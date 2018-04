Malý top samsung se možná vrátí. Má mít ovšem jen čtyřpalcový displej

V minulosti se spekulovalo jak o Samsungu Galaxy S7 mini, tak i o zmenšené odvozenině aktuálního Galaxy S8. Ani jednoho takového modelu jsme se ovšem nedočkali. Nicméně podle serveru SamMobile by se to mělo u nadcházejícího modelu Galaxy S9 změnit.

Informace jsou ovšem zatím jen kusé. Samsung má pracovat na slušně vybaveném smartphonu s takzvaným Infinity displejem, tedy displejem zakrývajícím skoro celou čelní plochu telefonu. Jeho úhlopříčka má být menší než pět palců. Cílit má na zákazníky, kteří nechtějí velké smartphony.

Podle prvních informací má spekulovaný Samsung Galaxy S9 mini dostat dokonce jen čtyřpalcový displej. Stejně malý má mezi lépe vybavenými smartphony v současnosti jen iPhone SE. Tento nejmenší iPhone patří i přes velké rámečky okolo displeje v současnosti mezi jedny z nejmenších smartphonů, Samsung S9 mini by tak díky minimálním rámečkům byl opravdu miniaturou.

Pokud je na zprávách zrnko pravdy, tak Samsung chystá opravdu velmi malý smartphone, který by přesto měl mít špičkovou výbavu obdobnou chystaným modelům řady Galaxy S9. Ty přitom mají mít velké displeje jako současné top modely s úhlopříčkami 5,8 palce a 6,2 palce.

Je ovšem možné, že místo do řady Galaxy S9 se chystaný „mini samsung“ zařadí spíše do modelové řady A. Může jít totiž o nástupce oblíbeného kompaktního modelu A3, který má v letošním provedení 4,7palcový displej s docela velkými rámečky. Konkurovat by měl právě malému iPhonu, který se prý také chystá (více viz iPhone Made in India bude příští rok. Bude malý a výkonný).