Toto jsou šampioni ve výdrži baterie, říká test Strategy Analytics

Strategy Analytics známe především z pohledu pravidelných analýz trhu se smartphony, ovšem její působnost je mnohem širší. Také proto jej v rámci MWC v Barceloně oslovili zástupci Sony s žádostí o provedení nezávislého testu výdrže obou nových xperií a porovnání s ostatními špičkovými smartphony. Jejich seznam ovšem není zdaleka kompletní a mnohé současné topmodely byste v grafu hledali marně.

Kromě dvojice nejnovějších xperií analytici sledovali výdrž iPhonu X, LG G6, Huaweie P10, Samsungu S9 a Oppo R11. Mnozí teď jistě namítají, proč ve výběru chybí Mate 10 nebo nejnovější P20 od Huaweie, nebo proč stáj LG nereprezentuje novější V30. Odpovědí je, že sestava smartphonů kromě trojice horkých novinek obsahuje nejprodávanější modely loňského roku.

Proto test nepochybně vypovídající hodnotu má, už jen díky přesně daným nastavením a způsobu používání. Každý telefon byl používán 16 hodin za den a to tak, aby co nejvěrněji simuloval nejčastější schéma užívání. Kromě volání a posílání SMS nebo prohlížení webu byly smartphony využívány k aktivitě na sociální sítích, hraní her a přehrávání videí a hudby s předem danou sestavou aplikací.

Jas obrazovek byl ve všech případech nastaven na 150 nitů a hlasitost reproduktoru byla vyhnána na maximum. Ostatní nastavení bylo ponecháno tovární. Test končil v okamžiku, kdy se smartphone vlivem úplného vyždímání baterie vypnul. Každý telefon byl testován dvakrát a níže uvedené hodnoty představují aritmetický průměr.

Nové xperie v čele

Vítězem testu se s mírným náskokem stala Xperia XZ2 s výsledkem 36 hodin. Na stříbrné pozici s výsledkem 34 hodin a 20 minut stanula XZ2 Compact, dnes jasně nejvýkonnější malý smartphone.

O přibližně dvě hodiny dříve se vybilo LG G6, následované iPhonem X. Srovnatelnou výdrž prokázal také Huawei P10.

Podstatně hůře si vedl Samsung S9, který se vybil po necelých 27 hodinách, Oppo R11 se odporoučelo už po šestnácti a půl hodinách.

Test prokazuje známou pravdu, že papírová velikost akumulátoru sama o sobě o výdrži konkrétního smartphonu příliš neříká.

Podstatný je typ použité čipové sady a její schopnost optimalizace odběru elektrické energie a celková vyladěnost systému. Hlavním žroutem energie sice je displej, ovšem XZ2, iPhone X, Galaxy S9 a Oppo R11 mají co do plochy displeje velmi podobné, přesto jsou však naměřené hodnoty výdrže hodně rozdílné.

Vítané dědictví

Loňské xperie stále patří k velmi zajímavým smartphonům, které dosud mají co nabídnout. Jmenovitě výkonný čip, poctivou voděodolnou konstrukci a také fotoaparát, schopný zachytit extra zpomalené záběry, což do příchodu Samsungů S9 žádný další smartphone neuměl.

Dlouhodobý test většího modelu loni odhalil i další devizu, a to nečekaně vysokou výdrž baterie. I při dost intenzivním používání totiž nebyl problém dosáhnout na dva dny provozu. A od rána do večera smartphone bez mnohahodinového hraní her, sledování videa nebo navigace prostě nejde.

Letošní novinky zatím v redakci pečlivě testujeme, takže finální resumé vyneseme za několik týdnů, ovšem test Strategy Analytics je jasnou předzvěstí, že výborná výdrž bude opět jednou z jejich mnoha předností.