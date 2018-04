Motorola Rokr – první mobil s iTunes je tady!

Na dnešní akci v San Francisku představila Motorola společně s firmou Apple dlouho očekávaný hudební mobil Rokr E1. Je to první mobil s podporou služby iTunes. Hned dnes se novinka začíná prodávat v USA u operátora Cingular, ale nemá cenu pro ní jezdit, protože podporuje jen jedno evropské pásmo GSM a dvě pásma americká. Evropská verze přijde na řadu později, podle regionu se telefon začne prodávat od poloviny září. U nás bude v prodeji také, start prodeje ale zatím nebyl zveřejněn.

Konečně oficiálně

O Motorole Rokr uteklo předčasně mnoho informací (například zde a zde), takže většina fanoušků značky či hudebních přehrávačů iPod již ví, že se jedná o upravenou verzi dobře známého modelu E398. To samozřejmě Motorola nerada slyší, ale fakticky to tak je. Vzhled telefonu žádných změn nedoznal, jen místo různých barevných variant se bude novinka nabízet jen v jedné a tou je krémově bílá barva. Tou se snaží výrobce jasně odkazovat na hudební přehrávače iPod. Rozměry telefonu jsou 108 x 46 x 20 mm a jeho hmotnost je 105 gramů.

iTunes v hlavní roli

Hlavním lákadlem je u novinky hudební přehrávač iTunes, který spolupracuje se stejnojmenným softwarem v osobních počítačích (verze 4.9). To by mělo uživatelům výrazně zpříjemnit práci s hudebními soubory a ti, kteří vlastní některý z MP3 přehrávačů iPod, budou jako doma. Časem bude pravděpodobně možné přímo z telefonu přistupovat i na hudební obchod iTunes a objednávat písničky přímo do telefonu.

Spojení s počítačem bude možné jen pomocí datového kabelu USB, Bluetooth bude pravděpodobně sloužit jen pro osobní handsfree. Telefon má dva reproduktory, takže umí nahlas hrát stereofonně. V balení však budou i stereofonní sluchátka a navíc i redukce z konektoru Jack 2,5 mm na variantu tohoto konektoru s průměrem 3,5 mm. K telefonu tak půjdou připojit jakákoliv sluchátka.

Kvalitní reprodukce

Motorola E398 je známá jako jeden z nejlepších hudebních mobilů. Jak hlasitá reprodukce, tak reprodukce do sluchátek je velmi dobrá. Navíc Motorola má velmi kvalitní sluchátka, což jsme mohli vyzkoušet u modelu V360, což je levné hudební véčko. Lze tedy předpokládat, že velmi dobře bude hrát i nová Motorola Rokr a že i s ní dodávaná sluchátka budou kvalitní.

Výrobce uvádí, že se do telefonu vejde zhruba 100 skladeb, z čehož se dá usoudit, že se s telefonem bude dodávat karta Trans Flash s kapacitou 512 MB. Karta je umístěná pod baterií, není ji tedy možné měnit za provozu. Přehrávač v telefonu má dedikované vlastní tlačítko pod displejem. Toto tlačítko mají i některé verze Motoroly E398, u nich ale slouží pro vstup na Wap operátora. Přehrávač je prý velmi rychlý a práce s ním je pohodlná. Aby se telefon dal použít jako přehrávač třeba v letadle, je jednou z inovací režim Letadlo, který vyřadí z provozu vysílač mobilního telefonu. Vysvětlujte to ale letuškám u některých leteckých společností…

Lepší displej

Další parametry Rokru odpovídají parametrům Motoroly E398. Jedinou změnou je displej, který umí místo 65 000 barev zobrazit 260 000 barev. Jinak jsou parametry displeje stejné: rozlišení je 176 x 220 obrazových bodů a že se jedná o displej typu TFT. Vše ostatní je stejné jako u modelu E398, zájemcům tedy doporučujeme recenzi Motoroly E398. Výrobce uvádí, že telefon vydrží na jedno nabití baterie až devět dnů na příjmu. Při poslechu hudby pak vydrží až 15 hodin při použití sluchátek, nebo šest hodin při hlasitém poslechu.

Zklamání jen na první pohled

Pro někoho může být první ryzí hudební mobil zklamáním. Na první pohled vypadá jak rok a půl starý model E398 a přitom bude výrazně dražší. Odhad je okolo 9 000 Kč v tom by ale měl být balíček písniček zdarma ke stažení z obchodu iTunes. Ten u nás ale zatím nefunguje a to může prodej tohoto modelu na našem trhu limitovat. Zatím známe jen cenu v USA, Cingular jej v přepočtu nabízí za asi 6 000 Kč ale při úpisu na dva roky. Je to tak třetí nejdražší produkt v jeho nabídce.

Je to revoluční model

Demo telefonu si můžete prohlédnout zde.

Přesto můžeme Motorolu Rokr považovat za revoluční přístroj. Především v zemích, kde je kult přehrávačů iPod extrémní (USA), jistě půjde velmi dobře na odbyt. Navíc je to jen předzvěst dalších mobilů s podporou této služby. U nich pak lze očekávat revolučnější řešení a to jak celého konceptu přístroje, tak ovládání.

Hudba v mobilu je finančně velmi zajímavá aplikace, rozhodně zajímavější, než fotoaparáty. Za hudbu se platí a z příjmů se tak mohou těšit operátoři i prodejci skladeb. Zatím je fotomobil větším lákadlem u mobilů, ale všechny předpovědi naznačují, že již příští rok se to změní a příklon zákazníků k hudebním mobilům bude velmi výrazný.