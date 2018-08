Dřív to bylo sci-fi, dnes realita. Do telefonu se vám vejde terabajt dat

V redakci jsme si mohli podobnou paměťovou konfiguraci vyzkoušet na vlastní kůži. Vylepšená verze modelu Samsung Galaxy Note 9 má k dispozici 512 GB úložného prostoru, který je možné navýšit o dalších 512 GB paměťové karty. Malou microSD kartu s takto gigantickou kapacitou plánuje Samsung na našem trhu v budoucnu také prodávat, my měli aktuálně po ruce „jenom“ vysokokapacitní SanDisk se 400 GB prostoru.

Dohromady jsme tak v testovaném Notu 9 dosáhli kapacity asi 800 GB, po přepočtu na reálné kapacity (400GB paměťová karta reálně nabízí „jen“ 367 GB prostoru) a odečtu místa ve vnitřním úložišti pro systém a další nezbytnosti. Finální „volná“ kapacita s 512GB Samsung microSD také nebude reálně dosahovat celého terabajtu, ale o něco málo méně (okolo 900 GB), avšak to je u datových úložišť běžné. Na papíře však už telefon tuto magickou hranici pokořil.

Ta se dá navíc ještě celkem pohodlně prolomit například šikovným přenosným SSD diskem T5 (také značky Samsung) s kapacitou 500 GB, který se dá pomocí USB-C kabelu propojit s telefonem. Je tak kompaktní a lehký, že jej pohodlně strčíte do kapsy i s telefonem. Nicméně uznáváme, že co do praktičnosti to samozřejmě není tak ideální řešení, jako pouze kombinace telefonu a paměťové karty.



Za takto rekordní paměťovou záležitost si ovšem pořádně připlatíte. Samotný model Note 9 s 512GB prostorem vás vyjde na 32 490 korun a paměťová karta od SanDisku s dalšími 400 GB prostoru se aktuálně prodává za cenu okolo pěti tisíc korun. Předpokládáme však, že 512GB microSD značky Samsung bude ještě dražší.

Pokud vám ani to nestačí a rozhodli byste se nosit s sebou i kompaktní SSD disk od Samsungu a polepšit si v případě nouze o dalšího (téměř) půl terabajtu dat, přidejte si dalších pět tisíc korun.

V teoretické rovině je jeden TB dat pro běžné používání naprosto ohromný objem. Fotografie pořízené Notem 9 při automatickém nastavení zabírají přibližně čtyři megabajty. Takových se do jednoho TB vejde 375 tisíc. Při natáčení videa (automatika ve Full HD rozlišení), kdy jedna minuta zabere zhruba 100 MB dat vám tento prostor vystačí na nepřetržité natáčení po dobu téměř 11 dní.