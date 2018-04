Rozhodnutí ČTÚ ovlivní ceny internetu v ČR

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí rozhodnout o propojovací dohodě Contactelu a Českého Telecomu, a to v té části, která se týká internetu. Contactel se totiž i po několikaměsíčních jednáních nedokázal dohodnout s Českým Telecomem o propojení internetových přenosů, a tak se obrátil s žádostí o rozhodnutí na ČTÚ.

Rozhodnutí ČTÚ ovlivní i propojovací dohody ostatních operátorů pevných sítí s Českým Telecomem. Ti totiž také nemají otázku internetu v propojovací dohodě uzavřenou a stále jednají. Jednání podle našich informací uvízla na mrtvém bodě a v současnosti zástupci alternativních operátorů vyčkávají, jak se postaví ČTÚ k žádosti Contactelu.

S modemem se do internetu připojíte hlavně přes síť Českého Telecomu

V současnosti jsou všichni celostátní poskytovatelé internetu připojeni k síti Českého Telecomu (v Praze je několik poskytovatelů připojeno k síti GTS). Telefonní hovor zákazníka, který se připojuje k internetu, je tak spojen přímo s modemem poskytovatele internetu.

Kdyby byl poskytovatel internetu připojen k jiné síti, například Contactelu nebo Aliatelu, potom by musel Český Telecom hovor zákazníka připojujícího se k internetu od tohoto poskytovatele přepojit do sítě Contactelu. Pokud by se Český Telecom s Contactelem dohodnul na podmínkách, za kterých by mohl zákazník využívat současný výhodný tarif pro připojení k internetu Internet 2001, potom by toto řešení mohlo fungovat. Když by se obě společnosti nedohodly, potom by Český Telecom toto spojení považoval za klasický hovor a musel by Contactelu zaplatit poplatek 0,33 koruny za minutu (mimo špičku). Jenže cena pro zákazníka Českého Telecomu používajícího pro připojeni k internetu tarif Internet 2001 je přibližně 0,25 koruny za minutu. Je tedy zřejmé – a logické – že by Český Telecom připojení k internetu do jiné telekomunikační sítě za tuto cenu neumožnil.

Zásadní rozpor mezi Českým Telecomem a ostatními operátory je v názoru na výši propojovacích poplatků za připojení k internetu. Český Telecom požaduje dělení výnosů. Jinými slovy – Český Telecom i jiný operátor by si rozdělili příjmy od koncových uživatelů za připojení k internetu. To ale ostatní operátoři odmítají. „Využití přenosových cest je stejné u hlasových služeb i u přístupu k internetu. Nelze proto souhlasit s Českým Telecomem, který odmítá uznat principy propojovacích dohod a požaduje odlišný způsobem zpoplatnění pro data i hlas,“ říká Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. Contactel, stejně jako ostatní operátoři, požaduje, aby si operátoři za internetové přenosy platili pouze skutečné náklady – stejně jako u hlasových hovorů.

Propojovací poplatky za internetové hovory rozhodně nejsou okrajovou záležitostí. Drtivá většina uživatelů internetu, kteří se připojují modemem, je v sítí Českého Telecomu. Pokud jiný operátor získá za svého zákazníka poskytovatele internetu (a někteří operátoři, jako např. Contactel, sami poskytují internet), potom budou zákazníci Českého Telecomu volat do jeho sítě a tento operátor tak za příchozí hovory získá velkou sumu peněz.

Proto všichni operátoři potřebují, aby se s Českým Telecomem dohodli na propojení sítí u internetových hovorů a Český Telecom současně zachoval levný tarif Internet 2001. Zdražení cen za připojení k internetu (ke kterému by mohl Český Telecom sáhnout, kdyby se nedohodl s ostatními operátory) by způsobilo zpomalení rozvoje českého internetu.

Levný internet umožní nabídnout levnější hlasové služby

Pro ostatní operátory jsou levné internetového hovory ze sítě Českého Telecomu do jejich sítí nejsnadnější příležitostí, jak nabídnout některým zákazníkům hlasové služby. Když totiž v současnosti telefonujete po internetu, potýkáte se se zhoršenou kvalitou způsobenou přenosem hlasu v nestabilním internetovém prostředí. Když se ale spojíte svým modemem s ústřednou v síti jiného operátora, než od kterého máte telefonní linku, potom už vůbec nemusíte telefonovat po internetu. Pro takového operátora totiž není vůbec žádný problém spojit váš hovor po klasických telefonních linkách, a to na libovolné místo v České republice nebo na světě.

Takový hovor navíc bude mít podobnou kvalitu jako klasický telefonní hovor (bude rozhodně lepší než ty nejlepší hovory v sítích GSM). Váš hlas totiž vůbec nikde nebude přenášen internetem – pouze se v počítači převede do digitální podoby a modemem se přenese do modemu poskytovatele internetu v jiné síti. Zařízení na straně tohoto operátora hlas převede do jiné digitální podoby (v telefonních sítích se i hovory z analogových linek přenášejí v digitální formě) a sestaví klasický telefonní hovor, který bude mít velmi dobrou kvalitu a nebude vůbec zpožděný, což je jev známý při telefonování přes internet.

ČTÚ nemá lehký úkol

Český telekomunikační úřad nyní stojí před několika závažnými rozhodnutími (cena za volání z pevné linky na mobil, univerzální služba) a současná žádost Contactelu o rozhodnutí pro něj také nebude jednoduchá. Všechny tyto kauzy totiž mají velký vliv na trh telekomunikačních služeb pro koncové zákazníky v České republice. ČTÚ se totiž většinou kloní k nižším cenám propojovacích poplatků (byť je mu mnohdy vytýkáno, že by mohl být ve svých rozhodnutích radikálnější), a to znamená, že se mnohem méně peněz spotřebuje na vzájemné platby mezi operátory. Díky tomu jsou nižší ceny pro koncové zákazníky (telefonování je pro ně přístupnější) a operátorům všech sítí zůstává více peněz na rozvoj jejich infrastruktury a zavádění nových služeb.

V případě neshody Českého Telecomu s ostatními operátory je možné předpokládat, že ČTÚ rozhodne v neprospěch Českého Telecomu a prosadí poplatky závislé na skutečných nákladech. Díky tomu budou moci ostatní operátoři nabídnout další kategorii hlasových služeb, a tak přestože se dnes koncoví zákazníci nemohou reálně připojit k jiné síti než je Český Telecom, způsobí nepřímo tyto služby využívající připojení k internetu tlak na snižování cen Českého Telecomu za hlasové služby.