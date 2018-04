Samsung ukázal největší mobil na světě. Nebo nejmenší tablet, vyberte si

Samsung přístroj představil na veletrhu IFA v Berlíně. Sám výrobce se chlubí, že Galaxy Note je první přístroj zcela nové kategorie. Ovšem už před rokem něco podobného začal prodávat Dell pod jménem Streak a díru do světa neudělal.

Vlevo Galaxy Note, vpravo Galaxy S II

Zdálky, bez měřítka, vypadá Samsung Galaxy Note jako mobil. Z blízka je to ale pořádně velký přístroj, který se vejde tak tak do velké pánské dlaně, dámy ho obejmou v dlani jen stěží. Funkčně ale Note mezi mobily patří, volat se z něj dá a to i klasicky mobilně: má reproduktor i mikrofon. Ostatně i použitý operační systém Android Gingerbread (2.3) je systém pro mobily a nikoliv tablety. Samotné menu přístroje tak vypadá stejně jako třeba u top modelu Samsungu: Galaxy II.

Rozměry telefonu (či tabletu) jsou závratných 146 × 83 × 9,6 milimetru a váží přibližně 190 gramů. Pro porovnání, asi největší smartphone HTC Titan má rozměry 131 × 71 × 9,9 mm a naopak doposud nejmenší tablet Samsung Galaxy Tab má rozměry 190 × 120 × 12 mm. Porovnání s Galaxy S II najdete ve fotogalerii.

Velikost Notu je na hraně, aby přístroj bylo možné ještě nosit v kapse. Funkčně mobil nahradí, u tabletu je to spíš kompromis, Android 2.3 je přeci jen především mobilní platforma. V hlasování na naší facebookové stránce můžete sami určit, do které kategorie Note patří, my ho hodnotíme jako největší mobil na světě.

Ve výbavě Notu je oproti běžným mobilům jedna zajímavá inovace. Telefon má stylus či dotykové pero, na který se jinak u smartphonů už před pár lety úplně zapomnělo, protože kapacitní displeje ho nepotřebují. A ani Note ho pro běžnou práci nepotřebuje, i on má kapacitní displej a ovládá se dotykem prstů. Použití dotykového pera ovšem naznačuje už název samotného přístroje, Note lze přeložit jako poznámku.

A právě pro poznámky je stylus určený. Postup je následující: na dotykovém peru se zmáčkne tlačítko a dvakrát se poklepe na libovolné volné místo na displeji (mimo ikony) a automaticky se otevře poznámkový blok. Do něj pak lze čmárat (a samozřejmě mazat) libovolné texty či obrázky. Telefon umí i rozpoznávat písmo, což ale umí i jiné smartphony Samsungu. Při čmárání ručních poznámek je možné volit z různých barev, typů a tlouštěk čar. Poznámky je možné ukládat a odesílat v mailech či zprávách.

Potud nic mimořádného, až na jednoduchou obsluhu. Zajímavým doplňkem poznámkovníku je ale možnost snadného vytvoření otisku jakékoliv obrazovky (stačí držet tlačítko na dotykovém peru a dvě sekundy se dotýkat displeje v libovolném místě). Následný obrázek – otisk pak lze libovolně oříznout a dokreslit či doplnit textem. Tato funkce nám přišla docela zajímavá a především v pracovní korespondenci docela často upotřebitelná.

Nutno dodat, že přesnost a citlivost pera ještě nebyla u vystavených vzorků ideální, ale na tom prý výrobce a pracuje a do uvedení Notu na trh bude vše odladěno k dokonalosti. Dotykovým perem lze ovládat celé menu telefonu, až na funkční klávesy pod displejem. A i proto je ovládání pomocí prstů stále pohodlnější. Výhodou je snadná práce s poznámkami, jejich procházení, odesílání a sdílení. Pro pracovní využití je to výborná funkce, běžný uživatel se ale bez ní pravděpodobně obejde.

Naprosto špičkový je displej přístroje. S úhlopříčkou 5,3 palce nemá mezi mobily konkurenci a navíc má HD rozlišení 1280 × 800 pixelů. Díky technologii Super Amoled má displej skvělý jas a kontrast, barvy jsou extrémně syté. Displej vynikne při sledování videí, ideálně filmů ve vysokém rozlišení (1080p při 30 snímcích za sekundu). Přehrávač si poradí s většinou kodeků, není tak nutné filmy pro přehrání v Notu jakkoliv upravovat.

Výbava je bohatá a zhruba odpovídá top mobilu Galaxy S II. Procesor je ale v novince silnější, dvoujádro má takt 1,4 GHz. Přístroj zvládá osm frekvencí mobilních sítí (po čtyřech u GSM a 3G) včetně datových přenosů až s rychlostí stahování 21 Mbps. Hlavní fotoaparát má rozlišení osm megapixelů a doprovází ho blesk. Relativně vysoké rozlišení 2 Mpix má i přední fotoaparát. Videokamera zvládne natáčet rozlišení 1080p až při 30 snímcích za sekundu. Zajímavostí ve výbavě je barometr a digitální kompas.

Samsung Galaxy Note se bude prodávat ve dvou variantách, s vnitřní pamětí 16 nebo 32 GB. K tomu ale zvládne ještě microSD karty až do velikosti 32 GB. Barevné provedení je černé, s matnými zády s jemným vzorkem. Výrobce na tiskové konferenci cenu přístroje neuvedl, podle obsluhy na stánku by se měla pohybovat v přepočtu okolo 16 000 korun. Tedy o deset až patnáct procent nad cenou nejlepšího mobilu Samsungu Galaxy S II. Do prodeje se dostane ještě v letošním roce a to i českém trhu.