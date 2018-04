HTC zdarma vymění prasklý displej. Ale ne u nás

Do programu Advantage výrobce zahrnul trojici populárních modelů řady One, kdy původní a nejoblíbenější model doplňuje jeho zmenšená (One mini) a naopak maximalizovaná verze (One Max).

Američané, kteří si od spuštění programu 18. února zakoupí jeden z uvedených telefonů, tak mohou mít klidnější spánek. Tedy alespoň po dobu šesti měsíců od koupě. Pokud totiž v tomto období dojde k poškození dotykového panelu, v servisním centru HTC jej technici bezplatně vymění za nový.

Kromě toho výrobce slibuje distribuci aktuální verze systému Android po dobu dvou let od uvedení telefonu a přidává také 50GB prostor na cloudu Google Drive.

HTC doufá, že by tímto krokem mohlo u nakupujících bodovat na úkor svých hlavních rivalů. Doposud byl totiž v prodejích úspěšnější hlavní oponent v podobě Samsungu Galaxy S4, kterého jihokorejský gigant již na konci října prodal přes 40 milionů kusů.

Program HTC Advantage by značce ale mohl pomoci i v letošním duelu, kdy se budou o přízeň zákazníků rvát nástupci vlajkových modelů z obou táborů (tedy Samsungu a HTC). Také na nástupce HTC One se zatím nepotvrzeným jménem The All New One (více v tomto článku) se totiž mají uvedené bonusy vztahovat.