Zkusili jsme čtečku otisků prstů v displeji. Funguje přesně tak, jak má

Čínská společnost Vivo na veletrhu CES v Las Vegas představila světu první funkční smartphone se čtečkou otisků prstů integrovanou přímo v displeji. Firma sama přímo na veletrhu nevystavuje, ale smartphone byl k vidění u výrobce čtečky, společnosti Synaptics. Její zástupci funkčnost čtečky na požádání ochotně ukazovali.

Smartphone Vivo se čtečkou v displeji je zatím jen prototyp. Ale sériový model by se měl ovšem objevit co nevidět a tipujeme, že půjde vlastně o stejný přístroj. Umístění čtečky přímo „v displeji“ je podmíněno tím, že telefon musí mít AMOLED panel. To je dáno konstrukcí: samotná čtečka je totiž pod displejem a musí být vlastně schopna skrz něj „vidět“. V praxi to dokonce funguje tak, že AMOLED panel v místě nad čtečkou posvítí na prst uživatele a čtečka pod panelem pak zaznamenává obraz z odraženého světla. „Jde vlastně o klasický CMOS senzor,“ popisuje malý čip David Hurd ze Synapticsu. Drtivá většina dnešních čteček je přitom místo obrazové detekce založena na detekci ultrazvukové.

To ovšem uživatel v praxi v podstatě nemusí nijak poznat. Čtečka otisků prstů u prototypového smartphonu Vivo funguje úplně stejně jako čtečka u dnešních běžných špičkových smartphonů. Na displeji telefonu je rozsvícené místo, kam uživatel musí pro jeho odemčení prst přiložit. Pozice je hezky přirozená: zatímco u řady dnešních smartphonů se čtečkou vepředu je tato hodně nízko a prst je potřeba při odemykání docela „zalomit“, tady je čtečka v ideální pozici pro položení palce při uchopení telefonu do ruky.

Stačí prst přiložit a telefon se odemkne. Čtečka tedy situaci sleduje neustále, respektive je schopna na přiložení prstu zareagovat hned stejně jako čtečky u jiných telefonů. Nikde není třeba nic mačkat, probouzet, aktivovat. Smartphone Vivo nemá ani žádnou haptickou odezvu a to, že čtečka zareaguje, uživatel pozná jednoduše tím, že se telefon rozsvítí celý. Nicméně případná odezva je spíše jen softwarovou záležitostí než samotnou vlastností čtečky. Co se rychlosti reakcí týče, ta nám přišla vcelku bezproblémová, ale zdá se, že alespoň zpočátku bude přece jen odemykání stávajícími prověřenými čtečkami o trochu rychlejší. Rozdíl není ovšem nijak dramatický a určitě toto řešení funguje lépe, rychleji a spolehlivěji než odemykání obličejem.

Ostatně oproti tomu by mělo být i levnější. „Cenu prozradit nemohu, ale naše čtečka je určitě dražší než ta klasická ultrazvuková, kterou dnes vyrábí řada firem a konkurence žene ceny dolů,“ vysvětlil David Hurd. „Ovšem určitě je toto řešení levnější než pokročilé rozpoznávání obličeje,“ naznačil Hurd, že technika potřebná pro Face ID u Applu vyjde na více peněz než žhavá novinka od Synapticsu.

U moderních smartphonů s displejem přes celé čelo si tak nově výrobci budou moci vybrat, zda čtečku chtějí umisťovat na zadní stranu, nebo zda sáhnou po tomto novém řešení. Časem se jistě objeví i další variace na čtečku v displeji, ale Synaptics si připsal prvenství. Jisté je, že jeho řešení ještě letos dostanou i některé smartphony věhlasných značek. Které to budou, ovšem zástupci Synapticsu nemohou prozradit.