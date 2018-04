Malý top samsung zatím nebude. Místo toho oživí loňskou Galaxy S8

Již tři předchozí generace samsungů řady Galaxy S se musely obejít bez zmenšených verzí a v dohledné době se jí patrně nedočká ani aktuální generace Galaxy S9. Dřívější spekulace v souvislosti s tajemným samsungem typového označení SM-G8750 ukončila certifikace čínského telekomunikačního úřadu TENNA, kterou Samsung v těchto dnes získal.

Dosud nebylo například jasné, do které modelové řady bude tato novinka spadat. Světlo do této problematiky vnesl nejmenovaný představitel Samsungu, který se podle listu The Korea Herald nechal slyšet, že novinka bude další variantou řady Galaxy S. Dodal rovněž, že oproti současným modelům zaměřeným na prémiový segment má jít o model spadající do střední třídy.

Toto tvrzení by tak i v souvislosti s dřívějšími spekulacemi mohlo nahrávat návratu dlouhé roky opomíjených „mini“ verzí vrcholných samsungů. Jenže z onoho výroku nevyplývá žádná souvislost s aktuální generací této modelové řady. A není divu. „Tajemný“ samsung má být sice cenově přívětivější alternativou k současné nabídce, ale podle některých odborníků nebude vycházet z aktuálních modelů, ale z rok starého Galaxy S8. Oživení přídomku „mini“ v portfoliu jihokorejského výrobce se tak v dohledné době patrně nedočkáme.

Nahrávají tomu specifikace odhalené v rámci čínské certifikace. Ty podle serveru SamMobile skutečně potvrzují příslušnost novinky ke střední třídě. Srdcem má být procesor Snapdragon 660 doplněný o 4 GB operační paměti. Úhlopříčka displeje má být 5,8 palce.

Především úhlopříčka tak naznačuje, že tento smartphone nebude onou spekulovanou verzí „mini“. Stejné rozměry má totiž displej současného Galaxy S9 a stejně tak loňská S8. Malý top samsung by s podle dřívějších spekulací měl spokojit s pouze 4" displejem (více viz Malý top samsung se možná vrátí. Má mít ovšem jen čtyřpalcový displej).

Dodejme ještě, že loňský Samsung Galaxy S8 používá procesor Snapdragon 835, v evropské verzi pak Exynos 8895. Samsung tak na nejdůležitější světový trh, na kterém se mu dlouhodobě nedaří, uvede hůře vybavenou verzi loňské S8. A pokud by přece jen panovaly ještě nějaké nejasnosti o příslušnosti novinky, pak je utne její interní označení - Dream-Lite. Označení Dream a Dream2 nesly totiž právě modely Galaxy S8 a S8+.

Samsung do této „novinky“ vkládá velké naděje, měla by mu totiž pomoci získat zpět ztracenou tržní pozici v Číně, kde ve třetím čtvrtletí loňského roku držel zanedbatelný dvouprocentní podíl (více viz Samsung má velký problém, jmenuje se Čína). Řada zdejších spotřebitelů by totiž na smartphone střední třídy nesoucí označení vlajkové lodi mohla slyšet.