Samsung S9 se prodává jako předchůdce. S7 šla na odbyt rychleji

Po měsíci na trhu překonal odbyt modelové řady Galaxy S9 od Samsungu metu 8 milionů kusů. To odpovídá výsledkům předchozí generace, na úspěch řady Galaxy S7 to ovšem nestačí. Té se totiž v roce 2016 za stejnou dobu prodalo 9 milionů kusů. Vyplývá to z analýzy společnosti Canalys.