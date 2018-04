Týden 1. - 5. října na Mobil.cz

Pondělí

Oskar zlevňuje osm mobilních telefonů

Na začátku měsíce října se zlevňuje osm telefonů v nabídce Oskara.

1.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Japonci dnes spustili běžný provoz první sítě třetí generace

Japonský operátor NTT DoCoMo dnes spustil komerční provoz první mobilní sítě třetí generace na světě. Nese název FOMA a prošla již půročním ostrým testováním.

1.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Motorola a Siemens zvažují společný podnik

Motorola a Siemens AG možná vytvoří dva společné podniky, jeden pro oblast bezdrátové infrastruktury, druhý na výrobu mobilních telefonů.

1.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Jaká bude Nokia 6310? Máme exkluzivní fotografie. (preview)

Jednou z nejvíce očekávaných novinek letošního roku je Nokia 6310. Koupit si ho budete moci asi až těsně Vánoci, ale přesto jsou již známy základní parametry telefonu a Mobil.cz k nim může přidat první exkluzivní fotografie.

1.10.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Český Telecom pohlídá váš účet

Nová služba Českého Telecomu vás včas upozorní na nepravosti, které se vám mohou dít na telefonní lince. Nenechte si utíkat peníze.

1.10.2001, Vaše redakce, rubrika Služby operátorů

Firmware R2M pro Ericsson T39/R520 - To musíte mít!

Nový firmware pro telefony Ericsson T39 a R520 opravuje hlavně nepříjemné problémy s GPRS a e-mail klientem. Pokud používáte tyto služby, pak bez váhání upgradujte...

1.10.2001, Patrick Zandl, rubrika Srovnání telefonů

Velká Británie: Konec blokovaných telefonů a drahých hovorů

Zásah státního telekomunikačního regulátora ušetří britským majitelům mobilních telefonů za následující čtyři roky 800 milionů liber regulací hovorného za telefonáty mezi sítěmi. Lidé také budou moci volně měnit operátory, protože žádný z nich již nebude smět mobily na svou síť blokovat.

1.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Palmare.cz - týden o 24. do 27.9.

Dva nové handheldy, Adobe Acrobat Reader pro Pocket PC a zajímavý software - i o tom byl další týden ve světě PDA a na vašem serveru Palmare.cz!

1.10.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Satelitní telefony dostaly novou šanci shůry

Prodej a satelitních telefonů za poslední tři týdny několikanásobně stoupl. Mezi těmi, kdo na oživení trhu vydělávají, jsou paradoxně i bratři Usámy bin Ládina, pachatele teroristických útoků, které se o razantní zvýšení poptávky - zejména ve Spojených státech - postaraly.

1.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Český Telecom se snaží stlačit cenu za Eurotel

Podaří se Českému Telecomu za Eurotel nakonec zaplatit méně, než původně předpokládal?

2.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel Dataset II: internet v náprsní kapse

Otestovali jsme kombinaci multimediálního osobního organizéru iPAQ H3630 a jednoho z nejschopnějších mobilů současnosti, Ericssonu T39m. Jak rychle se připojíte k internetu a na co byste si měli dát pozor? Jde o trhák od Eurotelu nebo o pouhou past na peníze?

2.10.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní komunikace

Paegas vám dá zdarma telefonní číslo na přání

Všichni, kdo si pořídí nový tarifní program v síti Paegas, si mohou vybrat telefonní číslo na přání zdarma. Nezáleží na tom, pro jaký tarif se rozhodnete - nabídka platí pro všechny. Vybrat si můžete jakékoliv telefonní číslo, pokud už ho samozřejmě nepoužívá někdo jiný.

2.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Proč přechod na HIT u Paegasu tak trvá?

Aktivace některých nových tarifů Paegasu neproběhne ze dne na den, ale trvá dva až tři týdny. S tímto jevem se zákazníci Paegasu, zvyklí na rychlé a jednoduché změny v nastavení služeb, setkávají v poslední době při přechodu na nové tarify. Konkrétně jde o všechny tarify s označením HIT. Proč tedy aktivace HITu trvá tak dlouho?

2.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby Paegasu

Mobily se kvůli volbám odmlčely na celý den

Celých 24 hodin byly vypnuté všechny mobilní sítě v Bangladéši. Důvodem pro toto drastické opatření je obava z toho, že tyto přístroje by mohly pomoci organizovat násilné akce v průběhu parlamentních voleb. Zkuste ovšem půl milionu lidí vysvětlit, že jejich telefon dnes nebude fungovat. Dovedete si něco takového představit v České republice?

2.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

TELeKONOM: Telefony UMTS jdou v Japonsku na dračku...

... Siemens a Motorola jednají o slučování výroby, ale popírají to; Slovensko vypíše tendr na provoz sítí třetí generace od konce roku; ruští operátoři povzbuzují liknavé zákazníky poskytováním zahradnických služeb.

2.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Scouti Paegasu loví v Telecomu

RadioMobil získal dalšího manažera z Českého Telecomu.

3.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Poslední výkřik samostatného Sony - telefony J70, J7 a Z7

Společnost Sony vsadila při výrobě nové řady telefonů na osvědčený styl. Její nové modely si zachovávají to nejlepší z předchozích telefonů, zároveň však přinášejí něco nového. Bohužel, těchto inovací není tolik a hlavně naprosto chybí moderní technologie jako GPRS nebo bluetooth. Ale jedna změna je přeci jen markantní - firma Sony najala kata, který zbavil její mobily antény.

3.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Sony

Potřebujete odblokovat Nokii? Zkuste to sami.

Některé mobilní telefony Nokia lze odblokovat velmi jednouchým způsobem. Poslouží k tomu kabel s programem staženým z internetu nebo jednoduchý klip, který připojíte na systémový konektor telefonu.

3.10.2001, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Sony Ericsson Mobile bude Nokii tvrdým konkurentem

Nový výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson Mobile se chystá pořádně zatopit Nokii. Evropský trh hodlá zaplavit spoustou nových modelů značek Ericsson a Sony; první vlastní výrobek představí příští rok.

3.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Trhy-business

Získejte od Paegasu mobil a 25 000 korun

Máte šanci stát se dvouapůlmiliontým zákazníkem Paegasu. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé, kdyby to zároveň neznamenalo mobil zdarma a 25 tisíc korun na volání. V nejbližších dnech se bude jeden nový Paegasista radovat.

3.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby Paegasu

TELeKONOM: Paegas stáhl náskok Eurotelu...

... v počtu zákazníků o 50 000, tedy o necelých pět procentních bodů; Tele2 spouští v Hradci Králové bezdrátový internet; Deutsche Telekom si brousí zuby na Ukrajinu; WorldCom propustí desetinu svých evropských zaměstnanců.

3.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

EuroTel Bratislava dosáhl hranice 830 tisíc uživatelů

Meziročně se počet zákazníků slovenského EuroTelu téměř zdvojnásobil.

4.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Díky GE Capital Bank se rozjel GSM banking Eurotelu

Eurotel GSM banking používá již 11 tisíc lidí, především díky nabídce GE Capital Bank, která sama ulovila 10 tisíc zákazníků.

4.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Dobijte si Twist kartu na benzínce

Ode dneška můžete dobíjet svou předplacenou kartu Paegas Twist také pomocí terminálů karet CCS.

4.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Euro nezmění platnost poštovních známek

Přes hodnoty v eurech budou poštovní známky platné nadále jen národně.

4.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Telefony 3G nevydrží ani hodinu!

V Japonsku společnost NTT DoCoMo zahájila prodej telefonů třetí generace. Pro síť FOMA jsou k dispozici tři přístroje - základní model, videotelefon a datová karta do notebooku. Přístroje nejsou z našeho pohledu příliš drahé, ale podle prvních zkušeností uživatelů mají výrazné problémy s výdrží!

4.10.2001, Jan Matura, rubrika Ze světa

SX45 - první opravdu chytrý Siemens (preview)

Na západ od našich hranic se už prodává chytrý telefon Siemens SX45. Osahat si ho můžete na probíhajícím mnichovském Oktoberfestu (pivní slavnosti). Pokud ale kvůli tomu nehodláte absolvovat dlouhou cestu, seznamte se s SX45 alespoň v tomto preview; tento mobil za to určitě stojí.

4.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Siemens

Kdo si užije Siemens C45...

Přinášíme seznam lidí, kteří uspěli v testu firmy Siemens a byli vybráni, aby testovali nový telefon C45. Všichni si po testování budou moci tento mobil ponechat. Zde je stovka šťastných, kteří právě získali mobilní telefon. Nejste mezi nimi?

4.10.2001, Vaše redakce, rubrika Siemens

Který operátor zlevnil nejvíc

Začátkem října opět spadly ceny některých mobilních telefonů. Porovnáváme, o kolik kdo zlevnil.

4.10.2001, Vaše redakce, rubrika Cenové srovnání

TELeKONOM: Český Telecom oslabí kvůli deregulaci...

... tvrdí S&P, která ovšem zachovala příznivé ratingy závazků společnosti; britský Vodafone poroste o desetinu pomaleji, než očekával; kanadský Nortel prodělal 3,6 miliardy dolarů a propustí 15 000 lidí; americký Verizon si připsal tři čtvrtě milionu nových klientů; španělské Telefónice pomáhají hovoruchtiví klienti z Latinské Ameriky; francouzský Alcatel propustí 3000 lidí.

4.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

S Eurotelem 2500 korun ušetřete a na Nokie 33xx pozor dejte

Když už si budete pořizovat nový tarif u Euroteleu, zkuste zajít do obchodu Phone House, ušetříte 2500 korun. A jestli vám zamrzá některá Nokia 33xx, nezoufejte, nejste sami.

5.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Vodafonu ubývají zákazníci, zbavuje se totiž těch nezajímavých

Australský Vodafone podnikl v posledních měsících některé kroky, které mají, jak se uvádí v prohlášení společnosti, vyčistit klientskou základnu.

5.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Podzimní překvapení Panasoniku: silná dvojka GD95 a GD96

Po různých zmatcích o odkladech Panasonic konečně upřesnil, kdy se začnou prodávat a co budou konkrétně umět jeho dva nové manažerské telefony GD95 a GD96. Ačkoliv si jsou hodně podobné, rozdíly se přeci jen najdou - především podpora technologie GPRS. Do konce roku by tyto krásky s velkými displeji měly být k dispozici.

5.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Panasonic

Víte jak si vybírat mobilní kancelář?

Mobilní kancelář vám usnadní práci a zpřístupní internet i elektronickou poštu všude tam, kde se právě nacházíte. Stačí jen vhodně vybírat. Poradíme vám, které varianty jsou nejvhodnější právě pro vás.

5.10.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní komunikace

Brzy začnou fungovat barevné telefonní linky

Český telekomunikační úřad rozhodl o cenách za propojení linek se sdílenými náklady. Telekomunikační operátoři tak po podepsání dodatku k propojovací dohodě s Českým Telecomem mohou začít barevné linky nabízet. Poté vzniknou nové informační a obchodní služby pro koncové zákazníky.

5.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Čeští operátoři prý za licence na 3G zaplatí ještě letos

Náměstek ministra financí má informace, na jejichž základě věří tomu, že stát letos za licence na UMTS dostane minimálně 10 miliard korun.

5.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Volání na linku 150 z mobilů bude rychlejší

Díky nové územní organizaci hasičů bude volání na linku 150 z mobilních telefonů rychlejší.

5.10.2001, ČTK, rubrika Zprávy - operátoři

Telefonní záznamník na ocelový drát

Na začátku týdne jsme se v německém Mnichově zúčastnili prezentace nového konceptu služeb a osahali jsme si smartphone SX 45. Navštívili jsme také tamní muzeum a viděli dosud nevídané telekomunikační exponáty. A neunikl nám ani internetový kiosek, o němž někteří naši politici tak rádi mluví.

5.10.2001, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

TELeKONOM: Vláda přiznává, ze přestřelila...

... při odhadu odhadu, kolik vydělá na prodeji licencí UMTS; Český Telecom zdvojnásobil počet svých internetvých klientů; nizozemský operátor KPN se ostošest zbavuje tíživých dluhů; British Telecom přenechává účetní a finanční služby outsorcingové firmě Xansa

5.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa