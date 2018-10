Samsung hlásí rekordní tržby, dopomohl mu k nim Apple

Přestože jsou zatím k dispozici jen základní data o hospodaření, rekordní příjmy v přepočtu 57,6 miliard amerických dolarů jsou jasným signálem výborné finanční kondice koncernu.

Uvedeným tržbám odpovídá provozní zisk 15,5 mld. dolarů, což by podle televizní stanice CNN mělo znamenat meziročně asi dvacetiprocentní nárůst. Analytik SK Kim ze společnosti Daiwa Capital Markets uvádí, že se na rekordních tržbách promítly zejména vyšší prodeje displejů a polovodičových komponent.

Poptávka Applu po OLED panelech se znásobila

Samsung paměťové moduly i displeje ve velkém dodává Applu. Loni jako jediný výrobce prodával OLED jednotky pro iPhone X, ovšem letos Apple takové panely potřebuje nikoli na jeden, ale hned tři různé modely iPhonu.

Samsung už není jediným dodavatelem, jistou část dodává krajanské LG Display. Podle dřívějších informací listu Korea Herald by se displeje LG mohly do konce roku objevit ve 3 až 4 milionech kusů iPhonů XS. Tou dobou se však prodají desítky milionů iPhonů s těmito displeji, což jednoznačně ukazuje, jak moc je Samsung pro Apple důležitý. A platí to i opačně.

Zakázka Applu by měla představovat přibližně 25 až 30 procent celkových tržeb displejové divize Samsungu a zároveň asi desetinu zisku celé skupiny, které loni dosáhly 54 bilionů wonů, tedy asi 48 miliard dolarů.

Samsung tak na jednu stranu pro Apple už tři roky nevyrábí čipové sady Ax, tuto zakázku korejskému výrobci přebralo tchajwanské TSMC, ovšem dodávky desítek milionů OLED panelů tuto ztrátu bohatě kompenzují.

Připomínáme, že impulzem pro ukončení odběru čipsetů od Samsungu přitom byly v některých ohledech horší výsledky sady A9 v porovnání se vzorky z dílen TSMC. Ty vyústily v tzv. chipgate (více v článku Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s menší výdrží).



Paměťová divize svůj loňský úspěch nejspíš nezopakuje

Loni byla nejziskovější divize celé skupiny Samsung právě ta polovodičová (System LSI). Čistý zisk totiž dosáhl závratných 33 miliard dolarů, což představovalo 65 procent profitu celého koncernu. Letos však divize podle aktuálních odhadů tak úspěšná nebude. Mluví se o zpomalení trhu s paměťmi a také tlaku na snížení cen.

Společnost Canalyst prostřednictvím svého analytika Tuan Anh Nguyena odhaduje, že Samsung oznámí meziroční pokles odbytu smartphonů za třetí čtvrtletí. A to navzdory uvedení špičkového Notu 9, který patří k vůbec nejlepším smartphonům na trhu a proti veškeré konkurenci má prakticky jako jediný multifunkční dotykové pero S Pen.

Otázkou je, jak budou vypadat prodeje smartphonů v porovnání se druhým čtvrtletím. Tehdy Samsung distributorům prodal 71,5 milionů kusů, což s přehledem stačilo na první příčku. Ovšem jen co se týká počtu kusů.

Apple sice prodal „jen“ 41,3 milionů iPhonů, ovšem tržby Samsungu přesto byly v porovnání s americkou firmou ani ne poloviční. Zatímco ostatní prodávají především levné a středně drahé smartphony, průměrná cena prodaného iPhonu se stále zvyšuje a ve druhém čtvrtletí dosáhla 724 dolarů (více v článku: Apple prolomil hodnotu bilionu dolarů. Drahé iPhony se prodávají výborně).

Samsung a Apple: konkurenti i obchodní partneři

V každém případě přetrvává tato trochu schizofrenní situace. Přestože je Apple na poli smartphonů pro Samsung hlavním konkurentem, firmy se navzájem potřebují.

Samsung potřebuje Apple coby odběratele, Apple Samsung jako spolehlivého a stále jediného dodavatele, který umí OLED displeje v požadované kvalitě dodat v tak velkém objemu. Sečteno podtrženo, Samsungu vysoký odbyt iPhonů možná tolik nevadí, jelikož v každém jednom kusu prodává hned několik svých komponent.