Operátoři chtějí sami zavést ukončení smluv bez sankcí

Novela zákona o elektronických komunikacích (ZEK) má mimo jiné zavést garantovanou přenositelnost čísla do deseti dnů a také možnost zákazníků odstoupit od smlouvy bez sankcí, pokud operátor změní podmínky kontraktu. Novela se zatím projednává a s ohledem na aktuální politickou krizi a blížící se volby je otázkou, zda se jí podaří v nejbližší době schválit.

Operátoři proto pod hlavičkou svého sdružení APMS přicházejí s vlastní iniciativou, podle které zrychlený přenos čísla a odstoupení od smlouvy ze sankcí zavedou sami jako autoregulaci. Sdružení operátorů o této iniciativě odeslalo dopis na regulátora, kterým je Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

„Požádali jsme pana předsedu Českého telekomunikačního úřadu o součinnost. Když námi navržený postup podpoří, mohou obě změny začít fungovat do konce roku. Bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o novele ZEK ve Sněmovně a následně v Senátu,“ doplňuje Grund.

Operátoři navrhují, aby ČTÚ vydalo doporučení a následně odsouhlasilo samoregulační opatření operátorů. Ti slibují, že ho zavedou plošně do praxe do šesti měsíců. Platilo by u všech tří velkých síťových operátorů, kteří jsou členy sdružení.

Novela telekomunikačního zákona vedle výše uvedených opatření může zavést vysoké pokuty pro operátory, a to až ve výši několika procent z obratu. Což je výrazně více, než kolik může regulátor operátorům uložit v současné době a operátorům se to logicky nelíbí. Další návrhy, jako například znemožnění neveřejných nabídek, byly z novely vypuštěny. Na začátku roku to stálo křeslo ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.