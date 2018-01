Chcete změnit operátora? Vyčkejte, od února to bude snazší a rychlejší

Pokud by totiž zákazník žádost o přenos čísla podal do konce ledna (do 31. ledna včetně), tak by se na ni vztahovala ještě stará pravidla. Smlouva by tedy skončila až po uplynutí zákonem stanovené výpovědní lhůty (od loňského září nesmí přesáhnout 30 dnů) a až poté by došlo k přenosu čísla, a to během čtyř dnů (podle lhůty stanovené opatřením obecné povahy). Vyčká-li ovšem zákazník do nového měsíce, pak se tento proces výrazně urychlí.

Počátkem února totiž vstupuje v platnost § 63 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích (viz box), na základě kterého musí být přenos čísla uskutečněn do 10 dnů. Lhůta běží ode dne podání žádosti, po jejím uplynutí pak smlouva ze zákona končí. Zákonem stanovenou dobu lze podle Českého telekomunikačního úřadu překročit jen v případě, že se na tom operátor se zákazníkem dohodne. Novela pamatuje i na situace, kdy je doba zbývající do zániku smlouvy kratší než desetidenní lhůta či k přenesení čísla nedošlo - v takových případech se zákonná lhůta neuplatní.

§ 63 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku smlouvy nejpozději ve lhůtě 10 dnů, která začne běžet, jakmile účastník učiní vůči podnikateli poskytujícímu mu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací právní jednání k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a podá u něj žádost o přenesení telefonního čísla. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla nedošlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.

Nutno podotknout, že nová zákonná úprava se vztahuje pouze na případy, kdy zákazník požádá o přenos čísla. Podá-li tedy pouze výpověď bez požadavku přenesení čísla, pak smluvní vztah končí až po uplynutí standardní výpovědní lhůty (maximálně 30 dnů).

Lze předpokládat, že operátoři na základě nových pravidel přistoupí k úpravě smluvních podmínek. Pokud by se tak nestalo, pak se zákazníci nemusí ničeho obávat - podle ČTÚ se totiž uplatní přímo příslušná ustanovení zákona.

Úřad v této souvislosti rovněž upozorňuje, že případná změna smluvních podmínek v souladu s novou právní úpravou (úpravy související s novými pravidly přenositelnosti čísla) nezakládá právo účastníka ukončit smlouvu před koncem úvazku bez sankce. Právo ukončit ji bez sankce by měl pouze v případě, že by operátor se zapracováním nové právní úpravy změnil i jiná ustanovení smlouvy.

Nutno připomenout, že zrychlený přenos čísla navrhovali operátoři jako formu autoregulace již loni v květnu, tedy v době, kdy se novela teprve projednávala. Vzhledem k tehdejší politické krizi a blížícím se volbám totiž nebylo jisté, že se ji podaří schválit (více viz Operátoři chtějí sami zavést ukončení smluv bez sankcí).

Reagujte na komunikace ze strany operátora, vyzývá ČTÚ

V souvislosti s novými pravidly přenositelnosti čísla se ČTÚ v lednové monitorovací zprávě věnuje i prodlužování smlouvy na dobu určitou. Od loňského září totiž operátoři nesmí smlouvu automaticky prodloužit, zákazník s tím musí totiž prokazatelně souhlasit. Do té doby musel zákazník, který neměl zájem o automatické prodloužení smlouvy na další období, sám a v přesně určeném období vyslovit s tímto prodloužením nesouhlas (více viz Operátorská anarchie končí. Výpovědní doba nesmí přesáhnout 30 dnů).

Novela zákona o elektronických komunikacích, která vstoupila v platnost loňského 2. září (Zákon č. 252/2017 Sb.), tak mimo jiné ukládá operátorům povinnost informovat zákazníka o blížícím se konci smlouvy a možnostech jejího prodloužení (§ 63 odst. 10). Učinit tak musí nejdříve tři měsíce, nejpozději však měsíc před koncem úvazku, a to způsobem, který si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování.

Zákazníkům, kterým stávající závazek vyhovuje a chtějí v něm pokračovat, tak úřad doporučuje reagovat na komunikaci ze strany operátora. Ten kromě upozornění na blížící se konec závazku totiž zpravidla rovněž žádá o poskytnutí souhlasu s jejím prodloužením. V opačném případě smlouva po vypršení závazku přejde na smlouvu na dobu neurčitou, což znamená zvýšení měsíčního paušálu.