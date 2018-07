V lednu uvidíme první smartphone, který si složíme do kapsy

Vyrobit smartphone s ohebným displejem je pro velké výrobce jednou z největších aktuálních výzev. Na prototypech takového zařízení pracuje mimo Samsungu i Huawei, Oppo a LG. Pokud v Samsungu půjde vše podle plánu, patrně si připíše prvenství a smartphone s flexibilním panelem ukáže jako první.

Pilotní produkce technicky nesmírně náročného ohebného displeje bude podle deníku Korea Herald zahájena už během léta. V příštím roce pak má Samsung v plánu vyrobit celkem milion kusů takových obrazovek.

Technické detaily konstrukčního řešení dosud neznáme. Je však jasné, že se náročnost výroby promítne do finální ceny smartphonu, která by měla podle dřívějších informací atakovat hranici dvou milionů wonů, tedy v přepočtu asi 40 tisíc korun.

Galaxy X má být především výkladní skříní nejvyšších technických možností Samsungu a jeho produkce má být omezena nejvýše na pět set tisíc kusů.

Bude to tak trochu experimentální zařízení. Otestuje také zájem trhu o takto neotřelý smartphone, který bude z dnešní hromady mezi sebou obtížně rozpoznatelných „placek“ viditelně vyčnívat. Není vyloučena jeho dostupnost jen v Jižní Koreji, jak to ostatně s výjimečnými samsungy už dříve několikrát bylo.

Unikátní displej i bateriový článek

Analytik Kim Jang-yeol ze společnosti Golden Bridge v polovině června uvedl, že Samsung u Galaxy X použije OLED panel, který bude mít ve složeném stavu úhlopříčku 4,5 palce a po rozvinutí 7,3 palce.

Ohýbací konstrukce si vyžádá i pokročilý vývoj ohebného akumulátoru, na kterém už roky pracuje dceřiná společnost Samsung SDI. Před čtyřmi lety ukázala ohebné články skromné kapacity 210 mAh, které by na provoz smartphonu nestačily.

Tým je však prý blízko úspěšné konstrukci akumulátorů kapacity 3000 mAh a brzy by tak mělo být možné do stejného prostoru vmáčknout článek s kapacitou 6000 mAh. To už by znamenalo nadstandardní výdrž navzdory velké ploše displeje.

Přestože jsou vše především spekulace a oficiálně nic potvrzeno nebylo, uvedení prvního smartphonu s ohebným displejem se blíží. Čínský informátor, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Ice Universe, v minulých dnech na Twitteru uvedl přesné datum představení Galaxy X.

Mělo by se odehrát v rámci největšího veletrhu spotřební elektroniky CES v lednu 2019 a nedlouho potom, během barcelonského kongresu na sklonku února, by stále ještě největší výrobce smartphonů měl na tiskové konferenci vytasit Galaxy S10. Nutno říci, že Ice Universe bývá napojen na spolehlivé zdroje a jeho předzvěsti se většinou shodují s realitou.

Samsung se patrně bude snažit příchod Galaxy S10 uspíšit. Zpočátku slušné prodeje dvojice S9/S9+ se v posledních týdnech přibrzdily (více v článku: Samsung S9 odstartoval skvěle, prodeje však spadly na rekordní minimum). Důvodem je zřejmě přílišná podobnost s předchozí edicí S8.

Série S9 sice disponuje novou generací procesoru s vyšším výkonem i rychlejší grafikou, vylepšeným fotoaparátem a lépe umístěnou čtečkou otisků prstů, žádná skutečná inovace se však nedostavila. Úkolem Samsungu bude nabídnout ji u jubilejního Galaxy S. Přestože technicky zajímavější nepochybně bude model X, milionové prodeje si od něj Samsung neslibuje a hitem sezóny by měla být „es desítka“.