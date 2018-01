Letos vypukne v Evropě smartphonová válka. Útočníci se už šikují

Největší výrobci smartphonů na světě jsou sestupně Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Xiaomi a Vivo. Jenže v Evropě působí jen první tří, další tři značky buď v Evropě neprodávají vůbec (Oppo, Vivo) a nebo zatím jen na vybraných trzích, což je případ Xiaomi.

Jenže to se letos změní. Jako první se do boje vydalo Xiaomi, které například v Česku oficiálně působí už od poloviny roku 2017 a podle statistik prodejů se mu daří velmi dobře. Xiaomi útočí ze střední a východní Evropy, západní přijde na řadu právě letos.

Vivo a Oppo patří do stejného koncernu BBK Electronics a doposud v Evropě nepůsobí. Ani zde nejsou známé, protože jejich modely prozatím nepodporují v Evropě používané frekvence LTE. To je rozdíl od Xiaomi, které zákazníci v Evropě znali i před oficiální přítomností výrobce.

Přesto i Oppo s Vivem mají v Evropě předskokana, kterým je „startupová“ značka OnePlus, patřící taktéž do koncernu BBK Electronics. Smartphony OnePlus se prodávají převážně on-line a je o ně velmi slušný zájem. Což pravděpodobně vedlo koncern k útoku na evropský trh.

Vivo by mělo začít prodávat v druhé polovině roku, a to po celé Evropě. Víc napoví kongres MWC v Barceloně, který začíná 25. února. Bude tam i Xiaomi, což dokazuje zájem obou značek o evropský trh. Oppo vystavovat v Barceloně nebude, tedy asi ne přímo, ale je možné, že jeho modely bude vystavovat některý z distributorů. Oppo má v Evropě začít pomaleji, od června by mělo prodávat ve Španělsku, další trhy mají následovat.

Čínské trojice se nemusí bát Apple a Samsung, tyto značky se specializují na jiné segmenty trhu a bodují především modely, které mají technologický náskok. To není úplně parketa čínských výrobců, ač třeba Vivo bylo nedávno první, kdo ukázal funkční čtečku otisků v displeji.

Pro Oppo, Vivo i Xiaomi je typické, že nabízejí vybavené smartphony za skvělé ceny. V případě Xiaomi to už můžeme pozorovat na tuzemském trhu. Soustředí se na levné modely a přístroje střední třídy. V té nejvyšší zatím tolik nebodují.

Pro zákazníky je to dobrá zpráva, za své peníze dostanou víc a aktivita čínských značek může způsobit cenovou válku. Jejich nástup v Evropě se nebude líbit některým tradičním značkám jako Sony, HTC nebo Nokia, které se dostanou pod silný tlak. Tak jak se to stalo v Číně, kde je tato trojice spolu s Huaweiem v podstatě zašlapala do země.

Jenže obavy musí mít třeba i zmíněný Huawei, který bude s novými soupeři bojovat především ve střední třídě. A v neposlední řadě může nástup čínské trojice do Evropy způsobit smrt některým menším značkám, které už nebudou moci konkurovat cenou.