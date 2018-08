Smartphone plný superlativů. Nové Meizu 16 je nejlepší snad ve všem

Premiéra v Pekingu se konala ve velkém stylu. Čínské firmy se rychle naučily ukazovat novinky po vzoru Applu či Samsungu. Zástupci společnosti novinku srovnávali s konkurencí Oppo, Vivo a Xiaomi, už méně třeba s Huaweiem nebo Honorem. Zmínek o Samsungu a Applu bylo v pekingské prezentaci minimum, což ukazuje, jakým směrem se čínský trh vyvíjí.

Meizu sice prezentaci pojalo jako představení jedné novinky s pořadovým číslem 16, ve skutečnosti však výrobce ukázal dva modely, Meizu 16 a 16 Plus. Ty se však mezi sebou liší jen minimálně. Verze Plus má větší úhlopříčku displeje a vyšší kapacitu baterie, zbytek specifikací je shodný.



Novinka má být ze všech čínských smartphonů (a nejen jich) úplnou špičkou. V Meizu ji pořádně vyladili, takže procesor Qualcomm Snapdragon 845, který je tu kombinovaný se 6 nebo 8 GB operační paměti, podává v benchmarcích ty nejlepší výkony. V AnTuTu novinka rozdrtila veškerou konkurenci skórem 291 866 bodů.

Může za to i pečlivá optimalizace systému. Podle inženýra, který se jí zabývá, je Meizu 16 vůbec nejsvižnějším smartphonem co se reakcí na uživatelské pokyny týče. Pomáhá v tom i umělá inteligence, která se učí, které aplikace kdy uživatel spouští a připravuje je ke spuštění předem. Vysoký výkon podpoří i kapalinové chlazení procesoru. Výkon by měl být hodně stabilní a se zátěží nebude neklesat tak, jako u konkurence.

Meizu 16 postrádá výřez displeje. Přitom poměr displeje k tělu je tu téměř neuvěřitelný, pokrývá 91,18 procenta přední plochy. Rámečky jsou minimální, boční měří jen 1,43 mm, nad a pod displejem je asi 6 mm místa. Nad displej se vešla obvyklá sada senzorů a fotoaparát, který se nemusí schovávat, jako u některých soupeřů.

Tuto minimalizaci rámečků mimo jiné umožnilo i umístění čtečky otisků prstů přímo do displeje. Meizu 16 není prvním smartphonem s tímto řešením, ale chlubí se tím, že jeho čtečka je nejrychlejší a nejpřesnější – reaguje do čtvrt sekundy a přesnost rozpoznávání je 99,12 procenta. Čtečka v displeji je třikrát dražší než malý senzor, který má předchůdce Meizu 15 pod displejem, nebo osmkrát dražší než klasické senzory na zádech.

Minimální rámečky znamenají, že ani 6,5palcová (Plus) verze nepůsobí příliš přerostle a šestipalcová varianta je opravdu příjemně kompaktní. Zpracování je luxusní a především bílá verze působí jako skutečně velmi tenká, u tmavých variant není malá tloušťka na první pohled tak výrazná.



Při takto výborné výbavě a výkonu se Meizu chlubí i tím, že jeho model je nejtenčím a nejlehčím ze špičkových kousků: hmotnost (nejspíš menší verze) je jen 152 gramů, tloušťka u obou provedení je 7,3 mm – obojí jsou v dané třídě podle Meizu rekordní hodnoty. Baterie má stále solidní kapacitu, 3 010 mAh u menšího šestipalcového provedení a 3 640 mAh u verze 16 Plus se 6,5palcovým displejem. A do těla se vešel i 3,5mm jack. Rychlé je i nabíjení, 67 procent baterie se dobije do půl hodiny.

Meizu 16 běží na Androidu Oreo (8.1) s grafickou nadstavbou Flyme OS, která dostala nové finesy v ovládání. Jsou tu gesta, takže uživatel nemusí používat malou lištu v dolní části displeje. Největší zajímavostí gest je i to, že fungují i ze stran telefonu. Není tedy nutné prst krčit ke spodnímu okraji, ale pohodlně s ním příkazy „domů, zpět a multi-tasking“ provádět při přirozeném držení telefonu.

Dalšími prvky výbavy telefonu jsou stereo reproduktory nebo nový lineární vibrační motorek, který umožní přizpůsobení vibrací různým situacím. Meizu se také chlubí fotoaparáty. Přední i zadní mají opět překonat veškerou konkurenci. Hlavní foťák používá senzor Sony IMX380, který má pixely o velikosti 1,55 mikronu, což je aktuálně nejvíc.

Zachytí o 22 nebo dokonce o 61 procent více světla, než senzory IMX363 a IMX519. Na fotkách to má být znát. Neviděli jsme sice srovnání s Huaweiem P20 Pro, ale při porovnání se špičkovými modely Oppa, Viva a dalších značek vypadají fotky opravdu lákavě. Nechybí tu čtyřosá optická stabilizace obrazu.

Ceny novinky začínají na domácím trhu na 2 698 jüanech (asi 8 700 korun) za variantu se šestipalcovým displejem, 6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti. Výkonnější provedení s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti stojí 2 998 jüanů (asi 9 700 korun), špičková verze s 8 GB RAM a 256 GB paměti 3 298 jüanů (asi 10 600 korun). Za provedení Plus se připlácí, stejné paměťové varianty jako v případě „šestnáctky“ stojí 3 198, 3 498 a 3 998 jüanů (asi 10 300,

11 300 a 12 900 korun). Zatím neznáme oficiální české ceny ani to, které konkrétní varianty na náš trh doputují. Není známa ani dostupnost.

Předobjednávky v Číně právě začínají a prodej odstartuje 20. srpna. Novinku si však budeme moci do té doby detailně vyzkoušet. První dojmy jsou velmi pozitivní. I díky minimálním rámečkům to telefonu extrémně sluší v bílém provedení, ale ani tmavě modrá a černá barva se neztratí. Líbí se nám ovládání a systém byl u vystavených vzorků opravdu svižný. Celkově je Meizu 16 velmi elegantní smartphone a těšíme se na jeho používání v praxi.