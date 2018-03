Nová sony v redakci. Xperie už nectí tradici a vydaly se novým směrem

Japonská značka Sony byla dlouho známá tím, že své špičkové modely smartphonů vydávala možná trochu nesmyslně po půl roce. V posledních letech se to firma snažila změnit a i když významné novinky představovala opět v relativně krátkých intervalech, strategie se mírně změnila: hlavní řada modelů je nová jednou za rok, v mezidobí přichází na trh modely speciální – třeba s větší úhlopříčkou displeje nebo jiným zaměřením.

Model XZ, který „restartoval“ řadu špičkových modelů poté, co předchozí řada došla k označení Xperia Z5, přišel zhruba s ročním odstupem po pětkových typech a to v závěru roku 2016. V závěru roku loňského pak přišla řada Xperia XZ1. Jenže teď Sony tuto roční posloupnost opět porušilo. Jen asi půl roku po uvedení předchozích typů totiž v Barceloně představilo typy XZ2.

Důvod je tentokrát vcelku prostý: firma nejspíš cítila, že ztrácí kontakt s aktuálními trendy ve světě smartphonů, a tak přispěchala s nápravou. Typy XZ2, ať už velký model, nebo provedení Compact, totiž řadu aktuálních módních cest zastávají. Hlavní změnou jsou displeje s poměrem stran 18:9, byť co se týče minimalizace rámečků, do té se Sony zrovna nehrnulo. Dalším módním prvkem je povedení se zády ze skla (jen u velkého typu) či absence sluchátkového jack konektoru. Naopak Sony ještě stále nenaskočilo na vlnu duálních fotoaparátů.

Zbrusu nový design

Sony přišlo dost nečekaně i s vcelku radikální změnou designu. Místo přísné kombinace velkých rovných ploch a ostrých hran se tělo výrazně zaoblilo. To pozitivně pomáhá ergonomii držení v ruce, novinky do dlaně padnou lépe než dosavadní modely.

Na druhou stranu překvapivě hodně nabraly, co se tloušťky týče. Je to způsobeno tím, že záda jsou hodně vypouklá, Xperia XZ2 Compact tak má dnes v podstatě nevídanou tloušťku 12,1 mm, velká XZ2 pak 11,1 mm. To je opravdu hodně, ale čísla zdaleka neřeknou vše, zaoblení tloušťku docela skryje. I přesto působí v dlani především model Compact jako pořádný kus, takový velký oblázek. Změna oproti dosavadním typům, které se do dlaně někdy až zařezávaly, je tu hodně markantní.

Překvapí také fakt, že novinky nejsou lehké: kompaktní model vykazuje hmotnost 168 gramů, velký pak 198 gramů, což je rozhodně více, než je obvyklé. Oba kousky ale působí bytelně. Z hlediska zpracování jsou na tom typy XZ2 skvěle. Sympatičtější nám je Compact, který má matná záda na rozdíl od lesklých ze skla Gorilla Glass u většího typu. Nezachytávají se tu otisky prstů a záda budou méně náchylná k poškození. Na druhou stranu plastovější provedení více klouže v ruce, ale malý model zase do ruky lépe padne.

O displej tu běží

Novinky mají opět špičkovou výbavu, Compact se chlubí tím, že oproti velkému modelu dělá jen minimum kompromisů: přišel o bezdrátové nabíjení a nemá nový dynamický systém vibrací, který vylepšuje u velkého typu třeba zážitek z hraní některých her či sledování videí. Toť vše, špičkový procesor Snapdragon 845 a další maximální výbava tu zůstává.

Včetně 19megapixelového foťáku se schopností natáčet superzpomalená videa: tentokrát dokonce ve Full HD rozlišení – v tomto ohledu udává Sony trend a konkurence ho jen dohání. Mimochodem, v natáčení videa smartphony této značky celkově excelují a mají mnohdy před konkurencí náskok, zatímco kvalita snímků bývá trochu horší než u soupeřů. Uvidíme, jak tomu bude u typů XZ2, zatím to nevypadá, že by došlo k nějaké dramatické změně.

Velkou novinkou jsou displeje. Ty dostaly již zmíněný poměr stran 18:9, a kompaktní typ tak natáhl svou úhlopříčku z dlouhodobě respektovaných 4,6 palce na rovných 5 palců. Přitom je to stále ten kompaktní smartphone, jaký nemá mezi top modely obdoby. Velký typ pak místo 5,2palcové úhlopříčky disponuje 5,7 palci. Displeje mají klasické Full HD+ rozlišení, u kompaktního modelu je to premiéra. Obraz vypadá na obou výborně, přitom si Sony vystačí s IPS panely – to je i vysvětlení toho, proč nezmizely ony rámečky po bocích. Ale pro někoho to může být praktičtější řešení, uživatelé si někdy stěžují, že displeje až do kraje jsou náchylné na nechtěné dotyky.

V prodeji již brzy

Nové modely Sony si už mohou zákazníci předobjednávat. Velký typ XZ2 stojí 19 990 korun, kompaktní model s prakticky stejnou výbavou vyjde na 15 490 korun. To ho řadí k nejdostupnějším top modelům současné generace a vzhledem ke svým kompaktním rozměrům v podstatě nemá XZ2 Compact konkurenci.

K zákazníkům se novinky dostanou 6. dubna. Sony se rozhodlo je podpořit akcí, kdy k oběma modelům nabízelo špičková bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM2 zdarma. Přitom ta se běžně prodávají za necelých 10 tisíc korun. Zákazníci ovšem vzali tuto možnost doslova útokem, takže u kompaktního modelu došly akční zásoby už v prvním týdnu předobjednávek a u velkého modelu možnost nejspíš už vypršela také.

Mimochodem, Česká republika je prý velmi specifická právě v poptávce po kompaktním typu: na dva prodané „kompakty“ připadá maximálně jeden „dospělý“ typ. V zahraničí přitom zákazníci preferují modely s velkými displeji.