Nový komunikátor od Nokie a Mobil roku ovládly týden

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 15. listopadu 2004 – pátek, 19. listopadu 2004

pondělí, 15. listopadu 2004

Komunikátor Nokia 9500 - není nad čím váhat

Skoro čtyři roky jsme museli čekat na novou verzi komunikátoru od firmy Nokia. A model Nokia 9500 opravdu stojí za to. My vám přinášíme opravdu pořádnou recenzi, v níž se dozvíte snad všechno, co jste chtěli i nechtěli vědět...

vydáno: pondělí, 15. listopadu 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 58 příspěvků, poslední: 18. listopadu, 14:21:53



TELeKONOM - Mobilním operátorům se zvýšily zisky

T-Mobile zvýšil zisk o necelých 20 procent; Telecom už skoro zprovoznil všechny linky; Eurotel rozšířil pokrytí CDMA; Nokia zavírá továrnu ve Spojených státech; O Telecom se zajímá 36 firem

vydáno: pondělí, 15. listopadu 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Vše, co jste si přáli vědět o virtuálních operátorech

Virtuální operátoři jsou poměrně běžným jevem a hojně se vyskytují i v České republice. Dokonce i relativně velké společnosti patří do řad virtuálních fixních operátorů. Co vlastně toto zdánlivě tajuplné označení znamená?

vydáno: pondělí, 15. listopadu 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 17. listopadu, 11:39:23



Volací tóny u slovenského Eurotelu (přehled článků)

Pravidelný přehled článků ze serveru Mobil.sme.sk vám poskytne pohled na aktuální dění v mobilních komunikacích na Slovensku.

vydáno: pondělí, 15. listopadu 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 16. listopadu, 10:11:23



Nokia 9500 - prohlédněte si další fotografie (fotogalerie)

Přinášíme vám fotografie nového komunikátoru Nokia 9500.

vydáno: pondělí, 15. listopadu 2004 13:00

autor: Patrick Zandl, David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia



úterý, 16. listopadu 2004

Samsung E300 – první revolucionář v ovládání (recenze)

Prvním Samsungem, který se na našem trhu prodává a má potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže, je model E300. Atraktivní telefon má slušnou výbavu a přijatelnou cenu. Navíc má dva barevné displeje.

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 35 příspěvků, poslední: 18. listopadu, 23:37:57



Sony Ericsson GC85 - PCMCIA karta s EDGE dorazí brzy i k nám (minirecenze)

T-Mobile už EDGE zákazníkům nabízí a Oskar s touto technologií koketuje také. Pro rychlejší mobilní data ovšem potřebujete také přístroj s jejich podporou. Ideálním řešením pro notebooky je PCMCIA karta.

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 19 příspěvků, poslední: 18. listopadu, 21:35:07



Potřebujete licenci k provozování Wi-Fi sítě?

Jaké jsou pravidla telekomunikačního regulátora pro Wi-Fi sítě? Co může a co nemůže vyzařovat vaše anténa? Jaké jsou problémy s novými sítěmi v již zasíťovaném městě?

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 18. listopadu, 7:47:01



Ceny telefonů pro 47. týden - kompletní přehled cen

Kupujete nový mobil? Pak se vám jistě bude hodit náš aktuální přehled cen všech mobilů na našem trhu. Uvádíme ceny u všech operátorů a ve volném prodeji. Uvádíme i všechny novinky a slevy.

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 17. listopadu, 13:49:35



Samsung E300 - displeje, porovnání, fotografie (fotogalerie)

Prohlédněte si 50 fotografií hlavního displeje Samsungu E300. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie pořízené telefonem a fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 18. listopadu, 8:49:09



Zvolte Mobil roku 2004 a vyhrajte telefon Nokia 6230

Mobil.cz pořádá už sedmý ročník ankety Mobil roku, ve které můžete vy, čtenáři, vybrat nejlepší mobil tohoto roku. Odborná porota pak vybere nejlepší mobily v jednotlivých kategoriích. Jaký mobil nejvíce zaujme olympijského vítěze Romana Šebrleho?

vydáno: úterý, 16. listopadu 2004 09:58

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony



středa, 17. listopadu 2004

3G Týden: Megapixelové boje a nová Nokia

Na korejském trhu se bojuje o megapixely. Jak si tu který výrobce stojí? Nová Nokia 6235 - chytí se? Vodafone nasadil do boje o vánoční UMTS trh i svůj Live! portál. A další 3G novinky

vydáno: středa, 17. listopadu 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 17. listopadu, 10:45:47



Vánoční trh ovlivňují mobilní operátoři, děti, internet - tvrdí analytici

Nový nádech do předvánočního období přinesli mobilní operátoři. Ti výrazně zvedli celkové výdaje do reklamy a vánoční trh rozdmýchávají. Z velké části jsou Vánoce dětský svátek - tomu odpovídají kupované věci.

vydáno: středa, 17. listopadu 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Z domova



čtvrtek, 18. listopadu 2004

Philips 755 – mobil ovládaný přes displej (recenze)

Philips 755 je telefon nenápadných tvarů a klasické koncepce. V jednom směru je ale výjimečný. Lze jej totiž kompletně ovládat přes dotykový displej. Když budete chtít, klávesnici vůbec nebudete potřebovat.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 19. listopadu, 8:14:28



Motorola E1000 - můžeme jen závidět (dojmy a fotografie)

Motorola E1000 je novým modelem výrobce pro sítě třetí generace. Telefon samozřejmě funguje i v sítích GSM. Telefon má výbornou výbavu a několik praktických vylepšení oproti u nás prodávaným telefonům Motoroly.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 18. listopadu, 14:27:20



Bluejackujte i přes JAVU

Co dokáže Java ve společnosti Bluetooth? Jaká jsou úskalí a co vše potřebujete vědět?Zajímavé programy, které umí skloubit výhody obou technologií, jsou tu pro vás.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Filip Marvan ...další články tohoto autora

rubrika: J2ME



Podívejte se na vývojové centrum společnosti Siemens

Nahlédněte do významného vývojového střediska, ve kterém se možná zrodila některá z aplikací vašeho mobilního telefonu, nebo se komplexně testovalo jeho celkové programové vybavení.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Petr Vokáč ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 18. listopadu, 8:33:13



Philips 755 - displej, fotografie, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 56 fotografií displeje Philipsu 755. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie pořízené telefonem a fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips



Motorola E1000 - fotogalerie displejů, fotografie pořízené telefonem a videoukázky

Ve druhé části článku o Motorole E1000 si můžete prohlédnout fotogalerii displejů, fotografie pořízené oběma fotoaparáty a videoukázky nahrané telefonem. Novou Motorolu také můžete porovnat s běžnými telefony GSM.

vydáno: čtvrtek, 18. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 17. listopadu, 15:51:20



pátek, 19. listopadu 2004

Sony Ericsson P910 - král si dopřál malý upgrade (recenze)

Sony Ericsson P910 je následovníkem velmi úspěšného modelu P900. Novinka přináší zákazníkům lepší displej, větší paměť, plnohodnotnou klávesnici a českou lokalizaci. Vyplatí se do něj investovat?

vydáno: pátek, 19. listopadu 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 19. listopadu, 9:29:12



Vytvořte si vlastní slovník T9 ve svém Siemensu

V dnešním přehledu zajímavých utilitek pro Siemens najdete kromě pokračování seriálu o úpravách mobilů této značky i návody, jak odstranit operátorskou reklamu, zrychlit sériový port a nebo soupis chyb u přístrojů řady x65.

vydáno: pátek, 19. listopadu 2004

autor: beinspired .cz ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 19. listopadu, 9:38:25



Xplore M28 - jednoduchý smartphone s OS Palm (první informace)

Hongkongský výrobce GSPDA představil nový smartphone s operačním systémem Palm pod názvem Xplore M28. Nový smartphone nabízí pouze základní funkce a několik vylepšení oproti svým předchůdcům.

vydáno: pátek, 19. listopadu 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



Virtuální operátoři v mobilních sítích – jací jsou?

Virtuální operátoři nejsou specifikem pouze fixních sítí, velice často se totiž s nimi setkáte také v sítích mobilních. Mobile Virtual Network Operator (MVNO) je zaklínadlo, které v některých zemích vydělává desítky milionů dolarů a v zemích jiných děsí mobilní operátory více než regulační opatření. Jaká jsou tedy pro a proti u MVNO a co takový MVNO může nabídnout?

vydáno: pátek, 19. listopadu 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 19. listopadu, 9:20:14



Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.