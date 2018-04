Rozbitý iPhone se stává symbolem frikulínství, oprava je zbytečně drahá

Je to podobné jako roztrhaná trička či tolik módní roztrhané džíny. Mladým lidem se zkrátka rozbité iPhony líbí. Považují je za jistý společenský status, symbol pouličního života, informuje server Goerie.com.

"Nikdo nechce platit za drahou opravu," vysvětluje osmnáctiletá Kaitlyn Wilsonová. "Co už, holt máte popraskaný telefon. Pokud jste v tom sami, pravděpodobně to dáte opravit, ale když to mají kolem všichni, tak proč to tak nenechat?" vznáší řečnickou otázku s rozbitým iPhonem v ruce.

Jenže rozbitým krytem to nekončí. Praskliny na skle dávají vyniknout umělecké stránce majitele, a celého pavouka je tak nutné náležitě vybarvit. Používají se buď potravinářské barvy nebo třeba lak na nehty. Výsledky pak mladí lidé vystavují na sociálních sítích a předhánějí se, komu se dílo vydařilo lépe.

Rozbitý telefon přitom nemusí být vždy jen dílem náhody. "Mám dokonce i kamarády, kteří se snažili telefon rozbít schválně," tvrdí Wilsonová.

Podle anglického profesora Marka Bauerleina, autora knihy o "nejhloupější generaci, kterou otupuje digitální věk a ohrožuje naši budoucnost", má takový postup jistý smysl. "Mobil je pro ně pupeční šňůrou, celým jejich sociálním životem," tvrdí. Záchranu mobilu pak přirovnává k záchraně samotného majitele, jelikož ten do přístroje promítá svou vlastní identitu.