se nacházejí v Berlíně.



V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory. Preferovanou technologií využívající rychlé datové přenosy je LTE. Kmitočty pro LTE získali operátoři ve dvou aukcích v letech 2013 a 2016 za celkově více než 11 miliard korun.