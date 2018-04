Propojování hovorů mezi telekomunikačními sítěmi – schémata

Webové stránky, dokumenty Instituce a důležité dokumenty

Český Telekomunikační Úřad

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Cenové rozhodnutí ČTÚ, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

Ministerstvo dopravy a spojů - sekce telekomunikací

Telekomunikační zákon (151/2000 Sb.)

Přehled všech předpisů, vztahujících se k telekomunikačnímu zákonu

Národní telekomunikační politika České republiky

Operátoři pevných sítí

Aliatel

Contactel

Český Telecom

eTel (Globix)

GTS Czech (Dattel)

Operátoři sítí GSM

Český Mobil

EuroTel

RadioMobil



Hovor mezi dvěma sítěmi prostřednictvím třetí sítě

Petr se nachází v síti alternativního operátora A a chce mluvit s Lenkou, která je připojena k síti jiného alternativního operátora – B. Tito dva alternativní operátoři nejsou mezi sebou fyzicky propojeni. Hovory mezi jejich sítěmi jsou tedy přenášeny sítí dominantního operátora, ke kterému jsou připojeni oba. Petr tedy vytočí Lenčino číslo. Tranzitní ústředna operátora A z volaného čísla zjistí, že se toto číslo nachází v síti B. Hovor tak přenese do sítě dominantního operátora. Tranzitními ústřednami dominantního operátora je hovor přenesen do místa, kde se nachází propojovací bod operátora B. Pokud jsou propojovací body obou alternativních operátorů připojeny ke stejné tranzitní ústředně, platí operátor A dominantnímu operátorovi jen za lokální tranzit (hovor). Pokud je však propojovací bod operátora B připojen k jiné tranzitní ústředně než operátor A, platí operátor A dominantnímu operátorovi za tranzitní přenos (hovor). Tato situace je znázorněna na našem obrázku.

Hovor mezi dvěma navzájem propojenými sítěmi

Petr se nachází v sítí alternativního operátora (operátor A) a chce mluvit s Lenkou, která má doma telefon připojený do sítě dominantního operátora. Vytočí tedy její číslo. Ústředna v Petrově síti z volaného čísla pozná, že se nachází v síti dominantního operátora. Pozná také, ke které části sítě dominantního operátora je Lenka připojena. Pokud má Petrův operátor svou síť připojenu k dominantnímu operátorovi jen v jednom místě, potom je hovor přenesen přes přípojný bod do sítě dominantního operátora. Tranzitní ústředna dominantního operátora předá hovor jiné tranzitní ústředně – v jejímž dosahu se nachází Lenka. Petrův operátor tak platí za tranzitní hovor. Na našem schématu je tento hovor znázorněn oranžovými šipkami. Pokud má ale Petrův operátor více přípojných bodů, může hovor přenést svou sítí až do místa, kde je tato síť napojena přímo k tranzitní ústředně dominantního operátora, v jejímž dosahu se Lenka nachází. Operátor A v takovém případě bude platit jen za lokální hovor. Na schématu je takový hovor zvýrazněn zelenou šipkou.

Příchozí hovor do mobilní sítě

Návrat Kliknutím sem se vrátíte na hlavní článek o propojení sítí

Hovor přicházející do mobilní sítě je nejdříve zpracován zařízením nazývaným MSC (Mobile Services Switching Centre). MSC má ve svých záznamech o lokalitě, ve které se mobilní telefon naposledy přihlásil. Na všechny BSC (kontroler základnových stanic, řídí základnové stanice – BTS) v této lokalitě vyšle žádost o zjištění polohy mobilu. BSC předají pokyn jednotlivým BTS (základnové stanice – anténní systémy sítě GSM) a ty vyšlou speciální signál (říká se mu paging). Pokud je volaný mobil v dosahu některé z BTS, která vysílá paging, odpoví jí a ta předá tuto informaci svému BSC. BSC informuje MSC, které tak zná všechny informace pro to, aby mohlo sestavit hovor. Pohyb mobilu už na sestavenou trasu nemá vliv.