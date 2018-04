Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji. Bude pětkrát dražší

Integrovat snímač otisků do displeje je pro výrobce dosud velkou výzvou. Qualcomm sice už na konci června ukázal prototyp smartphonu vivo s takovým senzorem, ovšem byl to právě analytik Kuo, který krátce na to mírnil nadšení Qualcommu se slovy, že snímač ještě potřebuje pořádně vyladit (více zde).



Vivo v kooperaci s Qualcommem navzdory nutné optimalizaci nakonec může pomyslný závod vyhrát a telefon s vestavěným snímačem uvést jako první. Apple to podle posledních dohadů s Touch ID v displeji vzdal a nahradí jej pokročilou autentizací tváře a Samsung se podle předpovědi nejznámějšího analytika z KGI Securities chystá takový senzor uvést až příští rok.

Nástupci dvojice Galaxy S8 se tradičně objeví už na jaře, ovšem zřejmě ještě s běžným typem snímače. Podle Kuoa Samsung nemusí s integrovaným snímačem u Galaxy S9 pospíchat právě z důvodu, že se jej iPhone 8 se vší pravděpodobností nedočká a příští generace bude uvedena až v září 2018, tedy až po předpokládaném uvedení Notu 9, který už má vestavěným snímačem disponovat.

S9 tak podle něj budou stačit vylepšení v podobě snímače oční duhovky nebo duálního fotoaparátu. Nová generace čipové sady a větší nálož paměti je pak naprostou samozřejmostí.

Analytik ve zprávě dále uvádí, že Samsung pro osmou generaci svého phabletu změní dodavatele senzorů otisků. Ty dosud odebírá od americké společnosti Synaptics, potřebnou techniku pro integrovaný snímač má prý dodávat Egis z Tchaj-wanu. Takový snímač v porovnání s konvenčním typem je přibližně čtyřikrát až pětkrát dražší.