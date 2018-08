Víme, jaké supersmartphony budete kupovat k Vánocům, ukazují se už teď

Tradičním místem, kde výrobci představují novinky pro druhou polovinu letošního roku, je veletrh IFA v Berlíně. Ten se letos koná od středy 29. srpna a my samozřejmě v Berlíně nebudeme chybět. Ne všechny značky si však nechají své velké premiéry do Berlína, vlna samostatných akcí bude nejméně stejně mohutná jako ta berlínská.

Právě začínáme

Vlna podzimních novinek už v podstatě odstartovala. Například čínský Huawei právě na trh uvádí model Nova 3, který má hardware velmi podobný špičkovému modelu P20 Pro, ale postrádá jeho excelentní fotoaparát. Vystačí si tak s obyčejnějším snímačem. U nás na trhu by měla být jeho cena velmi atraktivní, nejspíš se dostane pod hranici 13 tisíc korun. Sesterská značka Honor pak představila obrovitánský model Note 10 s téměř sedmipalcovým displejem, ten už se prodává doma v Číně a i tady jsou ceny atraktivní, startují v přepočtu na 9 200 korunách. Na představení evropské verze si ale ještě chvíli počkáme, nicméně do konce roku to k nám Honor Note 10 určitě stihne.

Další horkou novinkou je smartphone Meizu 16, který včera výrobce odhalil v čínském Pekingu. I na této akci jsme byli přítomni a už teď musíme potvrdit, že dojmy z novinek Meizu 16 a 16 Plus jsou velmi pozitivní. Jde totiž o modely, které kombinují výbornou výbavu v čele se čtečkou otisků prstů v displeji a nejvýkonnějším hardware současnosti, to vše za poměrně příznivé ceny. Více se o novinkách dočtete v článku Smartphone plný superlativů. Nové Meizu 16 je nejlepší snad ve všem.



Dnes si pak konečně prohlédneme očekávanou a už notně „profláklou“ novinku od Samsungu. Letos korejský výrobce model Note 9 vůbec neuhlídal a unikly o něm prakticky všechny informace. Note 9 se představí dnes v 17:00 našeho času v New Yorku a i odtud vám přineseme své první dojmy z novinky.

Hvězdný Berlín

Po těchto premiérách přijde kratší pauza a na další novinky si počkáme do již zmíněného Berlína. S jistotou něco chystá Huawei a nebude to model Mate 20 (o tom až za chvíli). V Berlíně firma tradičně představuje například novou nositelnou elektroniku, ale je možné, že si tentokrát firma připravila přeci jen nějaké zajímavé překvapení. O tom, co Huawei představí 31. srpna na tiskové konferenci, zatím nic nevíme.

O den dříve se v rámci veletrhu IFA „vytasí“ se svými novinkami Sony. To u nás ještě nestihlo začít prodávat model Xperia XZ2 Premium s duálním foťákem, ale už se můžeme těšit na další novinky. I když firma kdysi tvrdila, že půlroční cyklus nebude dodržovat, zdá se, že v Berlíně přijde řada na modely Xperia XZ3. Ale uvidíme, opět se můžeme nechat překvapit. Zástupci značky nám navíc slíbili na počátku druhé poloviny září schůzku, na které bychom novinky chystané do Berlína měli dostat na test. Z toho usuzujeme, že s uvedením těchto modelů na trh nebude Sony otálet.

U ostatních značek si nejsme jejich berlínskými premiérami příliš jisti, ale dá se očekávat, že uvidíme i další zajímavé přístroje. V Berlíně tradičně novinky ukazují třeba Acer nebo Asus, byť druhý jmenovaný má nejspíš aktuální ofenzívu v nejvyšší třídě za sebou: jeho ZenFone 5z se po barcelonské premiéře začíná konečně dostávat na trh. U HTC připadají v úvahu jedině modely střední třídy. Berlínský veletrh by mohl být i ideálním místem pro evropskou premiéru odlehčené verze BlackBerry Key2.

To nejlepší nakonec?

Příval novinek ovšem veletrhem IFA neskončí. Některé smartphony si totiž budou chtít vydobýt pozornost samostatně i poté. Samozřejmě se dočkáme nové sady iPhonů a s právě oznámenou novou verzí Androidu 9.0 Pie také přichází čas modelů Google Pixel 3. Pixely by se měly představit nejspíš 4. října, ale datum zatím není oficiální. Na datum představení novinek Applu stále čekáme.

V pozdně letním či podzimním termínu také tradičně představuje Huawei svůj model řady Mate. Letos by měl typ nést označení Mate 20 a datum premiéry se ještě ladí, ale bude to nejspíš zhruba polovina října. Je možné, že výrobce už předtím model ukáže v Číně a také je tu pravděpodobná určitá příbuznost s chystaným Honorem Note 10. Model Mate by měl mít podobně obří displej, nová generace se totiž musí nějakým způsobem odlišit. Modely Mate měly vždy větší displej než Huaweie řady P, ale letošní typ P20 Pro to změnil a navíc se stal i velmi inovativním. Mate se tedy vydá trochu jiným směrem a jsme zvědavi, co mu Huawei nadělí. Mimo obřího displeje je tu šance třeba na čtečku otisků v displeji, naopak na trojitý fotoaparát bychom nevsázeli (i když bychom ho tu viděli rádi). Jistotou je nová generace špičkového procesoru Kirin.

Ještě před špičkovým modelem Huawei by se pak měla s velkou novinkou „vytasit“ značka Nokia. Ta pod vedením HMD Global raketově roste a v portfoliu jí chybí skutečný supersmartphone podle dnešních standardů. Nokia 8 Sirocco je sice výkonný a hodně luxusní kousek, ale chybí mu displej dnes obvyklých poměrů stran (nebo třeba výřez displeje), od HMD Global také čekáme ještě větší snahu v oblasti fotoaparátu. Nokii také v portfoliu doposud chybí smartphone se stále ještě aktuálně nejvýkonnějším čipsetem Snapdragon 845. Novinka, která by se měla ukázat koncem září, by toto všechno snad měla napravit.