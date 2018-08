Nejlepší samsung letošního roku má extrémní paměť a nahradí počítač

V jednu chvíli měla řada Note namále. Po pořádném fiasku s vadnými bateriemi u modelu s pořadovým číslem 7 to vypadalo, že se jeho nástupce možná ani nedočkáme. Samsung se však poučil a místo toho loni představil sebevědomý model, který vrátil lesk této prémiové řadě smartphonů. Letos jde opět o krok dál a i když to na první pohled vypadá, že si je Samsung Galaxy Note 9 s loňskou „osmičkou“ podobný jako vejce vejci, zdání klame.

Představení telefonu předcházela řada úniků informací (včetně parametrů, oficiálních renderů i cen) a my jsme tak poměrně s předstihem už více méně věděli, co čekat. Novinku pro letošní rok odhalil Samsung v americkém New Yorku (kde už trochu tradičně představuje nové modely této řady). Zde jsme mohli telefon naživo vidět poprvé i my. Pojďme se tedy podívat, čím vás může letošní zápisník od Samsungu zaujmout.

Design a displej jen s drobnými rozdíly

Pokud bychom porovnávali loňský a letošní Note čistě podle vzhledu, až na výjimku v podobě snímače otisků prstů se nedá poukázat na žádné výrazné rozdíly. Stále jde o poměrně velký telefon pokrytý na krajích zaobleným sklem s kovovými boky a displejem pokrývajícím valnou většinu čelní plochy. Na zádech pak mají na stejném místě oba modely duální fotoaparát se senzory vedle sebe.

Výše zmíněný rozdíl v umístění čtečky otisků prstů pod snímači fotoaparátu namísto vedle nich je v souladu s letošními modely Galaxy S9/S9+, které provedly stejnou změnu oproti modelům S8/S8+. A je to opět dobře. Umístění vedle optiky fotoaparátu jsme mnohokrát kritizovali jak u Notu 8, tak u modelů Galaxy S8 jako velmi nepraktické a jsme rádi, že stejně jako letošní modely Galaxy S ani Note 9 neudělal tuto chybu.

Pero S Pen se opět skrývá uvnitř těla telefonu a je na stejném místě, jako bylo u předchůdce. Obecně se to dá říci i o všech tlačítkách, portech, páscích pro anténu a slotech na SIM a paměťové karty. Rozložení všech těchto prvků zůstalo při starém. Nechybí ani utěsnění proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.



Displej je tentokrát o něco větší, jeho úhlopříčka narostla na 6,4 palce. Zachovává si však technologii Super AMOLED (tradičně přítomné u všech prémiových samsungů) i rozlišení Quad HD+ s 2 960 x 1440 pixely. Výsledná jemnost displeje činí 516 pixelů na palec.

Note 9 má oficiálně hned čtyři barevná provedení. Prodávat se bude v černé, měděné, modré a fialové. V Česku bude v prodeji zatím modré a černé provedení, později se možná začne prodávat měděná verze, s fialovou se nepočítá. Samsung jako hlavní barvu zvolil modrou, s kterou kontrastuje žluté pero. Jenže modrá je ve skutečnosti hodně tmavá. Ostatní varianty mají pero a kryt přístroje ve stejné barvě.



Výbava v čele s obří pamětí

Dalo se očekávat, že Note 9 bude stejně jako jeho předchůdci tím nejlepším, co momentálně Samsung dovede po stránce výbavy nabídnout. Samozřejmostí je tedy nejvýkonnější procesor současnosti, Snapdragon 845 doplněný velmi štědrou operační pamětí 6 nebo 8 GB (v závislosti na zakoupené verzi).

Co do datového úložiště aspiruje Note 9 na pozici rekordmana. Základní verze doplňuje výše zmíněných 6 GB operační paměti 128 GB datového prostoru plus možnost rozšíření paměťovou kartou, což se dá pochválit už samo o sobě. Zajímavější je však právě vyšší verze Notu 9, která má společně s 8GB operační pamětí k dispozici ohromných 512 GB prostoru pro data. V kombinaci s paměťovou kartou o maximální kapacitě dalších až 512 GB můžete dosáhnout na opravdu velmi štědrý 1 TB. To už je prostor, kterým běžně disponují stále spíše stolní počítače či notebooky.

Samsung si dal záležet i na baterii telefonu, která byla poměrně výraznou slabinou Notu 8. Letos narostla její kapacita na slušné 4 000 mAh. Sám výrobce však poměrně skromně uvádí, že vystačí na „celý den provozu“. Uvidíme až v samostatném testu, jak si Note 9 povede s výdrží ve skutečnosti. Samozřejmostí je možnost telefon bezdrátově nabíjet a jako obvykle je nabíjení velmi svižné.



Note 9 je vybaven rychlým datovým připojením LTE Cat. 18 a drobně se inspiroval i u trendu poslední doby se zaměřením na mobilní hráče. Telefon chrání před přehřátím během hraní graficky náročných her speciální chladicí systém. Novinka od Samsungu patrně bude mít exkluzivní přístup ke v současnosti velmi populární hře Fortnite Battle Royale.

Výrazným vylepšením si prošla i podpora režimu stolního PC DeX, která dříve vyžadovala propojení telefonu s monitorem pomocí speciálního doku. Nově vám však bude stačit pouze kabel s adaptérem z USB-C na HDMI. Nevýhodou je samozřejmě v takovém případě absence jakýchkoliv dalších portů a fakt, že se při používání ve stolním režimu nebude Note 9 nabíjet. Pochopitelně jej však jde ve stolním režimu používat i připojením do doku, stejně jako jeho předchůdce.

Prohlédněte si, jak funguje nově stolní rozhraní DeX:



Po stránce uživatelského prostředí a systému zůstalo vše při starém, telefon funguje na verzi Androidu 8.1 a je vybaven grafickou nadstavbou Samsung Experience. Nechybí ani už v podstatě standardní asistent Bixby s vlastní domácí plochou pro „chytré karty“.



Chytřejší tužka S Pen i fotoaparát

Výraznou změnou si prošel integrovaný stylus S Pen, který nově disponuje bezdrátovou technologií Bluetooth. Vedle klasického používání při ovládání displeje jej tak můžete využít jako dálkové ovládání pro spoustu nástrojů. Tužkou ze vzdálenosti až 10 metrů aktivujete například spoušť fotoaparátu, pozastavování přehrávaného videa, posouvání prezentací a dalších. Kreslení pomocí stylusu S Pen je také nově integrováno do systému smajlíků AR Emoji či funkce Live Message.

Zkušební fotky pořízené Notem 9 (foceno přes sklo, širokoúhlý záběr a optický zoom)

Aby S Pen fungoval i v bezdrátovém režimu, musí se nabíjet. To se zajišťuje jednoduchým zasunutím zpět do těla, kde se tužka nabije do plné kapacity za méně než 40 sekund. Na jedno nabití pak vydrží 30 minut provozu nebo 200 kliknutí ovládacím tlačítkem. Nechybí samozřejmě ani funkce známé už od předchozí generace, jako například psaní po vypnutém displeji, kontextové menu, překládání vyznačeného textu a další.



Fotoaparát telefonu je opět o něco více propojený s umělou inteligencí. Umí lépe rozpoznat focenou scénu a automaticky upravit barvy, světlo, kontrast a další. Rozpozná také rozmazané snímky či fakt, zda focený člověk na snímku právě mrkl. Nechybí ani režimy HDR, natáčení zpomaleného videa s 960 snímky za sekundu a manuální úprava hloubky ostrosti snímku.



Parametry samotného zadního fotoaparátu se oproti modelu Galaxy S9+ nijak neliší. Opět jde o dvojici snímačů s rozlišením 12 megapixelů, optickou stabilizací a výbornou proměnlivou světelností f/1,5 - 2,4 na hlavním snímači a f/2,4 na dvojnásobně přiblíženém snímači. Přední fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/1,7.

Předobjednávky startují dnes

Telefon se začne prodávat 24. srpna, s větší pamětí ale jen ve speciální edici s hodinkami, samostatně až v září. Předprodej startuje dnes (ve čtvrtek), základní cena je 25 990 Kč, tedy o tisícovku méně než u loňského Notu 8. Varianta s 512 GB pamětí bude stát 32 490 Kč. V předprodeji poskytuje Samsung slevu při výkupu starého mobilu. Podrobnosti připravujeme v samostatném článku.