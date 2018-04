Skvěle vyladěný nástupce smartphonu Jamese Bonda. Podrobné zkušenosti

Sony před dvěma lety krátce po sobě uvedla dva špičkové smartphony, a to když v říjnu uvedenou Xperii Z5 měsíc nato následovala Z5 Premium, vůbec první chytrý telefon se 4K displejem a tedy extrémní jemností přes 800 pixelů na palec.

Letos výrobce tento postup zopakoval, ovšem s jedním rozdílem. Jako první byla uvedena Xperia XZ Premium, která svým jménem odkazovala na loňský topmodel a zbrusu nová XZ1 Dual se o přízeň zákazníků začala ucházet teprve v září, tedy čtvrt roku poté.

XZ Premium sice má 4K displej, ovšem ten je na běžné použití spíše pozlátkem a demonstrací technických možností japonského gigantu. Jeho kvalit navíc neumí využít zdaleka všechny aplikace, standardně je 4K rozlišení aktivní jen v prohlížeči fotografií, videí a aplikacích třetích stran, které takové rozlišení podporují. XZ Premium sice má unikátní displej, přesto se nám více osvědčila právě XZ1 Dual, má totiž stejně výkonný hardware a menší displej je zárukou příjemnějších rozměrů. Je to jeden z posledních konzervativně střižených smartphonů na trhu.

Design a konstrukce aneb poslední s rámečky

Letos se výrobci předhánějí v minimalizaci okrajů. Tato snaha sice byla znát už loni, ovšem letos propukla naplno a podíváme-li se na letošní vrcholové samsungy, LG nebo iPhone X, je vidět snaha designérů, aby byly ve prospěch displeje nevyužité plošky minimalizovány na nejnižší možnou mez.

Designově je to bezpochyby povedený krok, ovšem každá mince má dvě strany. Smartphone s displejem od kraje ke kraji se leckdy obtížně uchopí tak, aby nedošlo k nechtěnému stisku displeje a tím neplánovanému umáčknutí. Plochu pod displejem výrobce využil k integraci druhého reproduktoru a výsledná stereo soustava zanechává při přednesu hudby výborný dojem.

Sony si navzdory trendu kráčí i letos svojí cestou a aktuální xperie tak mluví designovém jazykem, které definovaly loňské modely. Drobné rozdíly tu však jsou. Zatímco v případě Xperie XZ kovový rámeček doplňovala hliníková záda s poměrně výrazným plastovým pruhem ve spodní části, u letošní novinky jsou záda komplet kovová a z plastu je jen horní a spodní pruh. Díky lakování přesně v odstínu plochy zad to však jen tak nepostřehnete.

Zaoblení boků je mezigeneračně výraznější, přístroj se tak pohodlněji drží, jen jeho šířka malinko narostla. Nezbytně nutné plastové předěly, umožňující prostup signálů modemu, vyřešil výrobce natolik elegantně, že si jich na první pohled ani nevšimnete. Tvoří jej drobné proužky na bočních hranách a nepůsobí nijak rušivě.

Výhodou kovových zad je, že nešťastný pád nemůže skončit dvojí katastrofou, tedy prasknutím skla po obou stranách. To je problém většiny letošních topmodelů jako je Galaxy S8/S8+/Note 8, HTC U11/U11 Plus, LG V30 a koneckonců i všech tří nových iPhonů.

Xperia může dopad na zadní část odnést v nejhorším případě potlučenými zády, přesto není od věci telefon vybavit nějakým krytem. Nám se osvědčil typ od výrobce Ringke, konkrétně model Fusion, který kombinuje záda z tvrdého plastu se silikonovými boky. Pouzdro má i krytky na 3,5mm jack a USB-C, což zabraňuje vniku nečistot.

Konstrukčně tedy není XZ1 co vytknout, zpracování je prvotřídní. Ano, design je sice konzervativní a nemusí se líbit každému, přesto má své kouzlo a jak už bylo řečeno: volná plocha bez displeje, za kterou je možno telefon uchopit a nezpůsobit tím žádnou interakci není vůbec k zahození.

Xperie jsou díky klasickému designu v dnešní záplavě tisíců nejrůznějších smartphonů jako jedny z mála snadno rozpoznatelné, díky ostrým hranám i na dálku xperii prostě poznáte. To dnes lze prohlásit jen o hrstce přístrojů.

Sony je také průkopníkem ve výrobě částečně voděodolných smartphonů a této tradice se nadále drží. XZ1 má tedy také konstrukci vyhovující standardu IP68, a neutrpí tak při 30minutové vodní lázni pod tlakem 1,5 m vodního sloupce. To samozřejmě neznamená, že musí telefon každou volnou chvíli trávit v hluboké kádi s vodou. Je však jisté, že ani takto podivný zvyk by se na jeho kondici nijak negativně nepodepsal.

Daniel Craig jako James Bond ve filmu Spectre

Mnohem přirozenější je scénář používání smartphonu v dešti nebo za hustého sněžení a v takovém případě můžete možné obavy z poškození vodním živlem pustit z hlavy. To ani letos není u každého vrcholného modelu úplnou samozřejmostí.

Sami jsme se během testování do žádných vodních dobrodružství nepouštěli, ale na portálu YouTube lze nalézt experimenty, které dokazují, že telefonu ani proud vody neublíží. Xperii nakonec používá i filmový agent James Bond, v dosud posledním snímku The Spectre byla jeho společnicí Xperia Z5. To bylo před dvěma lety a můžeme jen odhadovat, zda teď používá XZ1 nebo XZ Premium.

Sony Xperia XZ1 – přehled verzí G8341 – Nano SIM (v prodeji v Severní Americe a některých evropských zemích, tato verze nemá aktivní snímač otisků prstů) G8342 – Dual Nano SIM (v prodeji v Asii a Evropě, včetně tuzemska), celé označení telefonu je tedy XZ1 Dual G8343 – verze s jedním slotem pro Nano SIM se prodává v Kanadě

Extrajemné 4K střídá střídmé FHD

Sony na jednu stranu jako jediné umí vyrobit smartphone se 4K displejem (2 160 × 3 840 bodů), na stranu druhou se zavedenému rozlišení QHD (1 440 × 2 560 pixelů) dosud úspěšně vyhýbá. Navzdory konkurenci, která takové panely u nejvyšších modelů používá už několik let, má XZ1 stále rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 bodů). Je takové rozlišení překážkou?

Určitě ne. Vyšší rozlišení má svůj smysl u virtuální nebo rozšířené reality, ovšem ruku na srdce, jaké procento uživatelů takové věci na telefonu využije?

Použitý TRILUMINOS panel úhlopříčky 5,2 palce s jemností 424 PPI je tedy zcela dostačující. U topmodelů jsme sice zvyklí na 5,5palcové displeje, u zcela nových modelů s poměrem stran 18:9 pak dokonce na úhlopříčku šesti palců. S rostoucí úhlopříčkou však rostou rozměry, nejnověji už ne do šířky, ale do výšky. A u 6palcového displeje poměru 18,5:9 se pak obtížně dosahuje jeho horního okraje.

XZ1 Dual tak sice s půdorysnými rozměry 73,4 × 148 mm není nejmenší a 5,2palcový displej umí konkurence vmáčknout i do menšího těla, a umí to i Sony. Ovšem výrazné zaoblení, jež zajišťuje komfortní úchop bez zařezávání ostrých hran do dlaně, prostě nějaký milimetr navíc stojí. Navzdory tomu je ovládání jednou rukou bezproblémové a to vaše dlaně zdaleka nemusí mít proporce medvědí tlapy.

V systému můžete nastavit několik barevných módů displeje, regulovat vyvážení bílé a o co možná nejlepší hladinu podsvětlení se stará příslušný snímač. Automatickou regulaci jsme vypínali jen za šera, kdy elektronikou určená intenzita byla zbytečně vysoká.

Téměř čisté Oreo a rychlá čtečka

Tandem XZ1 a XZ1 Compact byl jedním z prvních mobilů s Androidem 8.0 Oreo již z výroby. Velká aktualizace systému přináší mnohá vylepšení, kterým jsme věnovali samostatný přehled (více zde).

Potěšující je také fakt, že Sony přístroj v základu vybavilo jen několika málo aplikacemi. Ono mít smartphone už po prvním spuštění zahlcený mnohdy až desítkami často zcela zbytečných aplikací a utilit je noční můrou snad každého uživatele. Sony však systém servíruje téměř v čisté podobě i bez jakékoli těžkopádné a zpomalující uživatelské nadstavby.

To je znát hned po nezbytném počátečním nastavení, jehož součástí je i zadání otisku prstů k pozdější autentizaci majitele. Čtečka je umístěna na pravém boku v tlačítku pro vypnutí/zapnutí telefonu. Takové umístění je devízou asi jen japonského výrobce a při používání smartphonu v pravé ruce nemohlo být lepší. Palec se přirozeně telefonu dotýká právě v místě snímače a odemčení se tak obejde bez křečovitých pohybů nebo jakéhokoli ručkování.

Rychlost odemčení je blesková, výhodou oproti čtečce na zádech je možnost autorizace uživatele, i když je položený na stole. Jedinou nevýhodou může být omezená plocha čtečky, a tím i menší úsek otisku, který snímač při autentizaci vyhodnocuje. Snímače na zádech nebo pod displejem bývají větší. Prolomení této ochrany je navzdory tomu spíše sci-fi.

Nebylo by ale vůbec špatné, kdyby čtečka měla i nějakou další funkci, třeba vysunutí nástrojové lišty přejetím shora dolů. V systému však žádné takové nastavení nenajdete. Pomoci si můžete aplikací Finger Scanner Gestures nebo Fingerprint Quick Action, které další funkce snímači přiřadit dovolují.

Nám se zmíněné nastavení stažení horní lišty tahem po ploše čtečky osvědčilo, je to přeci jen pohodlnější způsob, než se po ní natahovat palcem až k hornímu okraji obrazovky. Doporučujeme však přidat jen jednu funkci navíc, přiřazení více funkcí totiž může být v závěru spíše kontraproduktivní.

Standardně lze dvojitým stiskem (ne jen dotykem) tlačítka se čtečkou spustit fotoaparát. To se může hodit, protože o situace, kdy chceme rychle zvěčnit nějaký vzácný moment, rozhodně nebývá nouze.

Pod kapotou drak ze San Diega

Srdcem telefonu je, stejně jako u celého hejna letošních top modelů, Qualcomm Snapdragon 835. Jedná se o známou čipovou sadu s 8jádrovým procesorem vlastní architektury Qualcommu jménem Kryo 280, grafickou jednotkou Adreno 540 a výkonným LTE modemem X16.

K běhu aplikací má systém k dispozici 4 GB operační paměti, ze kterých je k dispozici 3,8 GB. Přestože z tohoto pohledu telefon nepatří k rekordmanům, na problém nedostatku paměti jsme během testování nenarazili. Běžně systém ukazoval okolo 1 až 1,2 gigabytu volné paměti.

A kde aktuální obsazení RAM zjistit? Google v Oreu tuto ještě u verze 7.0 Nougat běžnou statistiku ukryl mezi vývojářské nástroje a k jejímu odemčení je nutno v menu Nastavení – Systém – Informace o telefonu sedmkrát kliknout na volbu Číslo sestavení a následně zadat PIN k odemčení vývojářského menu.

V nastavení se nově objeví možnost Pro vývojáře, kde krom správy RAM můžete kontrolovat spoustu systémových atributů (např. spuštěné služby, USB ladění, podrobnou správu wi-fi a BT, vykreslování nebo hardwarovou akceleraci obrazu).

Pro data je k dispozici většina z 64GB velkého úložiště, po prvním nastartování to je 51 GB. Důležitým parametrem je, že jde o modul typu UFS 2.1, tedy rychlejší než předchozí verze 2.0, vůči dříve používanému standardu eMMC 5.1 je rychlost zápisu a čtení na takovou paměť propastně rychlejší (rozdíly mezi standardem UFS a eMMC najdete v boxíku).

Paměť 64GB samozřejmě v době 256GB iPhonů není nijak oslnivá a v případě zájmu o špičkový smartphone můžeme mluvit o nejnižší přípustné hodnotě. Xperia to však zachraňuje paměťovým slotem, kterým lze prostor pro data zvýšit až o dalších 256 gigabytů.

Na českém trhu je v prodeji pouze XZ1 Dual s kódovým označením G8342. Druhý slot je hybridní, takže pojme buď další nano SIM nebo právě paměťovku. Po vyjmutí šuplíku je vidět poctivé gumové těsnění, zabraňující průniku vody dovnitř telefonu.

UFS vs eMMC Paměti typu UFS (Universal Flash Storage) umí pracovat v plném duplexním režimu, jsou tedy schopné současně číst i zapisovat. To u eMMC (embedded Multi-Media Cards) nebylo možné, paměť v jeden okamžik zvládala jen jednu z operací a další se zařadila do fronty. UFS má totiž sériové rozhraní LVDS (Low-Voltage Differential Signaling), jež má samostatně vyhrazené cesty pro čtení a zápis. Starší eMMC naproti tomu funguje v paralelním režimu, data je tedy možno buď jen zapisovat nebo číst. Další výhodou UFS je chytrý řadič spolu s příkazovou frontou (CQ - Command Queue), který rozděluje příkazy a lze je adresovat ve stejnou dobu a podle potřeby měnit jejich pořadí. V tabulce naleznete rychlosti sekvenčního a náhodného čtení i zápisu, rozdíly mezi UFS 2.1, kterou má XZ1 a starší eMMC jsou skutečně propastné, zrychlení mezi UFS 2.0 a 2.1 je také značné. Rychlost zápisu i čtení pamětí smartphonů nabývá na důležitosti především kvůli rozmachu videí ve vysokém rozlišení 2 160p (4K). Minuta takového záznamu uzme z paměti 410 MB, každou sekundu se tedy zapisuje skoro 7 MB. FHD při 60 snímcích/s pak za minutu z úložiště ukrojí 240 MB. Vůbec prvním smartphonem s UFS pamětí se stala dvojice Samsung S6/S6 edge na jaře 2015, pamětí typu UFS 2.1 disponuje třeba i OnePlus 5 (5T), Galaxy S8/S8+/Note 8, ze stáje japonského výrobce krom recenzovaného typu i XZ Premium.

Dost ale technických detailů a papírových parametrů. Jak se telefon chová v praxi? Velmi svižně a výkon je jeho velkou předností. Na nic se nečeká, vše funguje rychle, bez náznaku nějakého škobrtnutí.

Některé zahraniční redakce staví rychlost telefonu z letošních modelů hned za Pixel 2 a OnePlus 5. My srovnání s těmito přístroji nabídnout nemůžeme, ovšem třeba v porovnání s Galaxy S8 je Sony subjektivně při některých úkonech svižnější.

Spíše ze zvědavosti jsme zkusili pár náročných her v čele s Need for Speed a požitek z hraní se díky naprosté plynulosti dostavil. Mnohem více nás ale zajímalo, jak se telefon vypořádá se sérií známých syntetických testů. Výsledky patří mezi letošní špičku, na úplný vrchol ale ne.

Srovnání rychlosti čtení a zápisu jednotlivých paměťových standardů (data: AndroidAuthority.com) USF 2.1 USF 2.0 eMMC 5.1 Sekvenční čtení 749,5 MB/s 569,12 MB/s 282,05 MB/s Sekvenční zápis 142,95 MB/s 137,73 MB/s 97,55 MB/s Náhodné čtení 159,07 MB/s, 40722,38 IOPS (4KB) 94,0 MB/s, 24065,65 IOPS (4KB) 29,05 MB/s, 7438,59 IOPS (4KB) Náhodný zápis 149,4 MB/s, 38247,32 IOPS (4KB) 55,43 MB/s, 14192,4 IOPS (4KB) 14,43 MB/s, 3694,57 IOPS (4KB

Baterie klame tělem

Neméně důležitým parametrem smartphonu je výdrž baterie. Tady naše očekávání nebyla nijak přehnaná, ostatně použitý 2 700mAh akumulátor papírově ani zdaleka nepatří ke špičce, spíše mezi průměrně velké články.

O to větší bylo naše překvapení, když se po první etapě opravdu důkladného testování postupně výdrž ustálila na dvou dnech provozu na jedno nabití. Tu a tam správce baterie prolomil i tuto hranici.

Dá se říci, že pokud nestrávíte půl dne hraním her nebo sledováním videa, telefon od rána do pozdního večera při enormním pracovním vytížení vydrží s naprostým přehledem. Nám obvykle podle vytížení zůstávalo 30 – 50 procent do dalšího dne.

Nabízí se opět srovnání se Samsungem S8, jenž se při stejném schématu používání o dostaveníčko s nabíječkou přihlásil vždy o něco dřív, dvou dnů výdrže jsme nedosahovali. Má o něco větší 3 000mAh baterii, ale také citelně větší (vyšší) plochu displeje, který může pracovat ve vyšším rozlišení, což se na výdrži negativně promítne.

Sony Xperia XZ1 (baterie a její ochrana)

Dobrým ukazatelem výdrže je doba využití obrazovky, tedy čas od posledního dobití po jaký byl displej aktivní. Běžně jsme se pohybovali mezi 7,5 až 10 hodinami. Nejvíce baterii samozřejmě ždímá hraní náročných her, známým žroutem energie je také navigace. Našemu používání dominovalo prohlížení webu, četná komunikace na sociálních sítích, push synchronizace čtveřice e-mailových schránek a samozřejmě i poslech hudby a občasné fotografování.

Pokud se setkáte s nečekaným nedostatkem energie a její zdroj bude v nedohlednu, je zde dvojice úsporných režimů. Stamina se továrně aktivuje při poklesu na 15 procent (úroveň lze samozřejmě měnit) a vypíná data na pozadí (nedochází tak třeba k synchronizaci e-mailových účtů), GPS nebo třeba vibrační odezvu displeje na dotyk.

Režim Ultra Stamina pak ze špičkového smartphonu udělá trochu lepší hloupý telefon s velkým displejem. Dostupná je v tomto módu jen hrstka základních aplikací (telefon, kontakty, zprávy, album, fotoaparát apod.), internetové připojení pak zůstává vypnuto. Odměnou za takto drastická opatření vám bude velmi úsporný provoz, kdy se z odhadovaného zbývajícího dne provozu po aktivaci tohoto režimu dostanete skoro na čtyři dny. Pokud ultraúsporný mód zapnete hned po dobití, ukazatel počítá s přibližně osmi dny provozu.

Zajímavý je režim ochrany baterie, kdy systém na základě běžného dobíjecího rytmu po připojení nabíječky řídí tempo dobíjení tak, aby byl článek dobit na 100 % teprve krátce před odhadovaným časem odpojení. Tato chytrá funkce má zajistit delší životnost baterie.

Přestože Snapdragon 835 nabízí QuickCharge 4, rychlonabíječku v základním balení nenajdete. Dodávanou nabíječkou je dobití z asi pěti procent do plna otázkou přibližně 2 hodin a 30 minut. Zmíněná pokročilá nabíječka tuto dobu umí zkrátit na méně než polovinu.

Jednooký foťák s unikátními funkcemi

Sony je hlavním výrobcem snímačů do fotoaparátů smartphonů a XZ1 vybavilo tím dosud nejlepším modelem IMX400 Exmor RS, který označuje také jako Motion Eye.

XZ1 Compact aneb stejný výkon v menším balení Pokud jste příznivcem kompaktních smartphonů a cokoli nad 5 palců označujete za pádlo, oslovit by vás mohla zmenšená XZ1. Řada Compact má u Sony dlouholetou tradici a XZ1 Compact je opět skutečnou zmenšeninou velkého modelu bez dalších kompromisů. Vybaven je tedy stejně výkonnou čipovou sadou i fotomodulem. Menší displej se 4,6palcovou úhlopříčkou dovolil snížit rozměry na 64 × 129 × 9,3 mm. V pase má tedy Compact víc, ale o to pohodlněji padne do ruky. HD rozlišení spolu s menším displejem znamená nižší nároky na výpočetní jednotku a tím oproti velkému modelu ještě úspornější běh a tedy vyšší výdrž. Na tři dny se dá vcelku pohodlně dostat a vybít telefon za jediný den bez hraní her nebo mnohahodinového přehrávání videa skoro nejde. Jiné je zpracování, kovová záda nahradil plast vyztužený skleněnými vlákny. Konstrukce je opět poctivá, bytelná a voděodolná dle standardu IP68, pocit luxusu se ale vůči velké XZ1 trochu vytrácí. Přesto se s přehledem jedná o nejpovedenější kompakt.

Snímač velikosti 1/2,3 palce snížil počet pixelů z předchozích 23 na 19 milionů. To však dovolilo každý pixel (buňku) zvětšit přibližně o pětinu. Je tím kompenzovaná trochu menší světelnost objektivu f/2,0, což v konkurenci přístrojů s clonovým číslem i 1,6 (např. LG V30) není nijak závratná hodnota.

Velmi zdařilé prostředí aplikace fotoaparátu, rozhraní je intuitivní. Foťák lze rychle nastartovat ze zamčeného stavu dvojitým stisknutím zapínacího tlačítka, při kterém proběhne i autentizace uživatele.

Výhodou je fyzické tlačítko spouště, kdy po namáčknutí a zaostření domáčknutím proběhne expozice. Nevyužitá nezůstanou ani tlačítka pro regulaci hlasitosti, jež mohou v tomto režimu sloužit k aplikaci digitálního nejvýše osminásobného zoomu.

Pokud tedy nepotřebujete měnit nastavení a používáte Superior Auto režim, který aktuální podmínky vyhodnotí v drtivě většině světelných podmínek nejlépe, pak můžete paměť plnit snímky, aniž byste se displeje vůbec dotkli. Samozřejmě jak zoom, tak i spoušť lze ovládat i výhradně skrze obrazovku.

K dispozici je i manuální režim, kdy můžete nastavit jak zdroj světla, hodnotu ISO, tak i rychlost závěrky nebo přepnout na ruční ostření. V některých situacích lze manuálem dosáhnout lepších výsledků, ovšem chce to trochu cviku a experimentování.

Maximální rozlišení, tedy 19 megapixelů, ze snímače vytáhnete jen v režimu 4:3, při běžnějším 16:9 je maximální velikost snímku 17 MPix. Za dobrého světla umí telefon zachytit ostré snímky s minimem šumu. Vrcholný model XZ Premium se stejným fotomodulem asociace DXoMark ohodnotila 83 body. Sony podle nové metodiky asociace ztrácelo body absencí optického zoomu a oblíbeného efektu Bokeh a horších výsledků při nedostatku světla.

Nejhorší je to za tmy, kdy šum narůstá poměrně rychle. Nepomáhá tomu ani absence optické stabilizace, je zde pouze elektronická, kterou zajišťuje použitá čipová sada od Qualcommu.

Vyzdvihnout si naopak zaslouží mód focení v dávce, kdy i při plném rozlišení telefon zachytí 10 snímků za sekundu. Zajímavá je také funkce prediktivního záznamu, kdy při detekci rychlého pohybu v zorném poli fotoaparát pořídí snímek ještě před pokynem k expozici od samotného uživatele.

Dosud nejzpomalenější záběry

Foťák si zamilují příznivci pořizování videí a zejména těch zpomalených. Kromě dnes už běžné nabídky záznamu v rozlišení 2 160p (4K) při 30 snímcích/s nebo 1 080p (FHD) při 60 snímcích totiž snímač umí pracovat s extrémně zpomalenými záběry při 960 snímcích/s, což byla do příchodu XZ Premium v mobilech naprosto nevídaná snímková frekvence. Umožňuje to vlastní paměťový modul snímače, který tak není odkázán na sdílenou paměť celého telefonu (více v článku Převrat v mobilních foťácích? Sony slibuje neuvěřitelná zpomalená videa).

Obsluha je přitom velmi jednoduchá a výsledky skvělé. Stačí v režimu kamery vybrat možnost velmi zpomaleného záběru a pak ve správný moment (typicky u sportu) klepnout na tlačítko pro záznam okamžiku v 960 snímcích. To lze v nahrávce následně i zopakovat.

V hotovém videu se tak prolíná záznam v běžném snímkování s extra zpomalenými momenty, což působí velmi efektně. V tomto režimu probíhá nahrávání v kvalitě 720p. To platí i pro zpomalené záběry při 120 snímcích/s, tady už ale nejste limitováni krátkým časovým úsekem jako v případě extra jemného snímkování. Ještě doplňme, že je režim zpomalených záběrů velmi náročný na světlo, za šera nebo dokonce úplné tmy ani za pomoci diody nic nepořídíte. Nic jiného ale čekat nelze.

Další jinde nevídanou funkcí fotoaparátu je možnost tvořit 3D modely různých objektů. Kromě obličeje je v nabídce i skenování jídla a pak i libovolného objektu. Stačí projít průvodce, které nelze přeskočit a následně se vrhnout do modelování prakticky čehokoli.

Detaily výsledných modelů odpovídají vysokému rozlišení snímače. Vytvořené modely lze dále využít jako avatary nebo animované tapety na pozadí. Postupně by měla přibýt možnost svůj model rovnou odeslat společnosti do 3D tisku, k čemuž Sony sbírá smluvní partnery.

Závěr

Xperia XZ1 Dual celkově je velmi zdařilým smartphonem, který se v silné konkurenci přístrojů většinou s většími displeji určitě neztratí. Pomáhá mu k tomu výkonný čip, který spolu s odlehčeným aktuálním Androidem 8.0 prostého jakéhokoli balastu zajišťuje i úsporný běh.

Přestože tak na papíře působí kapacita článku jako problém, nakonec je výdrž devízou tohoto smartphonu. Na pomalejším čerpání cenné energie se podepisuje i displej s FHD rozlišením, kde není třeba vykreslovat takové množství pixelů jako třeba u QHD.

Pochvalu si zaslouží i zpracování a to jak z pohledu volby materiálů, tak i voděodolné konstrukce. V tomto směru před sebou máme určitě jeden z nejlepších kousků letošního roku. Výhodou je i schopnost provozu dvou SIM současně.

Cenovka byla hned při uvedení akceptovatelných 16 990 korun, a na podobnou úroveň postupně klesají i dva hlavní konkurenti v podobě Samsungu S8 a HTC U11. Každý boduje v jiném ohledu, jako fotomobily jsou o něco lepší, Sony však zůstává výhoda v podobě extrémně zpomalených záběrů. U Samsungu byste pravděpodobně proklínali čtečku otisků vedle objektivu, který si při téměř každém odemykání pečlivě upatláte. Nad kvalitami jeho displeje jsme naopak žasli.

Na Android Oreo zatím oba konkurenti čekají, nevýhodou u obou jsou skleněná záda. Ta sice vypadají atraktivně a umožňují bezdrátové dobíjení, ovšem to v současné podobě není příliš praktické, dosti pomalé a jeho absenci rozhodně nevnímáme jako problém. Navíc sklo po obou stranách S8 i U11 drasticky zvyšuje pravděpodobnost, že střet s tvrdou realitou betonu skončí nevratnými škodami.

Xperia XZ1 tedy je výkonný smartphone s nečekaně velkou výdrží baterie, stereo reproduktory, štíhlým kovovým tělem s prakticky umístěným snímačem otisků prstů a foťákem, co umí okamžik rozsekat skoro na tisíc úseků.