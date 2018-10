K nejnadupanějšímu samsungu dostanete kartu s obří pamětí zdarma

Akce se vztahuje na modely Samsung Galaxy Note 9 zakoupené od 19. října do konce listopadu a platí pouze do vyprodání zásob. Akce se vztahuje jak na oficiální český e-shop Samsungu, tak na vybrané distributory.



Samsung přitom drží s paměťovou kartou 512GB microSDXC prvenství na českém trhu, tak vysokou kapacitu zde totiž nikdo jiný nenabízí. Ani na jiných trzích nenajdete příliš mnoho konkurentů, stejně velkou paměť má na kartě kompatibilní s mobilními telefony ovšem třeba výrobce Integral. Na tuzemském trhu se setkáte „pouze“ se 400GB microSDXC od SanDisku.

Vlastní 512GB karta je překvapivě hodnotný dárek nejen kvůli její exkluzivitě, ale i kvůli ceně, za kterou se jinak prodává. Pokud byste ji totiž kupovali zvlášť, vyjde vás na 7 tisíc korun. To je i u telefonu za 32 490 korun (tolik stojí 512GB varianta Notu 9) rozhodně příjemný dárek.

Samsung Note 9 je mezi současnými smartphony premiantem, co se velikosti prostoru pro data týká. Celková paměť jde totiž pomocí microSD karty navýšit až na jeden TB, dále ji lze rozšířit třeba o malý přenosný SSD disk pro extra 500 GB prostoru. Podobně vysokou kapacitu jsme si už vyzkoušeli právě v kombinaci s kartou od SanDisku a pak se vám do telefonu vejdou doslova stovky tisíc fotek nebo videa na několik dnů (více v článku Neuvěřitelné, Do telefonu se vejde až 11 dnů non-stop videa).

Z konkurence se novince nejvíce blíží nové iPhony XS a XS Max, které jsou také k dispozici v 512GB variantách. Ovšem za pořádný příplatek. Novinky Applu jsou totiž nejméně o 8 tisíc dražší (iPhone XS 512 GB) než Note 9 a jejich uživatelská paměť se už nedá navýšit, postrádají totiž slot na paměťovou kartu.

Stejnou kapacitu interní paměti mají také letošní i loňské luxusní huaweie od Porsche Design, ty jsou ovšem záležitostí pouze značkových butiků. 512 GB vnitřního úložiště najdete také u herního ROG Phonu od Asusu, ale ten se u nás neprodává.