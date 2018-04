Svět se změnil před deseti lety. Začal se prodávat iPhone

Apple jako jeden z prvních vyvinul opravdový osobní počítač. Po různých peripetiích se značce začalo dařit až po přelomu tisíciletí. V roce 2001 Apple představil hudební přehrávač iPod, který nebyl prvním MP3 přehrávačem, ale zejména on změnil způsob poslechu hudby. Zlaté časy přišly ovšem až v roce 2007, kdy byl uveden první iPhone.

Za vším stál navrátivší se zakladatel a vizionář Steve Jobs. V roce 2011 ve svých šestapadesáti letech podlehl rakovině slinivky břišní (více u kolegů na Technetu), přesto se Applu i pod novým vedením Tima Cooka nebývale daří. Zejména iPhony udělaly z Applu jednu z největších a nejhodnotnějších firem na světě. Staly se z nich nejprodávanější smartphony a Apple je se Samsungem jednou z mála firem, která na chytrých telefonech výrazně vydělává. Je dlouhodobě druhým největším výrobcem smartphonů na světě právě za dominantním Samsungem.

A to i přesto, že v nabídce má jen několik modelů, které navíc patří k těm nejdražším na trhu. Apple v pro něj nejsilnějších čtvrtletích koncem roku dokáže Samsung s velmi širokou nabídkou chytrých telefonů různých cenových relací dokonce předběhnout.

Apple často prošlapával cestu různým technologiím. Za jednoho z prvních předchůdců iPhonu lze označit Apple Newton, tedy na rok 1993 revoluční přístroj s dotykovým displejem. Newton prošel do roku 1998 řadou inovací, komerčního úspěchu se ovšem nedočkal. Nebyl smartphonem (nešlo s ním telefonovat), ale takzvaným PDA, tedy elektronickým organizérem. Přesto u něj lze vystopovat počátky, které vyvrcholily iPhonem.

S iPhonem si společnost připsala řadu prvenství či alespoň rozšíření do té doby opomíjených funkcí. V žádném případě není ovšem vynálezcem chytrého telefonu, tedy smartphonu. Úplně prvním smartphonem byl už v roce 1994 IBM Simon a před iPhonem se značného rozšíření dočkaly především chytré nokie se systémem Symbian. Ve Spojených státech se těšily popularitě rovněž nedotykové smartphony BlackBerry a hlavně pro práci si našly uživatele přístroje se systémem Windows Mobile či Palm.

Dotykový displej iPhonu byl revoluční

Ovšem Apple přišel s něčím, o čem se možná řadě výrobců v té době ani nesnilo. Přinesl pro širokou veřejnost použitelný smartphone s dotykovým displejem a velmi jednoduchým ovládáním. Předchozí řešení od Microsoftu nebo Palmu byla sofistikovaná, ovšem ovládání pokulhávalo. Tehdejší rezistivní – tlakové displeje bylo nutné ovládat pomocí dotykového pera, takzvaného stylusu.

Apple přišel s displejem kapacitním, který lze ovládat pouze prsty. Prvenství v uvedení kapacitního displeje bývá zpochybňováno, jelikož LG začalo prodávat svůj model Prada dříve. iPhone byl oficiálně představen ovšem o několik dní dříve než zmiňované LG (9. ledna oproti 18. lednu 2007). LG si však prvenství stále nárokuje, jelikož podoba tehdy chystaného modelu Prada se na internetu objevila už před koncem roku 2006.

Kdo měl s LG Prada čest, tak pochopí rozdíl oproti iPhonu. Prada šla ovládat velmi těžko, například napsat SMS na klávesnici s běžným „mobilním“ řazením bylo takřka nemožné. iPhone totiž spolu s novým typem displeje přišel s dnes naprosto standardní funkcí, a to ovládáním několika prsty najednou. Takzvaný multitouch přinesl do světa mobilních telefonů i pro technicky nezdatného uživatele velmi pohodlné ovládání. S tím se pojila klávesnice s qwerty rozložením, na které se psalo snadno pouhými prsty.

iPhone je držitelem dalších inovativních prvenství. Většinou jde už o známé funkce, které ovšem Apple dokázal upravit pro běžné použití. Dobrým příkladem je čtečka otisků prstů. iPhone nebyl prvním mobilem s touto vymožeností, ale jako první nabídl bezproblémovou obsluhu. Jeho čtečka funguje prakticky pokaždé a rychle. V současnosti jde o nejpohodlnější způsob zabezpečení jakéhokoliv smartphonu.

První iPhone zpočátku ani nebyl opravdový smartphone. Ačkoliv i on měl operační systém nyní známý jako iOS (původně nesl název iPhone OS), tak aplikace do něj nahrát nešly. Apple zpočátku razil cestu takzvaných webových aplikací, které fungovaly v internetovém prohlížeči. Smartphone s možností instalací aplikací se z iPhonu stal až po uvedení systému iPhone OS 2 v červnu 2008. Z iPhonu se tak stal smartphone dříve, než Google uvedl svůj systém Android v září roku 2008.

S aplikacemi se pojí aplikační obchod App Store. Apple opět nebyl první, kdo s centrálním zdrojem aplikací a her přišel, dovedl však tento koncept k prozatímní dokonalosti. Nokia se o něco podobného pokoušela už na svých nedotykových smartphonech se Symbianem, k žádnému rozšíření to ovšem nevedlo.

Dnes si smartphone bez obchodu s aplikacemi nedovedeme představit. Ten, kdo by na trh operačních systémů pro smartphony chtěl vstoupit, je limitován právě nedostatečným přístupem k aplikacím a hrám. Mnoho konkurentů kvůli tomu také „zavřelo krám“. Nelze opomenout, že iPhone byl prvním smartphonem, který nabídl 64bitovou architekturu už v roce 2013 (u modelu iPhone 5s).

Kritika kvůli vestavěné baterii či nanoSIM, dnes jde o standard

iPhony byly zpočátku kritizovány za to, že nepodporují řadu funkcí či technologií. Dobrým příkladem je tehdy rozšířená technologie Adobe Flash, kvůli jejíž scházející podpoře byly telefony Applu často kritizovány. Steve Jobs byl totiž striktně proti této platformě a čas mu dal za pravdu. Už v roce 2011 společnost Adobe platformu Flash pro mobilní zařízení „zařízla“.

Ze softwarových „průkopnických myšlenek“ je nutné v případě iPhonu zmínit i spuštění služby iCloud v roce 2011 a možnost zálohovat kompletně celý telefon do vzdáleného serveru přes internet. Dříve bylo možné telefon zálohovat jen do počítače přes program iTunes. I to bylo revoluční, jelikož šlo o kompletní zálohu celého iPhonu včetně nastavení a dat z aplikací. iPhony mají navíc automatické šifrování dat už od roku 2014 a možnost zašifrovat zálohu.

S použitím cloudových služeb se pojí funkce Find My iPhone, která umí ukázat na mapě ukradený či ztracený telefon, rovněž jej dokáže na dálku zablokovat či smazat jeho obsah. Tato služba také značně přispěla k zamezení krádeží iPhonů. Opět nutno zmínit, že konkurence v případě nejrozšířenějšího Androidu přišla s obdobnou službou až v roce 2013, zatímco Apple cloudovou funkci zprovoznil už o dva roky dříve. Samotná služba Find My iPhone je pak ještě o rok starší.

iPhony také jako první nabídly vlastní virtuální asistentku, jmenuje se Siri. Tato služba má u nás marginální důležitost, jelikož ji Apple ani po několika letech nelokalizoval do češtiny. Nyní se objevují virtuální asistentky jako houby po dešti, řada rivalů vyvíjí vlastní řešení a pro digitální asistenty dedikované přístroje pro domácí použití.

Další inovací, kterou přebírá řada konkurenčních výrobců, je platba pomocí technologie NFC. Služba Apple Pay byla průkopníkem těchto plateb, konkurenci předběhla o rok. Na druhou stranu Apple technologii NFC ve svých iPhonech nechal funkční prozatím jen právě pro tuto službu. To by se mělo ovšem za nedlouho změnit (více zde).

Zatím nepříliš rozšířený je další vynález Applu, a sice displej citlivý na sílu dotyku. Apple nazval tuto funkci 3D Touch a zatím ji mimo iPhonů využívají jen někteří čínští výrobci jako například Meizu a částečně u novinky Galaxy S8 u hlavního tlačítka v displeji i Samsung. Displej citlivý na sílu dotyku se možná nezdá jako zásadní inovace, ale ovládání telefonu značně ulehčuje.

Apple je průkopníkem i řady méně viditelných věcí, které se staly standardem. Avšak ve své době za to byl často kritizován. Například baterie iPhonu byla od počátku zabudovaná do těla přístroje. V dnešní době je to už naprostý standard a smartphony s vyměnitelnou baterií lze spočítat pomalu na prstech jedné ruky, jde většinou o ty nejlevnější modely.

Stejně je to s dnes již standardním a Applem prosazeným formátem nanoSIM. Zabudovaná baterie i menší SIM umožňuje výrobcům vytvořit pevnější a tenčí smartphony, které mají o poznání sofistikovanější design. Ztenčení smartphonů může být diskutabilní inovace, ale zákazníci na to slyší.

Když jsme u designu, tak nelze nevzpomenout použití skla na zádech u modelu iPhone 4 z roku 2010. I tato konstrukce byla kritizována, v současnosti ji však používá řada konkurentů. Nové iPhony mají kovová těla, takový kryt už měla částečně jako jeden z prvních telefonů jeho první generace. Apple také jako první přišel se stále rozšířenější strategií, kdy výrobce nabízí jeden smartphone ve dvou velikostech.

Mimo vestavěnou baterii byl iPhone po celou svou existenci kritizován i pro nemožnost rozšířit paměť pomocí paměťových karet. Důvod absence rozšiřitelné paměti je jednoduchý - vestavěná paměť je rychlejší a méně náchylná na poruchy než vyměnitelná karta. Že absence slotu pro paměťové karty má své výhody, pochopil i největší rival Google, který u svých modelů Nexus a Pixel slot na paměťové karty rovněž vypustil.

Další kritika se na iPhony snesla kvůli nepoužívání rozšířených konektorů miniUSB nebo microUSB. Příchod nového konektoru USB-C ovšem Apple svým konektorem Lightning předběhl o několik let. Nekompatibilita nabíječek je tedy v současnosti na pořadu dne i u smartphonů jednotlivých konkurenčních značek.

S Lightningem se pojí i logicky ne příliš vřele přijatá změna u zatím poslední generace iPhonu. Oba modely totiž postrádají sluchátkový konektor, tedy 3,5mm jack. Sluchátka se připojují právě přes Lighning konektor. Nový USB-C port u konkurenčních smartphonů rovněž umožňuje připojení sluchátek, čehož někteří výrobci využívají.

Když jsme zmínili sluchátkový konektor, tak i u něj byl Apple průkopníkem. Na starších iPhonech jej totiž umístil na spodní hranu - zpočátku kritizované umístění se nyní u konkurence stalo standardem. Řada špičkových smartphonů má audiokonektor umístěn právě vespod.

Apple ukázal cestu konkurenci nejen iPhonem

V některých ohledech ovšem iPhone za konkurencí zaostal. Například zvýšenou odolnost přinesl až loňský iPhone 7, Apple rovněž zatím ignoruje bezdrátové nabíjení, které je u řady konkurentů již standardem. Z prvků, které si Apple vypůjčil u konkurence, lze zmínit notifikační lišty - byly zpracované obdobně jako u konkurenčního Androidu. Kritizována je rovněž „osekaná“ funkce bezdrátového připojení přes Bluetooth.

I když byl Apple průkopníkem digitální hudby (byl největším distributorem hudby pomocí stahování z portálu iTunes), tak se streamingem hudby přišel později než konkurence. Když nepočítáme „nemobilní“ služby, tak v segmentu komplexních služeb chytrých telefonů ho předběhl například konkurenční Google.

Co se Applu povedlo s iPhony, to se mu povedlo i s tablety. Do doby uvedení prvního iPadu sice tablety existovaly, šlo ovšem o opravdu marginální prvek na trhu pro většinu uživatelů těžko použitelný. iPady převzaly filozofii iPhonů s novým ovládáním a ukázaly cestu konkurenci.

Apple v rámci svých produktů, ať už jde o počítače Mac, tablety iPad nebo hodiny Apple Watch či další přístroje, vytvořil vlastní ekosystém, kdy se jednotlivé přístroje doplňují. To nemá u jiných výrobců obdobu.

Že Apple svými iPhony inspiruje konkurenci, je neoddiskutovatelné. První iPhone před 10 lety definoval nový segment a skoro každý výrobce z toho dodnes těží. Inspirace iPhony zajde někdy tak daleko, že se dá hovořit až o plagiátorství. Známá je kauza soudního sporu se Samsungem, která započala v roce 2011 (více zde). Apple obvinil Samsung, že v podstatě okopíroval jeho iPhone.

iPhony si získaly oblibu nejen řadou inovativních funkcí, ale rovněž kvalitou zpracování. Apple je přitom nevyrábí přímo, dělají je externími výrobci v Číně a nově i v Indii. Kvalita zpracovaní je etalonem mezi smartphony, stejně jako použité materiály.

iPhony mohou těžit z toho, že jejich software je vyráběn „na míru“. Apple svůj systém iOS neposkytuje jiným výrobcům, setkáme se s ním výhradně jen v iPhonech a iPadech. Odladění je tedy příkladné.

Benefitem vlastního systému je možnost okamžité aktualizace na nové verze, v současnosti nejnovější iOS 10 používá 86 procent aktivních iPhonů a iPadů. Když to porovnáme s konkurenční platformou od Googlu, tak skoro stejně starý Android 7 Nougat používá jen 9,5 procenta aktivních konkurenčních přístrojů. Aktuální software se odráží v příkladném zabezpečení iPhonů.

Co nabídne Apple v budoucnu, se dozvíme zanedlouho. Už v září (možná až v říjnu) má představit výroční iPhone 8 či iPhone X (X jako římský zápis číslovky 10). Nová generace má mít jako první integrovanou čtečku do plochy displeje. Už se (stejně jako v minulosti) objevili jiní výrobci, kteří se dušují, že tuto technologii zvládají. Většinou však konkurence očekávané inovace přinesla až po iPhonu. Letošní novinka má mít rovněž revoluční bezdrátové nabíjení, i když to je hudba možná až vzdálenější budoucnosti. Apple už ukázal, co bude umět nový systém iOS 11 (více zde).