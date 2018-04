Koupě iPhonu je loterie. Můžete dostat kus s menší výdrží

Čipy použité v iPhonech 6s iPhone 6s s čipem Samsung má označení N71AP, TSMC verze pak N71mAP, 6s Plus (Samsung) N66AP, 6s Plus (TSMC) N66mAP. Zákazník si při nákupu iPhonu zvolí verzi (6s/6s Plus) a na výběr má tři velikosti datového úložiště (16/64/128 GB). Ovšem zda dostane verzi s čipem Samsung, nebo TSMC, se nedozví. Na tuto otázku mu totiž odpoví až aplikace Lirum, která je ke stažení v App Storu.