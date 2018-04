Čtečka na zádech Galaxy S8 je z nouze ctnost dodělaná na poslední chvíli

Koncem března Samsung oficiálně představí model Galaxy S8, který bude jedním z vrcholných představitelů nového trendu chytrých telefonů. Bude totiž mít displej prakticky přes celé čelo přístroje s minimálními rámečky okolo něj.

Původně se předpokládalo, že chystaný Samsung dostane senzor otisků prstů integrovaný do displeje. Samsung s tímto řešením počítal, ale externí dodavatel nebyl schopen včas dotáhnout vývoj takového řešení do konce.

Galaxy S8 měl mít displej s integrovanou čtečkou od společnosti Synaptics. Jak ale informuje server The Investor, vývoj integrované čtečky se nepodařilo v dohodnutém čase dotáhnout do zdárného konce.

Zmiňovaný server cituje zdroj, který potvrzuje, že to bylo pro Samsung frustrující. Jihokorejský výrobce se proto na poslední chvíli rozhodl chystaný top samsung čtečkou otisků prstů osadit.

Díky minimálním okrajům okolo displeje si čtečka musela najít místo - pro smartphony od Samsungu - netypické. Senzor museli vývojáři vměstnat na záda vedle čočky fotoaparátu. Telefon ležící na stole tak bude nutné pro odemčení zvednout a malá vzdálenost od čočky fotoaparátu nese riziko jejího ušpinění. Na druhou stranu, čtečky otisků na zádech mají jiné přístroje a vlastně to je z ergonomického hlediska docela šikovné umístění.

Samsung ale mimo senzoru otisků prstů chystaný špičkový model vybaví i skenerem oční duhovky Iris, známý už ze zrušeného modelu Galaxy Note 7. Předpokládá se rovněž, že nebude chybět rozpoznávání obličeje, které by mělo telefon odemknout za pouhých 0,01 sekundy. Nutností ale bude se na telefon podívat.

První smartphone s čtečkou otisků prstů integrovanou do displeje by tak měl být podle předpokladů až iPhone 8 (označovaný také jako iPhone X). Apple bude mít minimálně do září čas novou technologii dopilovat. Chystaný iPhone má navíc dostat velmi pokročilé 3D skenování obličeje pro další zabezpečení. Vrcholný Samsung bude představen už 29. března a prodávat by se měl začít 28. dubna.