Samsung má velký problém, jmenuje se Čína

Samsung si původně vydobyl pozici světové jedničky mimo jiné tím, že výrazně zabodoval na obrovském čínském trhu. Ten je pro smartphony největší na světě. Jenže od té doby se situace změnila a Samsungu se přestalo v Číně dařit.

Jak uvádí analytická společnost Strategy Analytics, ještě v roce 2015 měl jihokorejský gigant dvacetiprocentní podíl na čínském trhu. Ale to už je minulost, nyní Samsung v Číně paběrkuje.

Ve třetím čtvrtletí loňského trhu držel Samsung na čínském trhu zanedbatelná dvě procenta trhu. A přes veškerou snahu se nepříznivý trend nedaří zvrátit. Právě naopak. Podle dat Strategy Analytics se jeho podíl v posledním loňském čtvrtletí propadl na 0,8 procenta.

Přes neúspěchy v Číně zůstal Samsung světovou jedničkou. To znamená, že se mu naopak daří na dalších trzích, kde nejsou čínští konkurenti tak silní, nebo tam nepůsobí. Pro zajímavost, na čínském trhu spadl až na 12. místo.

Problémy v Číně mohou být dobrou zprávou pro v poslední době enormně rostoucí čínský Huawei. Jenže ani ten není bez problémů. V podstatě totiž přišel o trh v USA, kde operátoři i velké řetězce odmítají jeho přístroje prodávat. Naopak Samsung je na tamním trhu velmi silný. Další velké čínské značky Oppo a Vivo, patřící pod koncern BBK Electronics, zatím do světa neexpandovaly, drží se asijského trhu, ale to by se mělo letos změnit.