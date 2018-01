U samsungů můžete dvakrát rozbít displej. Stojí to 160 korun měsíčně

Hned na začátku je nutné zmínit, že služba Samsung Mobile Care se vztahuje pouze na prémiové smartphony z aktuální nabídky jihokorejského výrobce. Pojistit tak lze nejen aktuální modely Galaxy S8/S8+ a Note 8, ale i starší Galaxy S7/S7 edge. Společnost zákazníkům, kteří si Samsung Mobile Care pořídí, garantuje opravy prováděné autorizovanými techniky Samsungu za použití originálních dílů (i repasovaných). Služba, kterou společnost poskytuje ve spolupráci s Allianz Global Assistance, není samozřejmě bezplatná.

Uživatel má možnost volby ze dvou způsobů platby pojistného, kdy po finanční stránce je výhodnější jednorázová úhrada. V takovém případě totiž za službu zaplatí 3 399 korun. Alternativou je pak úhrada pojistného formou měsíčních poplatků po dobu celého dvouletého pojistného období. Měsíční poplatek činí 159 korun, služba tak v tomto případě vyjde již na 3 816 korun.

V rámci pojištění, které kryje náhodná poškození omezující funkci daného zařízení, mají uživatelé nárok na likvidaci dvou pojistných událostí. Zákazník ovšem musí počítat se spoluúčastí. Vyřízení pojistné události, tedy uznání reklamace jej vyjde na 1 999 korun. Tuto částku hradí přímo u servisního partnera při fyzické opravě.

Bude-li pojištěné zařízení po uznání pojistného plnění označeno za z ekonomických důvodů neopravitelné, bude zákazníkovi vyměněno za nové (repasované) stejného modelu či za nejbližší alternativu obdobných technických parametrů. Zbývající doba pojištění se v takovém případě převede na nové zařízení.

Úmyslně poškozené telefony pojištění nekryje

A na co vše se tedy pojištění vztahuje? Samsung Mobile Care kryje například fyzické poškození displeje, poškození okrajových částí telefonu potřebných pro uchycení popraskaného displeje či zadního skla, ale i poškození LCD a senzorů připevněných k displeji. Pamatuje ovšem i na situace, kdy je telefon neúmyslně poškozen tekutinou a také na jakékoli poškození obrazovky zabraňující v přístupu k softwaru či k možnosti nabíjení.

Pojistné naopak nekryje takové situace jako například úmyslné poškození telefonu či poškození v důsledku vnější události (např. požár, povodně, zásah bleskem, výbuch). Nekryje například ani případy, kdy zákazník v době uzavření pojistné smlouvy věděl o skutečnostech, na základě nichž lze uplatňovat nárok na pojistné plnění, nebo takové, kdy byl pojištěný produkt opraven jiným než autorizovaným servisem Samsungu. Společnost rovněž upozorňuje, že Samsung Mobile Care nepokrývá ani kosmetické poškození, které neovlivňuje funkčnost zařízení (např. škrábance, rýhy, změnu barvy a malé trhliny).

Službu je možné pořídit buď rovnou při nákupu nového zařízení, nebo dodatečně po dobu 30 dnů od koupě prostřednictvím webových stránek či mobilní aplikace Samsung Members. Od pojistné smlouvy lze do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit. Služba je poskytována pouze po dobu dvou let, po uplynutí smluvního období ji tedy není možné prodloužit či obnovit.

Pojištění Samsung Mobile Care platí po celém světě - zákazník se tak v případě poškození telefonu v zahraničí nemusí bát, že by jeho reklamace nebyla při splnění všech podmínek služby uznána. Mimo Česko je ovšem zařízení pojištěno po maximálně 60 dnů. Je také nutné pamatovat na to, že reklamaci pojištěného zařízení lze uplatnit pouze v zemi, v níž byla služba sjednána.

Pojistit proti poškození lze i iPhony

Samsung není jedinou společností, která tuto prémiovou službu poskytuje. Ani v jeho historii nejde navíc o úplnou novinku. Již v roce 2014 obdobnou službu nabízel pod názvem Protection Plus Mobile Elite, tento program se ovšem zaměřoval na americký trh (více viz Samsung ochrání mobil proti pádu a vlhkosti. Za 75 dolarů ho vymění).

Například u Applu lze pro iPhony 6s/6s Plus, 7/ 7 Plus a 8/8 Plus pořídit službu AppleCare+. Ta za poplatek ve výši 129 dolarů (zhruba 2 700 korun) rovněž pokrývá dva případy náhodného poškození zařízení. Výše poplatků spojených s vyřízením pojistné události závisí na rozsahu poškození - v případě poškozeného displeje činí spoluúčast 29 dolarů (600 korun), při jiných poškozeních pak 99 dolarů (více než 2 000 korun).

Podobný program představilo v roce 2014 i HTC, tehdy garantovalo bezplatnou výměnu displeje během prvních šesti měsíců od koupě vybraných smartphonů. Program Advantage se nicméně omezoval pouze na americký trh, značka zde tímto krokem chtěla podpořit zájem o své produkty (více viz HTC zdarma vymění prasklý displej. Ale ne u nás).