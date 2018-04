Jobsovo BMW míří do aukce. Včetně mobilu Motoroly, kterou tak opovrhoval

Jobsova nevraživost vůči mobilům původně americké značky (od roku 2014 patří Motorola čínskému Lenovu) pramení zřejmě z neúspěšného partnerství Applu a Motoroly, které dalo v roce 2005 vzniknout prvnímu mobilu s podporou iTunes, tedy Motorole Rokr E1 (více si můžete připomenout v článku Motorola Rokr – první mobil s iTunes je tady!). Toto spojení totiž skončilo jako velký propadák. Na druhou stranu se ovšem patrně právě tento neúspěch stal pro Jobse hlavním hnacím motorem k vytvoření iPhonu, který letos oslavil desetileté výročí (viz Svět se změnil před deseti lety. Začal se prodávat iPhone).

Ovšem Jobs motorolu ve svém BMW Z8 používal ještě bez jakékoli zášti vůči této značce. Stříbrný roadster mnichovské automobilky inspirovaný designem modelu 507 z konce 50. let minulého století totiž do jeho garáže přibyl 6. října 2000 a vlastnil jej pouze do roku 2003.

Tehdy jej odkoupil stávající majitel, který je jeho druhým a zároveň i čtvrtým vlastníkem. V září 2004 totiž tuto „zet osmičku“ odprodal. Vzápětí ovšem svého rozhodnutí litoval a vůz se mu podařilo získat zpět až v dubnu 2006. Ale letos se jej opět rozhodl prodat.

„Jobsovo“ BMW Z8 s nájezdem pouhých 15 200 mil (zhruba 24,5 tisíce kilometrů) si současný majitel cení na 300 až 400 tisíc dolarů (6,6 až 8,8 milionu korun). Vůz s výrobním číslem 60085 má v „rodném listě“ datum

1. dubna 2000. Jde tedy o jeden z prvních kusů vyrobených ve specifikaci pro americký trh a zároveň o v pořadí teprve 67. zákaznický kus. Nový majitel obdrží samozřejmě i originální příslušenství včetně již zmíněné motoroly (model StarTac opatřený nápisem BMW) i veškeré servisní dokumenty.

Výše uvedená suma nemusí být ovšem konečná, rozhodující bude poptávka. Ta může být vysoká právě vzhledem k faktu, že jde o jediný vůz registrovaný na Steva Jobse. Již aktuálně požadovaná částka je ovšem výrazně vyšší, než za kolik jsou k sehnání jiné exempláře. Model Z8, který je mezi sběrateli velmi žádaný, proslavil agent Jejího Veličenstva James Bond - v bavorském „retro“ roadsteru se totiž proháněl v bondovce Jeden svět nestačí.

Jobsova tehdejší volba nebyla překvapivá, pro německé vozy měl totiž slabost. Kromě BMW Z8 vlastnil i několik modelů Porsche či Mercedes-Benz SL55 AMG a podle aukčního domu RM Sotheby’s mu nebyly cizí ani motocykly BMW.

Okolo zmíněného mercedesu se před lety rozpoutala živá debata, Jobs s ním totiž jezdil bez registrace. Podle portálu The Next Web to nebylo vzhledem k díře v kalifornském zákoně nic neobvyklého, majitel měl totiž povinnost nový vůz registrovat nejpozději do šesti měsíců od jeho pořízení. Jobsovi tak stačilo před uplynutím lhůty „starý“ vůz vyměnit za zcela identický a nadále tak „skrývat svou identitu“.

V tomto ohledu tak nemá současný majitel Z8 s Jobsem nic společného. Auto totiž opatřil registrační značkou, kterou dal jasně najevo jeho provázanost s geniálním vizionářem.