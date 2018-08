Bude mít absurdně velký displej. Nový Honor chce porazit Samsung Note

Pojem note byl zpočátku spojen výhradně se stejnojmennou řadou obřích telefonů od Samsungu, postupně si jej však osvojily i další značky. Přestože Galaxy Note zůstává jediným přístrojem vybaveným dotykovým perem s mnoha nadstandardními funkcemi, obyčejné „noty“ najdeme zejména u velkých čínských výrobců.

Nejvíce jich dosud stihlo uvést Xiaomi a slušnou řádku jich má za sebou také Meizu. Naproti tomu největší čínský výrobce Huawei do minulého týdne stihl uvést jeden jediný, byl jím před dvěma lety představený Honor Note 8.

Jeho nástupce ale není devítka, ale rovnou desítka. Důvod je zřejmý, Samsung už co nevidět uvede očekávaný Note 9 a pokud by se nový honor jmenoval částečně stejně, zbytečně by se zahušťoval guláš, který ve jménech smartphonů kvůli nepřeberné nabídce dnes je.



Dosud největší huawei

Honor Note 10 jednoznačně je největším huaweiem, když ne co do fyzických proporcí, tak co do velikosti displeje zcela určitě. Atakuje totiž sedmipalcovou hranici, má v úhlopříčce přesně 6,95 palce, což je velikost i dnes typická pro kompaktní tablety.

Je zřejmé, že takovou obrazovku prostě nelze vměstnat do kompaktního těla, půdorysné rozměry telefonu jsou 85 × 177 × 7,65 milimetrů, hmotnost je naproti tomu není nijak závratná, přesto bude 230 gramů v kapse už docela cítit. Ovšem taková Xperia XZ2 Premium má značně menší půdorys (80 × 158 mm) a váží 236 gramů. Na druhou stranu má v pase více než centimetr, honor je značně štíhlejší.

Konstrukce je tradiční sendvičová, kdy kovový rámeček z obou stran obklopuje tvrzené po krajích zaoblené sklo. Trochu zamrzí, že není utěsněna natolik, aby splňovala některou z norem krytí. Částečná voděodolnost je totiž vždy příjemným bonusem.

Panel je typu AMOLED a má moderní poměr stran 18,5:9 a rozlišení FHD+, tedy 1 080 × 2 220 pixelů. Tyto parametry znamenají jemnost kresby 355 PPI, což je dnes hodnota jen průměrná. Ovšem stále je to více, než měl Retina displej iPhonu 4 z roku 2010, kdy se zdálo, že větší hustota bodů už je za rozlišovací mezí lidského oka.

Připomeňme, že panel tohoto iPhonu, který byl ve své době skutečně na špici, měl na každém palci 330 obrazových bodů.Displej se chlubí podporou HDR10 a prý pokrývá 115 procent barevného gamutu NTSC.



Výkonný čipset s grafickou kartou na steroidech

Srdcem tohoto obra je čipová sada Kirin 970, známá jak z loňského dua Mate 10/10 Pro, tak i z letošního tandemu P20/P20 Pro, a přestože má letošní vrcholový snapdragon od Qualcommu i Exynos 9810 výpočetní síly více, nebude Note 10 po této stránce žádný slaboch.

Navíc přístroj půjde do prodeje již s updatem GPU Turbo, který u podporovaných her slibuje menší energetický odběr a značně vyšší výkon grafické jednotky.

GPU Turbo už nějakou dobu známe, u Notu 10 si však premiéru odehrál i zbrusu nový dopingový prvek, totiž CPU Turbo. Základem je chladicí systém jménem The Nine, což je systém trubic vyplněných kapalinou, jež snižují teplotu procesoru. Ta totiž při vysokém zatížení, typicky při hraní her, přehrávání videa nebo jejich pořizování, strmě roste.

Ochlazený procesor pak otevírá cestu k jeho přetaktování na vyšší úroveň. Tento chladicí systém má být schopen teplotu procesoru snížit až o 10 stupňů. K jeho aktivaci slouží vyhrazené boční tlačítko, které lze jinak využít i jako spoušť fotoaparátu.

Operační paměť má 6, nebo 8 gigabytů, prostor pro veškerá data pak bude 64, 128, nebo 256 GB. Pokud by vestavěná paměť nestačila, rozšířit půjde paměťovou kartou. V takovém případě ale nebude možné mít v telefonu i druhou SIM. Slot je totiž hybridní.

Představená verze Notu 10 nepodporuje LTE na kmitočtu 800 MHz, což nás zatím trápit nemusí. Očekává se totiž i uvedení globální verze a ta by tímto neduhem trpět neměla. Dosud je telefon určen výhradně pro domácí čínský trh.

Dvojitý chytrý foťák a obří baterie

Phablet má stejnou konfiguraci hlavního fotoaparátu jako základní Honor 10. Hlavní 16megapixelový snímač s objektivem světelnosti f/1,8 tak doplňuje 16MPix černobílý fotosenzor s čočkou stejného clonového čísla. Škoda jen, že fotomodul nedisponuje optickou stabilizací, k dispozici je tak pouze elektronická.

Čelní fotomodul je pak 13megapixelový a přidružený objektiv má světelnost f/2,0. Použitá čipová sada s jednotkou strojového učení umožní při focení využívat prvků umělé inteligence.

Honor Note 10 půjde do prodeje s Androidem 8.1 Oreo, vybaveným uživatelským rozhraním EMUI 8.2. Optimisticky působí použitý akumulátor kapacity 5 000 mAh, který navíc půjde dobíjet zrychleně skrze technologii Super Charge.



První kusy už mají své majitele

Phablet bude k dispozici v černém a modrém provedení, a první kusy už 1. srpna zamířily ke svým majitelům. Ceny jsou tradičně velmi lákavé: 6/64 GB verze 2 799 jüanů (cca 9 200 korun), 6/128 GB varianta 3 199 jüanů (10 600 korun) a konečně nejvyšší provedení s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm přijde na 3 529 jüanů (11 600 Kč).

Uvedené ceny jsou bez připočtené DPH, a pokud se Note 10 dočká své globální varianty, bude v tuzemsku minimálně o tento příplatek vyšší. I tak by se však jednalo o velmi zajímavé ceny. Totiž lepší volba pro milovníky výkonných multimediálních monster za příznivou cenu v současné chvíli neexistuje.